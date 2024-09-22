نوريس يهيمن على سباق سنغافورة متقدماً بفارق شاسع على فيرستابن وبياستري

حملت حلبة مارينا باي اسم لاندو نوريس عالياً، فقد سيطر على هذه الجولة بشكل واضح منذ التجارب الحرة حتى اللفة الأخيرة من السباق الليلي.

ونجح سائق مكلارين بإنهاء السباق أولاً وبفارق شاسع أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الذي قام بعمل ممتاز متغلباً على كامل مشاكل السيارة لينهي ثانياً مع منصة تتويج غاية في الأهمية له ضمن معركة اللقب.

أوسكار بياستري زميل نوريس، نجح بالتعافي من تأخره في التصفيات لينهي على آخر مراكز منصة التتويج في سباق مجهد للغاية.

أما فيراري فنجحت بالتعافي جزئياً، وبشكل خاص مع شارل لوكلير الذي خاض سباقاً ممتازاً وبقي يقاتل حتى اللفة الأخيرة في مواجهة جورج راسل لكنه لم يفلح بانتزاع المركز منه لينهي السباق بالمركز الخامس خلفه وأمام سيارة مرسيدس الأخرى التي يقودها لويس هاميلتون.

مجريات السباق

الانطلاقة

لويس هاميلتون كان الوحيد من سائقي المقدمة - من المركز الثالث - الذي قرر البدء على إطارات سوفت، بعكس البقية الذين قرروا الانطلاق على ميديوم.

قدم لاندو نوريس انطلاقة مثالية محافظاً على موقعه بالمركز الأول أمام ماكس فيرستابن وهاميلتون الذي كان أمام زميله جورج راسل.

أوسكار بياستري سائق مكلارين بقي بالمركز الخامس أمام نيكو هلكنبرغ على متن هاس بعد أن خسره لفترة وجيزة، بينما تقدم شارل لوكلير نحو المركز الثامن على متن فيراري، بعكس زميله كارلوس ساينز الذي تراجع حتى المركز 12.

ورغم إطارات سوفت مع سيارة هاميلتون، لكن الفارق وصل إلى ثانيتين ونصف خلف فيرستابن وصولاً إلى اللفة الثانية، وكان من الواضح أن الهولندي قادر على الصمود أمام سيارتي مرسيدس، بينما كان نوريس يسجل لفات سريعة واحدة تلو الأخرى.

وصولاً إلى اللفة التاسعة كان الفارق بين نوريس وفيرستابن بحدود 3 ثوانٍ، حيث طلب منه فريقه توسيع الفارق إلى 5 ثوانٍ وهذا بالفعل ما حصل مع اللفة 11.

وقفات الصيانة وتعزيز نوريس لفارق الصدارة

كان دانيال ريكاردو سائق آربي أول الداخلين لمنطقة الصيانة في اللفة 12 وتلاه أليكسندر ألبون سائق ويليامز.

بينما واصل نوريس توسيع الفارق أمام فيرستابن ليصل إلى أكثر من 6 ثوانٍ ونصف وبات أكثر من 8 ثوانٍ وصولاً للفة 14 ومن ثم وصل إلى عشر ثوانٍ في اللفة التالية.

لكن أول المتوقفين من فرق الطليعة كان ساينز بحدود اللفة 14، الذي قرر فريقه نقله لإطارات هارد، بينما انسحب ألبون من السباق بسبب مشكلة في السيارة في اللفة 17.

في اللفة 18، دخل هاميلتون إلى المنصة لينتقل من إطارات سوفت إلى هارد، ومع الوصول للفة 26 بات الفارق بين نوريس وفيرستابن إلى 20 ثانية في المقدمة، بينما بات الفارق بين بياستري بالمركز الرابع وراسل أمامه أقل من ثانية.

أما لوكلير فنجح بتجاوز فرناندو ألونسو نحو المركز السادس، قبل أن يدخل الإسباني إلى منصة الصيانة.

وفي هذه المرحلة من عمر السباق، بدا أن ساينز قد استفاد بالفعل من دخوله المبكر إلى المنصة.

راسل دخل المنصة في اللفة 28، ليخرج خلف بيريز (الذي دخل بدوره في اللفة التالية) وأمام زميله هاميلتون - وهذا ما أفسح المجال أمام بياستري الذي بات ثالثاً على المسار مع هواء نظيف أمامه - لتسجيل زمن سريع.

مشكلة نوريس واستراتيجية بياستري ولوكلير

في اللفة 30، سُمع نوريس وهو يقول لفريقه أن هناك ضرراً في الجانح الأمامي، بينما دخل فيرستابن للمنصة وخرج خلف لوكلير على المسار.

نوريس دخل المنصة في اللفة 31 ليخرج على إطارات هارد، وبقي في الصدارة حيث أكد له الفريق أن الضرر بسيط، بينما نجح فيرستابن بتجاوز لوكلير وسُمع الهولندي وهو يشتكي بشدة من الاستراتيجية عبر اللاسلكي.

لكن في هذه الأثناء وبدءاً من اللفة 35، اشتعلت معركة أخرى بين راسل بالمركز الخامس ولوكلير أمامه (الذي كان على إطارات قديمة ولم يتوقف بعد).

أما مكلارين فأرادت إطالة فترة بقاء بياستري كذلك (والذي لم يدخل المنصة بعد) وكان حينها بالمركز الثاني على المسار.

فيراري أدخلت لوكلير للمنصة في اللفة 37 وخرج أمام نيكو هلكنبرغ وخلف ألونسو، بينما دخل بياستري للمنصة في اللفة 39 وخرج خلف سيارتي مرسيدس وبات قريباً للغاية من هاميلتون أمامه بفارق أقل من ثانية.

ولم يتمكن هاميلتون من صدّ هجمات بياستري، حيث تجاوزه بسهولة نسبياً نحو المركز الرابع وبدأ يشق طريقه نحو راسل بالمركز الثالث.

لوكلير تجاوز ألونسو نحو المركز السابع وبات خلف زميله ساينز مع بقاء عشرين لفة تقريباً حتى النهاية.

أوامر فريق فيراري ووتيرة لوكلير السريعة

طلبت فيراري من سائقيها تبديل المراكز بينهما، حيث بات لوكلير سادساً بوتيرة سريعة للغاية وبدأ يلاحق هاميلتون أمامه.

بياستري ومع وتيرة سريعة للغاية نجح بتجاوز راسل نحو المركز الثالث وبدا أنه يريد الضغط لمحاولة اللحاق بـ فيرستابن صاحب المركز الثاني.

وبالعودة إلى معركة المركز الخامس، كان لوكلير يقلص الفارق بشكل واضح خلف هاميلتون قبل أن ينجح بتجاوزه في اللفة 50 من عمر السباق مع وتيرة سريعة للغاية حيث واصل الضغط خلف راسل بالمركز الرابع.

اللفات العشر الأخيرة ومعركة لوكلير وراسل

في المقدمة، كان نوريس في عالم خاص لوحده مع فارق تجاوز 28 ثانية أمام فيرستابن مع الدخول في اللفات العشر الأخيرة.

بينما اتجهت الأنظار صوب المعركة المرتقبة بين لوكلير وراسل على المركز الرابع، إضافة لمعركة أخرى بين بيريز وهلكنبرغ على المركز التاسع.

دخولاً في اللفات الخمس الأخيرة؛ تقلص الفارق بين لوكلير وراسل إلى ثانية واحدة فقط ومن ثم إلى 6 أعشار الثانية مع بقاء لفتين حتى النهاية.

لكن المعركة انتهت لصالح راسل الذي بقي أمام لوكلير حتى عبور العلم المرقط.

وهكذا انتهى السباق مع نوريس أولاً أمام غريمه ضمن معركة اللقب، فيرستابن، بينما اجتاز بياستري خط النهاية ثالثاً.

راسل أحرز المركز الرابع أمام لوكلير الذي فصل سيارتي مرسيدس، بينما حقق ساينز المركز السابع.

فرناندو ألونسو خاض سباقاً استخرج فيه كامل طاقة سيارته أستون مارتن ليحرز المركز الثامن أمام نيكو هلكنبرغ الذي صد هجمات بيريز الشرسة لينتزع المركز التاسع أمام المكسيكي.

السباق