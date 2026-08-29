نوريس يمدد عقده مع مكلارين حتى 2030 في الفورمولا 1

اتفق لاندو نوريس ومكلارين على تمديد عقد طويل الأمد، ليبقى بطل العالم مع الفريق حتى عام 2030 على الأقل.

وأعلنت مكلارين صباح السبت أنها ربطت نوريس بالفريق حتى عام 2030، مع خيارات متعددة السنوات لتمديد فترة بقاء السائق البالغ من العمر 26 عاماً لفترة أطول. وأعلن نوريس الخبر بنفسه أمام موظفي مصنع الفريق في ووكينغ خلال اليوم السنوي المفتوح للعائلة والأصدقاء.

وقال نوريس: "مكلارين هي بيتي، وأنا سعيد جداً بتوقيع عقد جديد يبقيني مع الفريق حتى عام 2030 على الأقل. عندما بدأت هذه الرحلة قبل تسعة أعوام، كنت واضحاً بشأن الأهداف التي أردت تحقيقها: إعادة مكلارين إلى المقدمة والفوز بالبطولات".

وأضاف: "لقد حققنا ذلك الهدف، لكننا نريد المزيد، ونريد مواصلة الفوز، ونعلم كفريق أننا قادرون على تحقيق ذلك. لا أطيق الانتظار للعودة إلى السيارة في مونزا، وأنا متحمس جداً لما يخبئه المستقبل لنا، سواء خلال ما تبقى من هذا الموسم أو في السنوات المقبلة".

وكان عقد نوريس السابق يمتد حتى نهاية عام 2027، ما يعني عملياً تمديد فترة بقائه في ووكينغ لأربعة أعوام إضافية على الأقل. ولا يزال زميله أوسكار بياستري مرتبطاً بعقد حتى نهاية عام 2028، بعدما مدد عقده في بداية العام الماضي.

ونادراً ما تُكشف الرواتب في الفورمولا 1، لكن من المنطقي أن يكون نوريس في طريقه للحصول على زيادة كبيرة في راتبه بعد تتويجه بطلاً للعالم والتقدم الذي أحرزه بشكل عام كسائق، والذي استمر خلال النصف الأول القوي من موسم 2026. واستغل نوريس ترقيات سيارة مكلارين للفوز بالسباقين الأخيرين في المجر وهولندا.

وإلى جانب تمديد عقده الجديد، حصل نوريس أيضاً على سيارة مكلارين "إم سي إل 39" التي قادها للفوز ببطولة العالم عام 2025.

وأعرب مدير الفريق أندريا ستيلا عن "سعادته" بمواصلة العمل مع نوريس في المستقبل المنظور.

وقال ستيلا: "إنه سائق استثنائي، وشخص يجمع بين السرعة الطبيعية المذهلة والنضج والثبات والالتزام القوي تجاه مكلارين، لكن قبل كل شيء، فهو إنسان مميز يحظى بتقدير الجميع في الفريق".

وأضاف: "منذ انضمامه إلى مكلارين ضمن برنامج السائقين الشبان، تطور معنا ولعب دوراً محورياً في إعادة الفريق إلى مقدمة الفورمولا 1. ويمنحنا هذا التمديد استمرارية مهمة ويعزز ثقتنا في الاتجاه الذي نسلكه معاً. ومعه ومع أوسكار، نعلم أننا لا نملك فقط واحدة من أقوى الشراكات، بل أيضاً واحداً من أكثر الفرق اتحاداً وترابطاً في الفورمولا 1".

وبدأ نوريس رحلته مع مكلارين كسائق شاب عام 2017، قبل أن تتم ترقيته إلى مقعد سباقات في 2019. ومنذ ذلك الحين، لم يتسابق سوى مع الفريق البرتقالي، وحقق 13 فوزاً في سباقات الجائزة الكبرى، و18 قطب انطلاق أول، و48 منصة تتويج.

وقال الرئيس التنفيذي للفريق زاك براون، الذي لعب دوراً أساسياً في صعود نوريس عبر صفوف الفريق: "رحلته مع الفريق مثال رائع على التزامنا باكتشاف المواهب العالمية وتطويرها ودعمها، وإنجازاته تتحدث عن نفسها".

وأضاف: "بالتعاون مع أندريا وأوسكار وبقية أفراد الفريق، ساعد لاندو في قيادة مكلارين إلى حقبة جديدة من النجاح باللون البرتقالي، بعدما انتقلنا من مؤخرة شبكة الانطلاق إلى الفوز بلقبي الصانعين في عامي 2024 و2025 على التوالي، وتحقيق أول بطولة للسائقين منذ 17 عاماً".

واختتم: "نحن متحمسون للغاية لما ينتظرنا، ولا نزال نركز بشكل كامل على مواصلة المنافسة على الانتصارات والبطولات".