اشترك
السابق / مكلارين تصرّ على أن استراتيجيتها في المجر "لم تكن متحيّزة" لصالح نوريس التالي / مكلارين تنفي التكهنات بأن تحديثاتها الجديدة تعادل ثانية إضافية
فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى أخبار

نوريس يلقي باللوم على فيرستابن في كسر جائزة المجر التي تتجاوز قيمتها 45 ألف دولار أمريكي

ألقى لاندو نوريس سائق مكلارين باللوم على ماكس فيرستابن في حادثة منصة تتويج سباق المجر، التي تسبب بكسر جائزة الفائز والتي تزيد قيمتها عن 45 ألف دولار أمريكي.

ماكس فيرستابن، ريد بُل

مع بدء مراسم منصة التتويج بعد السباق، قام نوريس بحركته المعتادة عبر ضرب أسفل الزجاجة بالأرضيّة لفتحها.

لكنه ضرب أرضية المنصة هذه المرة بقوةٍ أوقعت جائزة فيرستابن على الأرض لتتحطم إلى قطع.

وسرعان ما أدرك نوريس ذلك، لكنه تابع مراسم الاحتفال قبل أن يبلغ فيرستابن بالخبر غير السارّ.

ونشرت مكلارين اعتذاراً لفريق ريد بُل إلى جانب فيديو يوضح ما جرى.

وضمن معرض كلامه حيال ذلك، ابتسم نوريس وتكلم ملقياً باللوم على فيرستابن لأنه ترك الجائزة في موقع سيء.

فقال: "وضع ماكس الجائزة قريباً جداً من الحافة. ومن ثم سقطت. ليست مشكلتي، بل مشكلته!".

 

ووفقاً لـ ساندور ميسزاروس الصحفي المختص بالفورمولا واحد، فإن الجوائز المقدمة للسائقين الثلاثة ليست حديثة الصنع، وليست رخيصة الثمن أيضاً.

حيث غرّد على تويتر كاشفاً أن صنعها استغرق 6 أشهر بقيمة تتجاوز 40 ألف يورو.

 
اقرأ أيضاً:
الجائزة المكسورة

الجائزة المكسورة

تصوير: صور موتورسبورت

المشاركات
التعليقات

مكلارين تصرّ على أن استراتيجيتها في المجر "لم تكن متحيّزة" لصالح نوريس

مكلارين تنفي التكهنات بأن تحديثاتها الجديدة تعادل ثانية إضافية
ماكس فيرشتابن More from
ماكس فيرشتابن
مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2023

مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2023

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2023 مواعيد جائزة بلجيكا الكبرى 2023

فيرستابن: مشاكل التوازن في تصفيات المجر ساعدتني في وتيرة السباق

فيرستابن: مشاكل التوازن في تصفيات المجر ساعدتني في وتيرة السباق

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى

فيرستابن: مشاكل التوازن في تصفيات المجر ساعدتني في وتيرة السباق فيرستابن: مشاكل التوازن في تصفيات المجر ساعدتني في وتيرة السباق

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

مكلارين More from
مكلارين
مكلارين تنفي التكهنات بأن تحديثاتها الجديدة تعادل ثانية إضافية

مكلارين تنفي التكهنات بأن تحديثاتها الجديدة تعادل ثانية إضافية

فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

مكلارين تنفي التكهنات بأن تحديثاتها الجديدة تعادل ثانية إضافية مكلارين تنفي التكهنات بأن تحديثاتها الجديدة تعادل ثانية إضافية

"نيوم مكلارين" يعلن عن اول ملصق لسيارة سباق في العالم مصمم بالذكاء الاصطناعي

"نيوم مكلارين" يعلن عن اول ملصق لسيارة سباق في العالم مصمم بالذكاء الاصطناعي

فورمولا إي

"نيوم مكلارين" يعلن عن اول ملصق لسيارة سباق في العالم مصمم بالذكاء الاصطناعي "نيوم مكلارين" يعلن عن اول ملصق لسيارة سباق في العالم مصمم بالذكاء الاصطناعي

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

فيراري تعيّن مديراً رياضياً جديداً تزامناً مع خروج ميكيز

فيراري تعيّن مديراً رياضياً جديداً تزامناً مع خروج ميكيز

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

فيراري تعيّن مديراً رياضياً جديداً تزامناً مع خروج ميكيز فيراري تعيّن مديراً رياضياً جديداً تزامناً مع خروج ميكيز

قطب الانطلاق الأول لـ هاميلتون في المجر إثباتٌ أن سيارات الحقبة الحالية ما زالت "لغزاً"

قطب الانطلاق الأول لـ هاميلتون في المجر إثباتٌ أن سيارات الحقبة الحالية ما زالت "لغزاً"

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى

قطب الانطلاق الأول لـ هاميلتون في المجر إثباتٌ أن سيارات الحقبة الحالية ما زالت "لغزاً" قطب الانطلاق الأول لـ هاميلتون في المجر إثباتٌ أن سيارات الحقبة الحالية ما زالت "لغزاً"

مكلارين تنفي التكهنات بأن تحديثاتها الجديدة تعادل ثانية إضافية

مكلارين تنفي التكهنات بأن تحديثاتها الجديدة تعادل ثانية إضافية

F1 فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى

مكلارين تنفي التكهنات بأن تحديثاتها الجديدة تعادل ثانية إضافية مكلارين تنفي التكهنات بأن تحديثاتها الجديدة تعادل ثانية إضافية

نوريس يلقي باللوم على فيرستابن في كسر جائزة المجر التي تتجاوز قيمتها 45 ألف دولار أمريكي

نوريس يلقي باللوم على فيرستابن في كسر جائزة المجر التي تتجاوز قيمتها 45 ألف دولار أمريكي

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى

نوريس يلقي باللوم على فيرستابن في كسر جائزة المجر التي تتجاوز قيمتها 45 ألف دولار أمريكي نوريس يلقي باللوم على فيرستابن في كسر جائزة المجر التي تتجاوز قيمتها 45 ألف دولار أمريكي

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك