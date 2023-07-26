نوريس يلقي باللوم على فيرستابن في كسر جائزة المجر التي تتجاوز قيمتها 45 ألف دولار أمريكي

مع بدء مراسم منصة التتويج بعد السباق، قام نوريس بحركته المعتادة عبر ضرب أسفل الزجاجة بالأرضيّة لفتحها.

لكنه ضرب أرضية المنصة هذه المرة بقوةٍ أوقعت جائزة فيرستابن على الأرض لتتحطم إلى قطع.

وسرعان ما أدرك نوريس ذلك، لكنه تابع مراسم الاحتفال قبل أن يبلغ فيرستابن بالخبر غير السارّ.

ونشرت مكلارين اعتذاراً لفريق ريد بُل إلى جانب فيديو يوضح ما جرى.

وضمن معرض كلامه حيال ذلك، ابتسم نوريس وتكلم ملقياً باللوم على فيرستابن لأنه ترك الجائزة في موقع سيء.

فقال: "وضع ماكس الجائزة قريباً جداً من الحافة. ومن ثم سقطت. ليست مشكلتي، بل مشكلته!".

ووفقاً لـ ساندور ميسزاروس الصحفي المختص بالفورمولا واحد، فإن الجوائز المقدمة للسائقين الثلاثة ليست حديثة الصنع، وليست رخيصة الثمن أيضاً.

حيث غرّد على تويتر كاشفاً أن صنعها استغرق 6 أشهر بقيمة تتجاوز 40 ألف يورو.

الجائزة المكسورة تصوير: صور موتورسبورت