نوريس يلاحق الـ 1% الأخيرة التي يحتاجها لهزيمة فيرستابن

اعترف لاندو نوريس بأنه بالغ في انتقاد ذاته على انطلاقة سباق جائزة إسبانيا الكبرى، بينما يحاول إيجاد سُبل للتفوق على ماكس فيرستابن في الفورمولا 1.

تفوق نوريس على متصدر الترتيب فيرستابن وأحرز البول بوزيشن في برشلونة بفارق بلغ 0.020 ثانية فقط، ما يظهر احتدام المعركة الحالية بين مكلارين وريد بُل.

لكن نوريس لم يتمتع بالصدارة طويلًا، حيث لم يتمكن من إبقاء فيرستابن في الخلف على الانطلاقة، ومن ثم رأى جورج راسل يتجاوز كليهما إلى الصدارة بالتوجه إلى المنعطف الأول.

وقد نجح سائق مكلارين في تجاوز راسل ليكمل السباق ثانيًا، لكن سيارة ريد بُل ظلت بعيدًا عن مرمى البريطاني.

وكعادة انتقاده الشديد لذاته، فقد لام نوريس على نفسه بأنه لم يقدم انطلاقة جيدة مثل فيرستابن، شاعرًا بأن تلك هي اللحظة التي خسر فيها فرصة تحقيق الفوز الثاني في مسيرته.

في المقابل، يرى نوريس أنه وفريقه مكلارين بحاجة لإيجاد الـ 1% الأخيرة الضرورية لهزيمة فيرستابن، والتي ستمكن الفريق من تحقيق أفضل النتائج حتى على الحلبات الأضعف عادة بالنسبة للفريق مثل إيمولا ومونتريال.

وعند سؤاله من أين يمكن تأتي تلك النسبة الأخيرة، قال نوريس: "لا أعتقد بأن هنالك إجابة سهلة على ذلك".

وأضاف: "حتى انطلاقتي لم تكن سيئة، ربما أكون قد بالغت حينها في انتقاد نفسي وقلت أنني قدمت انطلاقة سيئة، لكن هذا لم يحدث وجورج كان ليتجاوزني على أية حال".

وتابع: "أعتقد المسألة تكمن في أننا نحتاج في كل جانب لقليل من التحضير الإضافي أو مزيد من التجربة في أيام الجمعة والسبت وإتقان هذه الأمور تمامًا".

وأكمل: "لكننا كذلك نواجه أحد أفضل السائقين في تاريخ الفورمولا 1، وأحد أفضل الفرق كذلك، لذلك يجب تنفيذ كل شيء على النحو الأمثل، لكن كل شيء لم يكن على النحو الأمثل نهاية الأسبوع الماضي. ذلك الأمر الوحيد الذي لم يكن مثاليًا هو ما كلفنا الفوز".