نوريس يكشف كيف ساهمت منافسته الشرسة مع بياستري في تطوير مستواه في الفورمولا 1

خلال ظهوره في مهرجان غودوود للسرعة في وقت سابق من هذا الشهر، استعاد البريطاني مسيرته في الفورمولا 1. فبعد ظهوره الأول إلى جانب كارلوس ساينز في مكلارين، ثم مشاركته مع دانيال ريكاردو، يخوض نوريس الآن موسمه الثالث توالياً إلى جانب بياستري.

وقال بطل العالم لموسم 2025: "تعلمت الكثير من كارلوس في سنواتي الأولى، ثم من دانيال في السنوات التالية، والآن من أوسكار. تتعلم أكثر ما يمكن من هؤلاء السائقين، كما أنني استمتعت بقضاء الوقت معهم جميعاً لأنهم أشخاص رائعون."

وأضاف: "استمتعت كثيراً بالعمل مع كارلوس، وكذلك مع دانيال، وبالطبع خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مع أوسكار. لقد دفعني إلى التطور بشكل هائل، أكثر مما كنت أرغب."

وتابع: "لكن هذا هو ما تحتاجه في الفورمولا 1، وهذا ما تريده أيضاً. لقد جعلني سائقاً أفضل بكثير، خصوصاً في الموسم الماضي. المنافسة هي المفتاح لتصبح شخصاً أفضل في الوقت نفسه."

وشهد موسم 2025 صراعاً محتدماً بين ثنائي مكلارين، إذ نافس كل منهما على إحراز أول لقب له في بطولة السائقين. وفي النصف الثاني من الموسم، عاد ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، بقوة إلى المنافسة، ليهدد آمال نوريس وبياستري في التتويج.

واستمر الصراع حتى الجولة الختامية في جائزة أبوظبي الكبرى، حيث نجح نوريس في حسم اللقب بفارق نقطتين فقط أمام الوصيف فيرستابن، بينما أنهى بياستري الموسم في المركز الثالث.

لكن مكلارين لم يتمكن من نقل مستواه القوي في 2025 إلى موسم 2026. وحقق نوريس مؤخراً الفوز بجائزة المجر الكبرى، مانحاً نفسه وفريقه أول انتصار في سباقات الجائزة الكبرى هذا الموسم.

وقبل دخول العطلة الصيفية، يحتل نوريس المركز الخامس في ترتيب بطولة السائقين برصيد 128 نقطة، بينما يأتي بياستري في المركز السابع برصيد 92 نقطة. ويتصدر سائق مرسيدس أندريا كيمي أنتونيلي الترتيب برصيد 219 نقطة.