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فورمولا 1 / تجارب برشلونة في فبراير تقرير التجارب

نوريس يُكمل اليوم الأوّل من تجارب برشلونة في الصدارة

أكمل لاندو نوريس سائق مكلارين مجريات اليوم الأوّل من التجارب الشتويّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد في الصدارة، وذلك ضمن يومٍ هادئ مثمرٍ لأغلب الفرق ما عدا فريقَي هاس وألفا روميو.

نوريس يُكمل اليوم الأوّل من تجارب برشلونة في الصدارة

على إثر فترة إطلاق المقاتلات الجديدة على مدار الأسبوعين الماضيين، حانت لحظة الحقيقة لإطلاق العنان لها صباح اليوم الأربعاء مع انطلاق التجارب الشتويّة الأولى في برشلونة.

وبدأت الفرق بمعاينة أداء سيارتها عبر إجراء الاختبارات الانسيابيّة خاصة في الفترة الصباحيّة عندما كانت درجات الحرارة متدنية، حيث كانت أنظمة الاستشعار والطلاء الانسيابيّ مستخدمة بكثافة.

وتمكّنت أغلب الفرق من إكمال الكثير من اللفّات، وذلك في وقتٍ لا تولي فيه الكثير من الأهميّة للأزمنة والأداء، بل التحقّق من عمل كلّ الأنظمة وكذلك مستويات تبريد وحدات الطاقة وكلّ مكوّناتها.

واستغلّ نوريس الظروف الجيّدة قرب نهاية اليوم وإطارات "سي4" ليُسجّل 1:19.568 دقيقة ويضمن الصدارة ليُزيح شارل لوكلير متصدّر الفترة الصباحيّة.

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وأكمل سائق مكلارين أكثر من 100 لفّة، بالرغم من أنّه عرف توقّفًا طفيفًا في مخرج خطّ الحظائر بسبب مشكلة في وحدة طاقته لكن سرعان ما تمّ حلّها.

وذهب المركز الثالث إلى كارلوس ساينز الإبن الذي جلس خلف مقود سيارة فيراري في فترة ما بعد الظهر رافعًا غلّة فيراري إلى أكثر من 150 لفّة.

وحلّ جورج راسل رابعًا أمام زميله لويس هاميلتون الذي جلس خلف مقود سيارة "دبليو13. في فترة ما بعد الظهر.

وقاد سيباستيان فتييل سيارة أستون مارتن نحو المركز السادس ليتفوّق على يوكي تسونودا.

أمّا حامل اللقب ماكس فيرشتابن فقد كان السائق الأكثر نشاطًا على الصعيد الفردي بأكثر من 140 لفّة وحلّ ثامنًا أمام فالتيري بوتاس الذي كان يوم فريقه ألفا روميو ضعيفًا، بينما أكمل فرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل.

واقتصر فريق ألفا روميو على أكثر من 30 لفّة بقليل بعد معاناته من عدّة مشاكل على مدار اليوم، ولم يكن يوم فريق هاس أفضل حالًا بعد أن اكتفى نيكيتا مازيبين صباحًا بـ 20 لفّة ولم تسر فترة ما بعد الظهر على نحوٍ أفضل بالنسبة لزميله ميك شوماخر.

نتيجة اليوم الأوّل:

المركز السائق الفريق

عدد اللفّات

 التوقيت
1 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 103 1:19.568 
2 Monaco شارل لوكلير فيراري 80 1:20.165 
3 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري 73 1:20.416 
4 United Kingdom جورج راسل مرسيدس 77 1:20.784 
5 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 50 1:20.929 
6 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن 52 1:21.276 
7 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري 121 1:21.638 
8 Spain فرناندو ألونسو ألبين 127 1:21.746 
9 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 147 1:22.246 
10 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو 23 1:22.572 
11 Thailand أليكسندر ألبون ويليامز 66 1:22.760 
12 Germany ميك شوماخر هاس 23 1:22.962 
13 Canada لانس سترول أستون مارتن 67 1:23.327 
14 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز 66 1:23.379 
15 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس 20 1:24.505 
16 Poland روبرت كوبتسا ألفا روميو 9 1:25.909 
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