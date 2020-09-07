نوريس يهاجم القانون "الغبي" الذي يسمح بتغيير الإطارات خلال فترة العلم الأحمر

كان نوريس يحتل المركز الثالث خلال أغلب فترات القسم الأول من سباق مونزا، خلف لويس هاميلتون وكارلوس ساينز.

لكن، وعند إعادة الانطلاقة بعد فترة العلم الأحمر، وجد نفسه خلف بيير غاسلي وأنطونيو جيوفينازي الذي دخل منصة الصيانة قبل الجميع، وكذلك لانس سترول الذي لم يدخل وقفة الصيانة.

واستطاع سترول الاستفادة من قانون يسمح للسائقين بتبديل إطاراتهم خلال فترة رفع العلم الأحمر، وذلك يعني أنه لم يكن مضطراً لإجراء وقفة صيانة في الظروف الاعتيادية مع العلم الأخضر.

وأمضى نوريس بقية السباق يلاحق سيارة سترول، على طريقه لتحقيق المركز الرابع.

حيث قال البريطاني في تصريح لقناة "سكاي اف1": "السبب الوحيد الذي منعني من الوصول إلى منصة التتويج اليوم هو استفادة سترول من وقفة صيانة مجانية، ما أعتقد أنه قانون غبي بعض الشيء، لأنهم حصلوا على وقفة مجانية، وهم لا يستحقونها على أية حال".

وتابع: "أعتقد أنه يجب أخذ ما حصل بعين الاعتبار. لدينا مثالان، غاسلي الذي دخل المنصة في وقت سابق، وكان في الأمام مع العلم الأحمر. ومن ثم كسب أفضلية بشكل عادل، ولا يمكنك الاعتراض على ذلك".

وأردف: "لكن، لدينا سائق لم يدخل المنصة، ومن ثم كسب 24 ثانية بشكل مجاني تماماً. من المفترض أن يدخل المنصة، وعدم دخوله وقفة الصيانة سابقاً يعتبر خطأه الخاص. رغم ذلك، حالفه الحظ مثل غاسلي".

بالمقابل، صرح أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنه يتقبل القانون، مشيراً إلى أن الفريق على دراية به.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا أرى مشكلة في القوانين. جميعنا نعمل معاً كفريق واحد مع ’فيا’".

وأكمل: "أتفهم مشاعر لاندو، لكن كانت هناك أوقات سارت فيها الأمور لصالحنا. لذا، جميعنا نعرف القوانين وجميعنا صوّتنا عليها، لذا لا داعي للتذمر".

وتابع: "لا أعتقد أن هناك ضرورة للكلام معه حيال ذلك، فتلك مشاعر طبيعية خلال السباق".

واختتم: "أولئك السائقون أبطال في هذه الرياضة، وهم يقدمون كل ما بوسعهم خلف المقود ويتنافسون على أعشار الثانية، ومن ثم يُصدمون بموقف ما، يعتقدون أنه غير عادل لهم، فيتكلمون وفقاً لمشاعرهم المحتدمة في تلك اللحظة".