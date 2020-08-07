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نوريس يكشف كيف تجاوزه زميله المستقبلي خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى

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نوريس يكشف كيف تجاوزه زميله المستقبلي خلال سباق جائزة بريطانيا الكبرى
07-08-2020

كشف لاندو نوريس أن "سوء تقدير منه" خلال تغيير إعدادات مقود سيارته مكلارين، ترك الباب مفتوحاً أمام دانيال ريكاردو ليخطف المركز الرابع في سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

كان سائق مكلارين يحاول صدّ هجمات منافسه وزميله المستقبلي ريكاردو خلال المراحل الختامية من سباق جائزة بريطانيا الكبرى. 

لكن ومع بقاء ثلاث لفات، قام ريكاردو بحركة تجاوز ليقتنص المركز الخامس ومن ثم الرابع بعد أن واجه كارلوس ساينز سائق مكلارين الآخر مشاكل في الإطارات.

وشرح نوريس كيف تسببت عدة عوامل مجتمعة في منح ريكاردو فرصة إكمال التجاوز الذي وصفه "بالعادية".

فقال: "كنت أعاني مع عدة أمور، من الواضح أن الإطارات كانت أحدها. لكن حركة التجاوز التي قام بها كانت عادية جداً. لم أدافع. بالنسبة لي كان سوء تقدير من جانبي إذ كنت أحاول تغيير بعض الأمور على مقود السيارة".

وأردف: "كما أن مرآتي اليسرى كانت محطمة تماماً، لذا كانت مرآتي اليمنى وسيلتي الوحيدة للتقدير. في تلك المرحلة على المقطع المستقيم كان مباشرة خلفي. لم أكن قادراً على رؤيته. وفي مرحلة ما نظرت للتحقق من أمر ما على المقود ورفعت بصري لأجده إلى جانبي، لذا تفاجأت به".

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بالمقابل، أشار نوريس أن الفريق سيدرس ما حصل لضمان عدم منح المنافسين فرصة كهذه في المستقبل.

فقال: "لقد كان خطأ مني أن أنظر إلى الأسفل. ذلك أمر علينا أن ندرسه مع الفريق، لنحاول التحسّن في المرة المقبلة وألا نتفاجأ كما حصل خاصة ضمن الموقع الوحيد الذي يؤمن فرصة التجاوز على كامل المسار".

من جهته، اعترف ريكاردو أنه لم يكن يتوقع أن ينجح بإكمال التجاوز حتى نهاية المقطع المستقيم عندما حصل على دفعة من "دي.آر.أس".

فقال: "لحقت به متأخراً ولم أشعر في البداية أنني سأتمكن من إكمال التجاوز. لاحقاً، استفدت من ’دي آر أس’ ووضعت أنف السيارة هناك إلى جانبه. ومع الكبح، أكملت التجاوز تقريباً".

واختتم: "لقد كان تجاوزاً مباشراً اعتيادياً. كان من الجميل أن تجمعنا هذه اللحظة وأن يختبر ما ينتظره الموسم المقبل! أنا أمزح… حسناً، لا أنا لا أمزح!".

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