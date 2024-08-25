نوريس يهزم فيرستابن على أرضه ويحرز فوزاً عريضاً في هولندا
يبدو أن هيمنة ريد بُل قد انتهت رسمياً، حيث كسر لاندو نوريس الطوق الذي لطالما أحكمه ماكس فيرستابن على حلبة زاندفورت الهولندية، ليحرز فوزاً عريضاً للغاية على متن مكلارين التي أثبتت سرعتها المذهلة عبر فارق تاريخي أمام ريد بُل قارب الـ 23 ثانية.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
تعيش مكلارين حالياً أقوى لحظاتها منذ وقت بعيد، وتمتلك سائقين اثنين بوسعها الاعتماد عليهما ضمن جميع الظروف.
وهذا ما تجلى بكل وضوح في سباق جائزة هولندا الكبرى، إذ ورغم خسارة نوريس صاحب قطب الانطلاق الأول لمركزه أثناء الانطلاقة، لكنه انتظر وتحيّن الفرصة كي يقتنص المركز الأول من البطل المحلي ويغرّد وحيداً في الصدارة موسعاً الفارق حتى نهاية السباق إلى أكثر من 22 ثانية.
فيرستابن لم يكن له حولٌ ولا قوة في مواجهة قوة مكلارين، لينهي ثانياً أمام شارل لوكلير سائق فيراري الذي حقق تقدماً ممتازاً رغم التصفيات السيئة.
أوسكار بياستري سائق مكلارين الآخر اكتفى بالمركز الرابع لينهي السباق متقدماً على كارلوس ساينز الذي ضَمِن تواجد فيراري ضمن الخمسة الأوائل.
مجريات السباق
الانطلاقة: تقدم فيرستابن
قرر أول عشرة سائقين الانطلاق على إطارات ميديوم وليس سوفت، بعكس التوقعات. بينما قدم ماكس فيرستابن انطلاقة صاروخية خطف فيها المركز الأول من لاندو نوريس سائق مكلارين، بينما تقدم جورج راسل سائق مرسيدس على أوسكار بياستري نحو المركز الثالث.
وكذلك الحال تقدم شارل لوكلير مركزاً على سيرجيو بيريز سائق ريد بُل نحو المركز الخامس. وبهذا خسرت مكلارين مركزاً مع كلا سائقيها: نوريس الذي تراجع للثاني وبياستري الذي تراجع للرابع.
ومع اكتمال عشر لفات، وصل الفارق بين فيرستابن في الصدارة ونوريس خلفه إلى ثانية ونصف تقريباً، بينما كان لوكلير ضمن نطاق "دي آر أس" خلف بياستري بالمركز الخامس.
في اللفة التالية تقدم كارلوس ساينز للمركز السابع، وبات بيريز بين سيارتي فيراري بالمركز السادس.
وبدءاً من اللفة 13، بدأ نوريس يقلص الفارق خلف فيرستابن لينخفض إلى ثانية فقط، بينما بات لويس هاميلتون (على إطارات سوفت) بالمركز العاشر بعد انطلاقه من المركز 15 (ومن ثم كسب مركزاً بسبب شطب نتيجة أليكسندر ألبون من التصفيات)، ومن ثم تقدم للتاسع على حساب فرناندو ألونسو.
عودة نوريس
في اللفة 17، بدأ نوريس بشنّ هجومه على فيرستابن المتصدر (الذي سُمع وهو يشتكي من إطاراته) حيث انخفض الفارق إلى حدود نصف ثانية.
وبالفعل مع بداية اللفة التالية عاد نوريس إلى الصدارة بعد إكمال تجاوز سلس على الهولندي بطل العالم.
ومباشرة بدأ بتوسيع الفارق في المركز الأول ليتجاوز ثانية ونصف في اللفة 21، حيث سُمع وهو يتكلم مع فريقه عبر اللاسلكي مشيراً إلى أن حالة الإطارات تبدو جيدة للغاية.
وبدت وتيرة نوريس ممتازة بالفعل، حيث بات الفارق 3.5 ثانية وصولاً للفة 24، بينما بات بياستري بالمركز الرابع تحت تهديد كبير من لوكلير.
وقفات الصيانة واستراتيجية بياستري
لويس هاميلتون كان أول الداخلين للمنصة من فرق المقدمة، حيث انتقل لإطارات هارد في اللفة 24، بينما تلاه لوكلير في اللفة 25 منتقلاً من ميديوم إلى هارد.
كذلك الحال مع راسل الذي دخل في اللفة التالية لوضع إطارات هارد أيضاً وخرج خلف لوكلير، ما يعني أن الدخول للمنصة مبكراً (اندركت) قد آتى ثماره مع فيراري.
في اللفة 28، دخل فيرستابن وخرج أمام لوكلير، أما المتصدر نوريس فدخل المنصة في اللفة 29 وخرج أمام فيرستابن.
شهدت اللفة 30 دخول بيريز إلى المنصة وتلاه ساينز، بينما كان من الملاحظ بقاء بياستري على الحلبة بالمركز الأول المؤقت، وبدا أن استراتيجيته تتحور حول البقاء لفترة أطول بقليل (أندركت).
وبالفعل دخل في اللفة 34 منتقلاً إلى هارد وخرج خلف راسل لكن مع إطارات أجدد من الجميع.
وبعد انتهاء وقفات الصيانة، بات ترتيب المراكز الأولى كالتالي:
نوريس في الصدارة بفارق أكبر من 7 ثوانٍ أمام فيرستابن، لوكلير، راسل وبياستري بالمركز الخامس متقدماً على بيريز، ساينز، هاميلتون وسائقي هاس: نيكو هلكنبرغ وكيفن ماغنوسن.
وتيرة بياستري السريعة ودفاع لوكلير
سرعة بياستري كانت واضحة للجميع حيث بدأ يقضم الفارق خلف راسل مباشرة بعد وقفات الصيانة، وسرعان ما تجاوزه بكل سلاسة في اللفة 40.
وفي المقدمة واصل نوريس توسيع الفارق ليصل إلى حدود 13 ثانية مع الوصول إلى اللفة 48، بينما نجح ساينز بتجاوز بيريز نحو المركز السادس.
خلال اللفة التالية دخل هاميلتون إلى منصة الصيانة في توقف مجاني من المركز الثامن (وذلك بسبب الفارق الكبير بينه وبين هلكنبرغ بالمركز التاسع)، منتقلاً إلى سوفت.
لكن وفي هذه الأثناء كان لوكلير يدافع بشراسة أمام بياستري بالمركز الثالث حيث كان الفارق بينهما بحدود نصف ثانية، قبل أن يتوسع لاحقاً إلى ثانية ونصف.
شهدت اللفة 55 دخول راسل إلى المنصة للانتقال إلى إطارات سوفت حيث خرج خلف بيريز بالمركز السابع (لكن بفارق 14 ثانية) وأمام زميله هاميلتون، وبهذا باتت أمام راسل مهمة صعبة للغاية لتعويض كل تلك الثواني والإنهاء بمركز أفضل.
اللفات الـ 15 الأخيرة
بدا أن السباق قد هدأ قليلاً قبل اللفات الأخيرة، حيث بات فارق الصدارة كبيراً للغاية بين نوريس وفيرستابن، بينما عاد الفارق بين بياستري ولوكلير للانخفاض مجدداً بشكل طفيف قبل أن يثبت.
أما الأنظار فكانت تتجه صوب راسل الذي كان يعوّض الفارق خلف بيريز إلا أن ذلك لم يكن كافياً، ما أثار علامات الاستفهام حول استراتيجية مرسيدس ضمن سباق انطلق فيه راسل رابعاً.
لكن اللفات الخمس الأخيرة لم تحمل في طياتها الكثير، حيث واصل نوريس توسيع الفارق بكل ثقة، ليعبر خط النهاية أولاً بفارق تاريخي أمام فيرستابن وصل إلى 22.896 ثانية.
لوكلير قام بعمل ممتاز على متن فيراري لينهي ثالثاً على منصة التتويج وأمام بياستري الذي لم يفلح بالاستفادة من سرعة سيارته، أما ساينز فأكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى، بعد سباق جيد بالفعل للإسباني.
بيريز أنهى سادساً أمام ثنائي مرسيدس التي اتبعت استراتيجية غريبة مع راسل بالمركز السابع متقدماً على زميله هاميلتون.
بينما أكمل بيير غاسلي وفرناندو ألونسو ترتيب المراكز العشرة الأولى مع ألبين وأستون مارتن توالياً.
السباق
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|منصات الصيانة
|النقاط
|الانسحاب
|الهيكل
|المحرّك
|1
|ل. نوريس مكلارين
|4
|72
|
-
|1
|26
|McLaren
|Mercedes
|2
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|1
|72
|
+22.896
22.896
|22.896
|1
|18
|Red Bull
|Red Bull
|3
|ش. لوكلير فيراري
|16
|72
|
+25.439
25.439
|2.543
|1
|15
|Ferrari
|Ferrari
|4
|أ. بياستري مكلارين
|81
|72
|
+27.337
27.337
|1.898
|1
|12
|McLaren
|Mercedes
|5
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|72
|
+32.137
32.137
|4.800
|1
|10
|Ferrari
|Ferrari
|6
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|72
|
+39.542
39.542
|7.405
|1
|8
|Red Bull
|Red Bull
|7
|ج. راسل مرسيدس
|63
|72
|
+44.617
44.617
|5.075
|2
|6
|Mercedes
|Mercedes
|8
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|72
|
+49.599
49.599
|4.982
|2
|4
|Mercedes
|Mercedes
|9
|ب. غاسلي ألبين
|10
|71
|
1 lap
|1
|2
|Alpine
|Renault
|10
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|71
|
1 lap
|1
|1
|Aston Martin
|Mercedes
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