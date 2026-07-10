رغم الأداء القوي الذي قدمه بطل العالم لاندو نوريس في سباق موطنه على حلبة سيلفرستون، حيث أنهى السباق القصير في المركز الثالث والسباق الرئيسي في المركز الرابع، فإنه غادر عطلة نهاية الأسبوع وهو غير راضٍ.

وعاد السائق البريطاني، الذي أخفق بفارق ضئيل في الصعود إلى منصة التتويج في السباق الذي فاز به سائق فيراري شارل لوكلير، لانتقاد قوانين المحركات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في موسم 2026.

وتفرض قوانين 2026 توزيع الطاقة بنسبة 50% بين محرك الاحتراق الداخلي والبطارية، وهو ما يجبر السائقين على رفع أقدامهم باستمرار عن دواسة الوقود لإعادة شحن البطارية على حلبة مثل سيلفرستون، التي تضم منعطفات أيقونية تُجتاز عادةً "فلات أوت" بدون رفع القدم عن دواسة الوقود. وأكد نوريس أن تجربة القيادة على الحلبة تراجعت بشكل كبير.

حيث قال: "أنا لست من محبي أسلوب القيادة هذا. لا ينبغي أن تكون الفورمولا 1 بهذا الشكل. لكن هذا هو الواقع، ولم يعد هناك جدوى من الشكوى".

وأضاف: "أنا سعيد بالتسابق في سيلفرستون، ولدي مدرج رائع وجماهير رائعة. لذلك ركزت على الاستمتاع بهذه التجربة. قد لا أكون قد استمتعت بالقيادة، لكن المركز الرابع يوم الأحد والثالث يوم السبت يظلان نتيجتين جيدتين".

وأكمل: "هذا ليس أفضل وضع يمكن أن تكون عليه الفورمولا 1. نحن جميعًا نعرف ذلك، والجميع يعرفه. وآمل أن يتحسن الوضع".

Watch: ضيف موتورسبورت: جمال المغربي

وتابع: "من الخارج، يبدو وكأن السائقين ينفذون تجاوزات رائعة من الداخل أو الخارج أو في مواجهات مباشرة، ثم بعد خمس ثوانٍ فقط يضغط أحدهم على زر ويتجاوزك مجددًا، فتفقد تلك التجاوزات قيمتها. نعم، هذا أمر محبط، لكنه مستمر منذ بداية الموسم، لذلك لا داعي للاستمرار في الحديث عنه".

ولا تزال قوانين المحركات الجديدة هذا العام تتعرض لانتقادات حادة من عدد من السائقين، من بينهم ماكس فيرستابن، ولاندو نوريس، وفرناندو ألونسو. وبعد الحادث المروع الذي وقع في اليابان مطلع الموسم، عندما خفف فرانكو كولابينتو سرعته لإعادة شحن البطارية فاصطدم به أولي بيرمان من الخلف، أجرى الاتحاد الدولي للسيارات بعض التعديلات على القوانين.

لكن، ورغم أن هذا الطابع المصطنع بدا أقل وضوحًا على الحلبات التي تتطلب طاقة أقل، مثل موناكو، فإنه ظهر بشكل واضح للغاية في سيلفرستون.

وبعد هذه الانتقادات، وافقت إدارة الفورمولا 1 على خفض نسبة الاعتماد على الطاقة الكهربائية إلى 42% في عام 2027، ثم إلى 40% في عام 2028، بما يعيد زيادة مساهمة محرك الاحتراق الداخلي. لكن نوريس أوضح في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أنه لا يعتقد أن هذه التعديلات ستحل المشكلة بالكامل.

فقال: "سيتغير الوضع بالتأكيد، لكن لا أستطيع القول إنه سيُحل بالكامل. حتى بعد عامين سنأتي إلى هنا ونقول: ما زال الوضع ليس أفضل من موسم 2026".

وأردف: "لكن هذا لا يعني أن السباقات لن تكون ممتعة أو مسلية للمشاهدة، فما زلنا سنرى صراعات على الصدارة وتغيرات وتجاوزات جيدة. كل ما في الأمر أن الوضع أصبح مختلفًا الآن. أحيانًا يكره الناس التغيير، لقد كرهوا أيضًا نظام الهالو في البداية. وفي النهاية تعتاد عليه، ويصبح كل ذلك هو الوضع الطبيعي الجديد".

واختتم: "كلما ضغطت بقوة أكبر على دواسة الوقود، يجب أن تصبح السيارة أسرع. هذا لا ينبغي أن يتغير، بل يجب أن يكون حقيقة ثابتة. لكن هذا ليس ما يحدث هذا العام، وبرأيي لا ينبغي أن تكون الفورمولا 1 بهذا الشكل".