عاد نوريس مجددًا لانتقاد قوانين الفورمولا 1 لعام 2026 واصفًا إياها بأنها "مصطنعة للغاية"، معتبرًا أن السباقات أصبحت أكثر خطورة من السابق بعد جائزة أستراليا الكبرى الدرامية.

تشهد الفورمولا 1 هذا العام بداية حزمة القوانين الجديدة مع تغييرات في كل من الهيكل ووحدة الطاقة، وتُعد الأخيرة نقطة الجدل الأكبر مع تزايد دور الطاقة الكهربائية.

وهذا يعني أن إدارة طاقة البطارية ستلعب دورًا أكبر في سباقات الجائزة الكبرى، وهو أمر لا يعجب الكثير من السائقين، من بينهم نوريس، الذي قال يوم السبت: "لقد انتقلنا من أفضل سيارات على الإطلاق إلى ربما الأسوأ."

وجاء ذلك بعد أن تأهل في المركز السادس في السباق الافتتاحي للموسم في ملبورن قبل أن ينهي السباق في المركز الخامس ضمن فترة ما بعد ظهرٍ اتسمت بإيقاع محموم مع تبادل مستمر للمراكز بين السائقين.

وكان نوريس قد توقع هذا الأمر خلال فترة ما قبل الموسم عندما قال إن سباقات الجائزة الكبرى ستصبح "فوضوية" أكثر، مع حركة السائقين "صعودًا وهبوطًا" في المعارك المتقاربة، لكن لم يكن هذا أمرًا يستمتع به بطل العالم الحالي.

وعندما سُئل عما إذا كانت المنافسة على حلبة ألبرت بارك فوضوية أكثر من اللازم، أجاب نوريس: "أكثر بكثير مما ينبغي. إنها فوضى، وستقع حادثة كبيرة، وهو أمر مؤسف. أنت تقود السيارة ونحن من ننتظر حدوث شيء ما ووقوع أمر سيئ للغاية".

وأردف: "ليس وضعًا مريحًا أن تكون فيه، لكن لا يوجد ما يمكننا فعله حيال ذلك الآن. إنه أمر مؤسف، فهو مصطنع للغاية، ويعتمد على ما تقرر وحدة الطاقة القيام به وما تفعله بشكل عشوائي أحيانًا. قد تتجاوزك خمس سيارات فجأة أو لا يمكنك فعل أي شيء أحيانًا. لا يوجد ما يمكننا تغييره حيال ذلك، لذلك لا جدوى من قول المزيد، لكنه ليس مناسبًا بالنسبة لي".

ويتعلّق أحد المخاوف المرتبطة بالقوانين الجديدة بفوارق السرعة عند الاقتراب، لأنه إذا كان أحد السائقين يجمع طاقة البطارية، فإن السيارة التي خلفه ستقلص الفارق بسرعة أكبر من السابق، وهو ما قد يخلق سيناريو خطيرًا محتملًا.

وأضاف نوريس: "اعتمادًا على ما يفعله الآخرون، يمكن أن تكون هناك فروقات سرعة تبلغ 30 أو 40 أو حتى 50 كيلومترًا في الساعة. وعندما يصطدم شخص بآخر بهذه السرعة، فستنطلق السيارة في الهواء وقد تتجاوز الحواجز، وقد تسبب أضرارًا كبيرة لنفسك وربما للآخرين أيضًا. هذا أمر مخيف حقًا التفكير فيه".