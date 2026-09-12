في محاولة أخيرة حاسمة، انتزع نوريس 0.011 ثانية فقط من الزمن الأسرع الذي سجله أنتونيللي، ليمنح مرسيدس الهزيمة الرابعة على التوالي في التجارب التأهيلية.

كانت هذه أول حصة تجارب تأهيلية على الإطلاق للفورمولا 1 على حلبة مادرينغ الجديدة كليًا في ضواحي العاصمة الإسبانية مدريد، وهي حلبة صعبة يبلغ طولها 5.4 كيلومتر، وتضم مزيجًا من مقاطع الشوارع وحلقة عالية السرعة مبنية خصيصًا لهذا الغرض، مع مناطق محدودة للغاية للخروج عن المسار.

لكن رغم المخاوف من أن تتعطل التجارب التأهيلية بسبب الحوادث ومشاكل الزحام، أقيمت الحصة من دون أي عوائق ملحوظة.

في المواجهة الحاسمة في القسم الثالث من التجارب التأهيلية، تصدر لويس هاميلتون سائق فيراري الترتيب بعد المجموعة الأولى من المحاولات، بتسجيله زمنًا قدره 1:32.079 دقيقة، متقدمًا على ثنائي مرسيدس أنتونيللي وراسل، وزميله في الفريق شارل لوكلير.

كما أظهرت ريد بُل لمحات من قدرتها على المنافسة طوال التجارب التأهيلية، وكان فيرستابن منافسًا آخر على مركز الانطلاق الأول، لكن السائق الهولندي ارتكب خطأ في نهاية محاولته الأولى واستقر في المركز الخامس، أمام سيارتي مكلارين.

وبعد خروجه أولًا بين السائقين المتنافسين في المقدمة، انتزع أنتونيللي صدارة الترتيب من هاميلتون بتسجيله 1:31.835 دقيقة، وهو زمن لم يتمكن معظم منافسيه من مجاراته. لكن نوريس تمكن من ذلك، إذ خرج من المنعطف الأخير ليسجل زمنًا قدره 1:31.824 دقيقة ويحقق مركز الانطلاق الأول.

احتل ماكس فيرستابن المركز الثالث في ظهور تنافسي بشكل مفاجئ لريد بُل، بعد معاناة الفريق في وقت سابق من عطلة نهاية الأسبوع، بينما حل ثنائي فيراري هاميلتون وشارل لوكلير في المركزين الرابع والخامس.

وفي سيارة مرسيدس الثانية، لم يتمكن جورج راسل سوى من تحقيق المركز السادس، تلاه أوسكار بياستري. وأكمل ليام لاوسون وفرانكو كولابينتو وأرفيد لينبلاد المراكز العشرة الأولى.

القسم الثاني

شهدت المجموعة الأولى من محاولات القسم الثاني من التجارب التأهيلية احتلال نيكو هلكنبرغ ولينبلاد مركزين مؤقتين يؤهلان إلى القسم الثالث ضمن سائقي وسط الترتيب في الفورمولا 1، تاركين زميليهما غابرييل بورتوليتو ويوكي تسونودا في منطقة الخطر.

كما تعرض سائقا ألبين، بيير غاسلي وكولابينتو، لضغط إضافي بعد عدم تمكنهما من إكمال محاولتهما الأولى، بينما نجا الأخير من لحظة خطيرة للغاية عندما فقد الجزء الخلفي من سيارته ألبين تماسكه أثناء عبوره المنعطف الدائري السريع والمذهل "مونومينتال".

واستعاد كولابينتو توازنه لينفذ لفة أخيرة قوية منحته مركزًا في القسم الثالث، إذ احتل الأرجنتيني المركز الثامن، أمام بياستري. وبينما تصدر فيرستابن الحصة أمام أنتونيللي، كان ليندبلاد سيارة وسط الترتيب الأخرى التي تمكنت من العبور، وذلك على حساب سيارتي أودي.

تأهل إستيبان أوكون في المركز الثالث عشر لصالح هاس، بينما لم يتمكن غاسلي المحبط سوى من تحقيق المركز الرابع عشر بعد شكواه من اختلاف كبير في توازن السيارة مقارنة بالتجارب الحرة الثالثة. وجاء تسونودا وألبون في المركزين الخامس عشر والسادس عشر.

القسم الأول

تصدر راسل الترتيب في القسم الأول من التجارب التأهيلية، متفوقًا على زميله في الفريق أنتونيللي بفارق 0.056 ثانية في نهاية الحصة، بعدما نجا دون أذى من احتكاك مع الحائط.

وبدت ريد بُل تنافسية بشكل خاص في القسم الأول، إذ احتل لاوسون المركز الثالث بفارق ضئيل على الإطارات اللينة، بينما جاء فيرستابن رابعًا على الإطارات المتوسطة، بعدما احتفظ بمجموعة من الإطارات اللينة لاستخدامها في وقت لاحق.

واتبع سائقا فيراري لويس هاميلتون وشارل لوكلير الاستراتيجية نفسها، ليحصلا على مركز ضمن المراكز السبعة الأولى.

وكان الوضع اعتياديًا في أسفل جدول الأزمنة، مع وجود ويليامز مجددًا على مشارف التأهل إلى القسم الثاني. وتفوق أليكس ألبون على زميله في الفريق والمفضل لدى الجماهير كارلوس ساينز بفارق 0.005 ثانية فقط ليحجز بطاقة التأهل الأخيرة إلى القسم الثاني في المركز السادس عشر، وذلك بعدما استعاد السائق البريطاني-التايلاندي عافيته عقب احتكاكه بالحائط في التجارب الحرة الثالثة، ما أجبره على الغياب عن معظم الحصة.

ومع ذلك، بقي ساينز الأعلى ترتيبًا، بينما لم تشهد أستون مارتن تحسنًا يُذكر، إذ تأهل فرناندو ألونسو في المركز الثامن عشر. وأنهى سيرجيو بيريز وفالتيري بوتاس، سائقا كاديلاك، الترتيب في المركزين الأخيرين بين السيارات العشرين التي سجلت أزمنة، بينما لم يتمكن بوتاس من تسجيل لفة نظيفة بعد أن أعاقه ساينز.

انطلقت التجارب التأهيلية من دون سائق هاس أوليفر بيرمان. وكان بيرمان "محبطًا للغاية" بعد تعرضه لحادث قوي في نهاية حصة التجارب الحرة الثالثة، بينما واجهت هاس معركة مستحيلة لإعادة سيارة السائق البريطاني إلى حالتها الجاهزة في الوقت المناسب للتجارب التأهيلية.

وكان لانس سترول السائق الآخر الذي لم يتمكن من تسجيل زمن للفة على حلبة مادرينغ، بسبب ما وصفته أستون مارتن بأنه اشتباه بوجود مشكلة في الضغط الهيدروليكي.