نوريس يُكمل اليوم الأوّل من تجارب برشلونة في الصدارة
أكمل لاندو نوريس سائق مكلارين مجريات اليوم الأوّل من التجارب الشتويّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد في الصدارة، وذلك ضمن يومٍ هادئ مثمرٍ لأغلب الفرق ما عدا فريقَي هاس وألفا روميو.
على إثر فترة إطلاق المقاتلات الجديدة على مدار الأسبوعين الماضيين، حانت لحظة الحقيقة لإطلاق العنان لها صباح اليوم الأربعاء مع انطلاق التجارب الشتويّة الأولى في برشلونة.
وبدأت الفرق بمعاينة أداء سيارتها عبر إجراء الاختبارات الانسيابيّة خاصة في الفترة الصباحيّة عندما كانت درجات الحرارة متدنية، حيث كانت أنظمة الاستشعار والطلاء الانسيابيّ مستخدمة بكثافة.
وتمكّنت أغلب الفرق من إكمال الكثير من اللفّات، وذلك في وقتٍ لا تولي فيه الكثير من الأهميّة للأزمنة والأداء، بل التحقّق من عمل كلّ الأنظمة وكذلك مستويات تبريد وحدات الطاقة وكلّ مكوّناتها.
واستغلّ نوريس الظروف الجيّدة قرب نهاية اليوم وإطارات "سي4" ليُسجّل 1:19.568 دقيقة ويضمن الصدارة ليُزيح شارل لوكلير متصدّر الفترة الصباحيّة.
وأكمل سائق مكلارين أكثر من 100 لفّة، بالرغم من أنّه عرف توقّفًا طفيفًا في مخرج خطّ الحظائر بسبب مشكلة في وحدة طاقته لكن سرعان ما تمّ حلّها.
وذهب المركز الثالث إلى كارلوس ساينز الإبن الذي جلس خلف مقود سيارة فيراري في فترة ما بعد الظهر رافعًا غلّة فيراري إلى أكثر من 150 لفّة.
وحلّ جورج راسل رابعًا أمام زميله لويس هاميلتون الذي جلس خلف مقود سيارة "دبليو13. في فترة ما بعد الظهر.
وقاد سيباستيان فتييل سيارة أستون مارتن نحو المركز السادس ليتفوّق على يوكي تسونودا.
أمّا حامل اللقب ماكس فيرشتابن فقد كان السائق الأكثر نشاطًا على الصعيد الفردي بأكثر من 140 لفّة وحلّ ثامنًا أمام فالتيري بوتاس الذي كان يوم فريقه ألفا روميو ضعيفًا، بينما أكمل فرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل.
واقتصر فريق ألفا روميو على أكثر من 30 لفّة بقليل بعد معاناته من عدّة مشاكل على مدار اليوم، ولم يكن يوم فريق هاس أفضل حالًا بعد أن اكتفى نيكيتا مازيبين صباحًا بـ 20 لفّة ولم تسر فترة ما بعد الظهر على نحوٍ أفضل بالنسبة لزميله ميك شوماخر.
نتيجة اليوم الأوّل:
|المركز
|السائق
|الفريق
|
عدد اللفّات
|التوقيت
|1
|لاندو نوريس
|مكلارين
|103
|1:19.568
|2
|شارل لوكلير
|فيراري
|80
|1:20.165
|3
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|73
|1:20.416
|4
|جورج راسل
|مرسيدس
|77
|1:20.784
|5
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|50
|1:20.929
|6
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|52
|1:21.276
|7
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|121
|1:21.638
|8
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|127
|1:21.746
|9
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|147
|1:22.246
|10
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|23
|1:22.572
|11
|أليكسندر ألبون
|ويليامز
|66
|1:22.760
|12
|ميك شوماخر
|هاس
|23
|1:22.962
|13
|لانس سترول
|أستون مارتن
|67
|1:23.327
|14
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|66
|1:23.379
|15
|نيكيتا مازيبين
|هاس
|20
|1:24.505
|16
|روبرت كوبتسا
|ألفا روميو
|9
|1:25.909
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