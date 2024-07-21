نوريس يكشف من استحق الفوز بعد دراما أوامر الفريق في المجر

سجل أوسكار بياستري أولى انتصاراته في الفورمولا 1 متقدمًا ثنائية لمكلارين في جائزة المجر الكبرى بعدما انصاع لاندو نوريس لأوامر فريقه وأعاد الصدارة إلى زميله.

كشف لاندو نوريس بأن زميله أوسكار بياستري "استحق" الفوز بسباق المجر على الرُغم من الجدل الذي أحاط باستراتيجية وقرارات فريقهما مكلارين.

وكانت مكلارين قد استدعت نوريس للتوقف قبل بياستري ضمن سلسلة التوقفات الأخيرة، وهو ما تسبب في تبادل مركزي السائقين.

وقد شهدت اللفات الأخيرة سجالًا بين خط حظائر مكلارين ونوريس من أجل إقناعه بأن يعيد المركز إلى بياستري، وهو ما فعله قبل بضع لفات من النهاية.

وتعليقًا على ما حدث صرّح نوريس عقب السباق قائلًا: "بصراحة تلك هي النتيجة الأهم. أنا سعيد جدًا بالسباق وقد كانت رحلة طويلة من أجل أن نحقق ذلك عن استحقاق".

وأضاف: "كنا بعيدين للغاية أمام البقية اليوم وبأداء قوي كذلك. لذلك تلك نتيجة جيدة للفريق ولأوسكار أيضاً".

وتابع: "لقد قام بانطلاقة جيدة وسيطر على السباق. كان ذلك فوزًا قادمًا في مرحلة ما وهو استحقه اليوم".

وأكمل: "الفريق طلب مني إعادة المركز، وهذا ما فعلته، وهذا كل ما في الأمر".

وعند سؤاله إذا ما بوسع مكلارين المنافسة على لقب هذا الموسم، قال نوريس: "بالتأكيد، كفريق بالتأكيد، سائقان جيدان وفريق مدهش. لذلك بكل تأكيد بوسعنا ذلك".