تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

نوريس وبياستري يواجهان مشكلة قبل انطلاق جائزة الصين الكبرى

تعرض لاندو نوريس لمشكلة قبل انطلاق جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1، بعدما واجه فريق مكلارين خللًا إلكترونيًا في سيارته ولن ينطلق من شبكة الانطلاق.

تم التحرير:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام باجنال

يسابق فريق مكلارين الزمن لمحاولة تجهيز سيارة نوريس قبل بداية السباق وكذلك سيارة زميله أوسكار بياستري، إذ قد يضطر بطل العالم وزميله للانطلاق من خطّ الحظائر إذا تمكن الفريق من حل المشكلة في الوقت المناسب.

وكان نوريس قد تأهل في المركز السادس يوم السبت، لكنه لم يتمكن من التوجه إلى موقعه على شبكة الانطلاق خلال إجراءات ما قبل السباق قبل إغلاق مخرج خطّ الحظائر.

واضطر فريق مكلارين إلى إزالة أرضية سيارة بطل العالم من أجل تحديد سبب المشكلة، بينما واصل العمل داخل المرآب مع اقتراب الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، موعد انطلاق لفة التحمية.

وفي حال تمكن الفريق من إعادة نوريس إلى السباق، فسيضطر إلى الانطلاق من خطّ الحظائر.

كما واجه غابرييل بورتوليتو سائق أودي مشكلة بعد وصوله بالفعل إلى شبكة الانطلاق، حيث قام ميكانيكيوه بدفع سيارته إلى المرآب قبل نحو 15 دقيقة من بداية السباق.

وخلال جائزة أستراليا الكبرى الأسبوع الماضي، لم يتمكن زميل بورتوليتو في الفريق نيكو هولكنبرغ من الانطلاق بسبب مشكلة في السيارة قبل السباق.

وسينطلق كيمي أنتونيللي سائق سيارة مرسيدس من قطب الانطلاق الأول في جائزة الصين الكبرى، ليصبح أصغر سائق في تاريخ الفورمولا 1 يحقق هذا الإنجاز، حيث سيتواجد أمام زميله جورج راسل، فيما ينطلق ثنائي فيراري لويس هاميلتون وشارل لوكلير في المركزين الثالث والرابع، بينما يبدأ أوسكار بياستري، زميل نوريس في مكلارين، السباق من المركز الخامس.

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق تحليل: التداعيات الخفية التي تواجه فرق الفورمولا 1 بعد إلغاء سباقي البحرين والسعودية

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

شاهد المزيد