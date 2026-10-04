نوريس يكشف عن فارق مكلارين "المؤلم" بعد جائزة البحرين الكبرى

كشف نوريس أن استمرار معاناة مكلارين من نقص السرعة على الخطوط المستقيمة يكلفه قرابة عُشرين من الثانية في كل لفة، واصفًا الوضع بأنه "مؤلم للغاية".

وعانى السائق البريطاني من جائزة بحرينية كبرى صعبة في ماليزيا. فبعد انطلاقه من المركز الخامس على شبكة الانطلاق، تراجع نوريس إلى المركز السادس عشر على الإطارات المتوسطة، بعدما اتضح أن الإطارات الانتقالية كانت الخيار الأفضل.

وإضافة إلى انطلاقته السيئة، اضطر بطل 2025 إلى اتخاذ إجراء لتفادي السيارات عند استئناف السباق خلف سيارة الأمان، بعدما أخطأ في تقدير سرعة السيارات أمامه. وخرج إلى المنطقة الحصوية، ليتراجع من المركز الثامن إلى الحادي عشر.

وقال نوريس لشبكة "سكاي سبورتس اف1" بعد السباق: "لم أستطع ببساطة أن أرى من زاويتي مدى توقفهم حرفيًا على خط السباق".

وأضاف: "في نهاية المطاف، وظيفتي هي تقدير مثل هذه الأمور، لكن ذلك لم يكن وضعًا طبيعيًا، لذلك فاجأني. ليس لدي حقًا من ألومه سوى نفسي، لكن لم يكن هناك شيء آخر يمكنني فعله في تلك الحالة".

وعندما سُئل عن مشكلة السرعة على الخطوط المستقيمة وما إذا كان من الممكن حلها بحلول جائزة سنغافورة الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، أضاف نوريس: "لا فكرة لدي. الفريق يحاول، لكنني أخسر قرابة عُشرين من الثانية في كل لفة. عُشرا من الثانية في اللفة على مدار 55 لفة، هذا مؤلم للغاية، ولذلك يجعل حياتي صعبة جدًا".

وأكمل: "لكن هناك أمور أخرى أيضًا. كان بإمكاني تقديم أداء أفضل اليوم، لذلك لا يمكنني الاكتفاء بهذا الأمر. لا أقول إن ذلك مجرد عذر، لكن هناك أمورًا يمكنني تحسينها، وكذلك الفريق".

وتمكن نوريس من إنقاذ المركز التاسع في النهاية، ليحصد نقطتين. بينما أنهى زميله في مكلارين أوسكار بياستري السباق سادسًا، في حين حقق ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أول فوز له هذا الموسم.