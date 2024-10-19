نوريس ينطلق أولاً في سباق أوستن الرئيسي أمام فيرستابن وتصفيات كارثية لـ مرسيدس

بدت ريد بُل سريعة للغاية مع فيرستابن طوال أقسام التصفيات، حيث تصدر القسمين الأول والثاني.

وفي القسم الثالث، تأخر عن نوريس بـ 0.031 ثانية، وحين كان يتجه لإكمال لفته السريعة الثانية بعد تسجيل أسرع مقطع أول، تعرض جورج راسل لحادثة عنيفة نسبياً تسببت بإيقاف الحصة، ليتم تثبيت المراكز على حالها.

أما سائقا فيراري، كارلوس ساينز وشارل لوكلير، سينطلقان من المركزين الثالث والرابع أمام أوسكار بياستري سائق مكلارين وزميل نوريس.

مجريات الحصة

القسم الأول: فشل هاميلتون بالتأهل وتألّق لاوسون

بدأ السائقون الحصة على إطارات سوفت، وبعد تصدر مكلارين للأزمنة المبدئية، قفز ماكس فيرستابن للصدارة بعد تسجيل الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و33.690 ثانية.

لكن ومع الانتقال لمجموعات جديدة من الإطارات، تقدم بيير غاسلي على متن ألبين لفترة وجيزة للمركز الأول، قبل أن يتفوق عليه شارل لوكلير سائق فيراري مع دقيقة و33.241 ثانية، لكن فيرستابن عاد محسناً زمنه إلى دقيقة و33.046 ثانية.

ورغم تواجد جورج راسل ضمن مراكز المقدمة، لكن زميله لويس هاميلتون كان تحت خطر عدم التأهل مع بقاء دقيقة فقط حتى النهاية حين كان بالمركز 16.

ومع تتالي تسجيل السائقين للفات إضافية، تراجع هاميلتون حتى المركز 19.

في المقدمة، كان ليام لاوسون سائق آربي، يحتل المركز الثالث المؤقت خلف فيرستابن ولوكلير، وأمام راسل، غاسلي، ومن ثم سيارتي هاس.

الخارجون من القسم الأول هم: سائقا ويليامز: أليكسندر ألبون وفرانكو كولابينتو، وسائقا ساوبر: فالتيري بوتاس وجو غوانيو، إضافة إلى هاميلتون من القسم الأول.

القسم الثاني: ثبات تأدية فيرستابن

مباشرة بدأ فيرستابن (وكذلك زميله سيرجيو بيريز) لفة سريعة على مجموعة قديمة من سوفت، ليسجل دقيقة و33.052 ثانية تصدر بها الترتيب المؤقت لفترة من الوقت.

وخلف الهولندي، وضع غاسلي سيارته ألبين بالمركز الثاني المؤقت لكن بفارق أكثر من 3 أعشار الثانية.

إلا أن لاندو نوريس تقدم للمركز الأول المؤقت (على مجموعة جديدة من سوفت) وبفارق عُشري ثانية أمام فيرستابن، بينما وضع زميله أوسكار بياستري سيارة مكلارين بالمركز الثالث المؤقت خلف فيرستابن.

وفي الطلعات الأخيرة، خرج الجميع (ما عدا نوريس الذي بقي في المرآب) على مجموعات جديدة من الإطارات، ومجدداً حسّن فيرستابن من زمنه ليتقدم حتى المركز الأول المؤقت مع دقيقة و32.584 ثانية.

كارلوس ساينز تقدم للمركز الثاني خلف فيرستابن وأمام نوريس، بينما وضع زميله شارل لوكلير سيارة فيراري بالمركز الرابع أمام سيرجيو بيريز.

جورج راسل كان سابعاً أمام غاسلي، فرناندو ألونسو (أستون مارتن) وكيفن ماغنوسن (هاس).

أما الخارجون من القسم الثاني هم: يوكي تسونودا (آربي)، نيكو هلكنبرغ، إستيبان أوكون (ألبين)، لانس سترول (أستون مارتن) وليام لاوسون (الذي لم يخرج من المرآب لأنه سينطلق من المركز الأخير على أية حال بسبب عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق).

القسم الثالث: معركة نوريس وفيرستابن وحادثة راسل

سجل نوريس لفة سريعة افتتح بها القسم الثالث مع دقيقة و32.330 ثانية، واتجهت الأنظار صوب فيرستابن الذي خرج للمسار مع مجموعة جديدة من إطارات سوفت، ليسجل لفة سريعة وضعته بالمركز الثاني بفارق 0.031 ثانية خلف نوريس، مع دقيقة و32.361 ثانية.

بينما احتل سائقا فيراري المركزين الثالث والرابع مع ساينز ولوكلير، وأمام بياستري وراسل.

وفي الطلعات الثانية السريعة، سجل فيرستابن أسرع مقطع أول لكنه تفاجأ بحادثة راسل والعلم الأصفر، واضطر لإلغاء لفته.

ومع حادثة راسل تلك، انتهت الحصة مع نوريس أولاً أمام فيرستابن وسيارتي فيراري.

أما بياستري فتأهل خامساً أمام راسل، غاسلي وألونسو، بينما أكمل ماغنوسن وبيريز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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