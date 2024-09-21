نوريس يهيمن على التجارب الحرة الثالثة في سنغافورة بفارق قارب نصف ثانية أمام راسل

رغم تنافسية فيراري في التجارب الحرة يوم الجمعة، لكنها بدت بعيدة للغاية في الثالثة مقارنة مع مكلارين وبالأخص لاندو نوريس الذي كان أسرع من الجميع بشكل واضح، وحتى أسرع من زميله أوسكار بياستري.

وسجل نوريس الزمن الأسرع على إطارات سوفت متفوقاً على جورج راسل سائق مرسيدس وأوسكار بياستري، بينما لم تفلح فيراري بتحقيق مركز أفضل من الخامس، مع شارل لوكلير، خلف ماكس فيرستابن.

مجريات الحصة

بدأت الحصة بشكل بطيء، لكن سرعان ما توقفت ورفع العلم الأحمر مع مرور عشر دقائق فقط، وذلك لتواجد سحلية على المسار.

وحاول المارشلز اللحاق بها وإخراجها من الحلبة سريعاً لعدم إضاعة الوقت، وبالفعل تم إمساكها وإخراجها.

ومع استئناف الحصة، عادت السيارات للمسار مع إطارات ميديوم (ما عدا سيارتي ساوبر)، وسجل ماكس فيرستابن (الذي بدا مرتاحاً اليوم مع السيارة بعكس الأمس) على متن ريد بُل الزمن الأسرع المبدئي متقدماً على لاندو نوريس سائق مكلارين، قبل أن يتقدم عليه سيرجيو بيريز للمركز الثاني خلف زميله.

وواصل السائقون تحسين أزمنتهم مع مرور الوقت وصولاً لمنتصف الحصة حيث تفوق شارل لوكلير على زمن فيرستابن مع دقيقة و31.525 ثانية ليتقدم للمركز الأول المؤقت، أمام الهولندي ونوريس ثالثاً ومن ثم سيارتي مرسيدس لكل من لويس هاميلتون وجورج راسل.

قبل أن ينجح كارلوس ساينز بوضع سيارته فيراري خلف زميله بالمركز الثاني المؤقت وبفارق 0.098 ثانية.

ومجدداً بدا نوريس أسرع من بياستري في هذه المرحلة من التجارب الحرة.

محاكاة التصفيات

مع الاقتراب من ثُلث الساعة الأخير، بدأ السائقون الانتقال لإطارات سوفت.

ونتيجة لذلك تهاوت الأزمنة سريعاً، حيث كان راسل المتصدر المبدئي الأول مع دقيقة 30.125 ثانية بينما لم يفلح فيرستابن سوى بتسجيل زمن بفارق متأخر قرابة 4 أعشار الثانية خلف سائق مرسيدس.

لكن لفة نوريس كانت سريعة للغاية مع دقيقة و29.646 متفوقاً على راسل بما يقارب نصف ثانية ليقفز نحو الصدارة المؤقتة أمام البريطاني وزميله بياستري.

واتجهت الأنظار صوب سيارتي فيراري وصولاً للدقائق العشر الأخيرة، لكن لوكلير (الذي سُمع وهو يشتكي من تأدية السيارة وغياب التماسك) وساينز اكتفيا بالمركزين الخامس والسادس بفارق ثانية تقريباً عن نوريس وخلف ماكس فيرستابن الذي كان رابعاً.

ورغم محاولات فيراري الأخيرة، فإن كلا السائقين لم يفلحا بتحسين الأزمنة. لتنتهي الحصة مع نوريس أولاً بفارق نصف ثانية تقريباً أمام راسل، بياستري وفيرستابن.

أما فيراري فأكملت بالمركزين الخامس والسادس أمام لويس هاميلتون وسائقي ويليامز: أليكسندر ألبون وفرانكو كولابينتو، وأكمل فرناندو ألونسو ترتيب المراكز العشرة الأولى على متن أستون مارتن.

التجارب الحرة الثالثة