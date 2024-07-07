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فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

نوريس يلوم نفسه على خسارة فرصة الفوز في سيلفرستون

سائق مكلارين لاندو نوريس يرى أنه يتحمل بعض المسؤولية من حيث القرارات التي ساهمت في خسارته فرصة الفوز في سباق سيلفرستون.

لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

تواجد لاندو نوريس في صدارة سباق جائزة بريطانيا الكبرى في مناسبتين قبل أن يخسر فرصة الفوز لصالح مواطنه لويس هاميلتون ويكتفي بالمركز الثالث خلف ماكس فيرستابن.

تحركت مرسيدس مع بدء جفاف المسار وانتقل الفريق مع هاميلتون إلى الإطارات الملساء وتحديدًا السوفت منها، لكن نوريس – الذي توقف بعد مواطنه بلفة وبعد فيرستابن الذي انتفل إلى إطارات هارد بلفتين – سُئِل من قبل فريقه مكلارين إذا ما يفضّل إطارات ميديوم لتغطية سائق ريد بُل أم إطارات سوفت للهجوم على هاميلتون.

وآثر نوريس إطارات السوفت، القرار الذي ندم عليه حيث أخفق في الهجوم على سائق مرسيدس وتم تجاوزه في النهاية من قبل فيرستابن في اللفة 48 من أصل 52.

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وتعليقًا منه على قراراته خلال السباق قال نوريس: "أنا لا أتخذ القرارات الصائبة. ألوم على نفسي اليوم لأنني اتخذت بعض القرارات الخاطئة".

وأضاف: "أكره الإنهاء في هذا المركز، وأن هنالك دومًا أعذارًا لعدم القيام بعمل جيد كفاية، لكنني سعيد جدًا وسأستمتع بهذه النتيجة. أعتقد أننا رغم ذلك قمنا بالكثير من الأمور الصائبة وخرجنا بالعديد من الإيجابيات".

وتابع: "ولكن خصوصًا هنا في سيلفرستون، المكان الذي أود فيه القيام بكل الأمور على نحوٍ مثالي، ولا يحدث ذلك اليوم، لكننا سنعود أقوى العام المُقبل ونحاول من جديد".

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