جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

نوريس يكشف من استحق الفوز بعد دراما أوامر الفريق في المجر

شهد سباق المجر دراما داخلية ضمن صفوف مكلارين بعد القرار الاستراتيجي الذي أفقد بياستري الصدارة قبل أن يعود الفريق ويطلب من نوريس إعادة المركز لزميله.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

سجل أوسكار بياستري أولى انتصاراته في الفورمولا 1 متقدمًا ثنائية لمكلارين في جائزة المجر الكبرى بعدما انصاع لاندو نوريس لأوامر فريقه وأعاد الصدارة إلى زميله.

كشف لاندو نوريس بأن زميله أوسكار بياستري "استحق" الفوز بسباق المجر على الرُغم من الجدل الذي أحاط باستراتيجية وقرارات فريقهما مكلارين.

وكانت مكلارين قد استدعت نوريس للتوقف قبل بياستري ضمن سلسلة التوقفات الأخيرة، وهو ما تسبب في تبادل مركزي السائقين.

وقد شهدت اللفات الأخيرة سجالًا بين خط حظائر مكلارين ونوريس من أجل إقناعه بأن يعيد المركز إلى بياستري، وهو ما فعله قبل بضع لفات من النهاية.

وتعليقًا على ما حدث صرّح نوريس عقب السباق قائلًا: "بصراحة تلك هي النتيجة الأهم. أنا سعيد جدًا بالسباق وقد كانت رحلة طويلة من أجل أن نحقق ذلك عن استحقاق".

وأضاف: "كنا بعيدين للغاية أمام البقية اليوم وبأداء قوي كذلك. لذلك تلك نتيجة جيدة للفريق ولأوسكار أيضاً".

وتابع: "لقد قام بانطلاقة جيدة وسيطر على السباق. كان ذلك فوزًا قادمًا في مرحلة ما وهو استحقه اليوم".

وأكمل: "الفريق طلب مني إعادة المركز، وهذا ما فعلته، وهذا كل ما في الأمر".

وعند سؤاله إذا ما بوسع مكلارين المنافسة على لقب هذا الموسم، قال نوريس: "بالتأكيد، كفريق بالتأكيد، سائقان جيدان وفريق مدهش. لذلك بكل تأكيد بوسعنا ذلك".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق بياستري: سيارة مكلارين الحالية "متوحشة"

أبرز التعليقات

أحمد مجدي
More from
أحمد مجدي
مكلارين كانت لتشعر بالقلق الشديد لو رضخ نوريس بسهولة لطلب إعادة الصدارة إلى بياستري في المجر

مكلارين كانت لتشعر بالقلق الشديد لو رضخ نوريس بسهولة لطلب إعادة الصدارة إلى بياستري في المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
مكلارين كانت لتشعر بالقلق الشديد لو رضخ نوريس بسهولة لطلب إعادة الصدارة إلى بياستري في المجر
سائق تسلل خلسة إلى مقر ويليامز في سيلفرستون للاجتماع حول مقعد محتمل لموسم 2025

سائق تسلل خلسة إلى مقر ويليامز في سيلفرستون للاجتماع حول مقعد محتمل لموسم 2025

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
سائق تسلل خلسة إلى مقر ويليامز في سيلفرستون للاجتماع حول مقعد محتمل لموسم 2025
هورنر يكشف من سيكون سريعًا في المجر

هورنر يكشف من سيكون سريعًا في المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هورنر يكشف من سيكون سريعًا في المجر
لاندو نوريس
More from
لاندو نوريس
تقييم: آراء محرّرينا بسباق جائزة المجر الكبرى 2024

تقييم: آراء محرّرينا بسباق جائزة المجر الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تقييم: آراء محرّرينا بسباق جائزة المجر الكبرى 2024
بياستري: سيارة مكلارين الحالية "متوحشة"

بياستري: سيارة مكلارين الحالية "متوحشة"

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
بياستري: سيارة مكلارين الحالية "متوحشة"
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مكلارين
More from
مكلارين
ساينز: كانت مسألة وقت فقط قبل أن تتقدم مكلارين على فيراري في الترتيب

ساينز: كانت مسألة وقت فقط قبل أن تتقدم مكلارين على فيراري في الترتيب

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ساينز: كانت مسألة وقت فقط قبل أن تتقدم مكلارين على فيراري في الترتيب
بياستري: مكلارين "قامت بالأمر الصحيح" مع أوامر الفريق في المجر

بياستري: مكلارين "قامت بالأمر الصحيح" مع أوامر الفريق في المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
بياستري: مكلارين "قامت بالأمر الصحيح" مع أوامر الفريق في المجر
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

تحليل: لماذا لا يُعد مقعد بيريز آمنًا بالرغم من عودته إلى النقاط في المجر

تحليل: لماذا لا يُعد مقعد بيريز آمنًا بالرغم من عودته إلى النقاط في المجر

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تحليل: لماذا لا يُعد مقعد بيريز آمنًا بالرغم من عودته إلى النقاط في المجر
شراكة ألبين ومرسيدس ستشمل علب التروس ونظام التعليق وقد تبدأ في 2025

شراكة ألبين ومرسيدس ستشمل علب التروس ونظام التعليق وقد تبدأ في 2025

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
شراكة ألبين ومرسيدس ستشمل علب التروس ونظام التعليق وقد تبدأ في 2025
فيرستابن بعد خيبة سباق المجر: إن لم تكن سريعاً عليك التعويض بالاستراتيجية

فيرستابن بعد خيبة سباق المجر: إن لم تكن سريعاً عليك التعويض بالاستراتيجية

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيرستابن بعد خيبة سباق المجر: إن لم تكن سريعاً عليك التعويض بالاستراتيجية
ريكاردو "غاضب" بعد أن "أفسدت" آربي استراتيجيّته في المجر

ريكاردو "غاضب" بعد أن "أفسدت" آربي استراتيجيّته في المجر

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ريكاردو "غاضب" بعد أن "أفسدت" آربي استراتيجيّته في المجر

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط