التجارب الشتوية الثانية في البحرين

نوريس يكشف سبب تأخّره في الخروج إلى الحلبة في اليوم الأخير من تجارب البحرين

أوضح لاندو نوريس أن "مشكلة بسيطة في الهيكل" كانت السبب وراء تأخره في الخروج إلى الحلبة في البحرين بعد ظهر الجمعة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: جو بورتلوك

اكتشف فريق مكلارين مشكلة في سيارة "إم.سي.إل40" بعد قيادة أوسكار بياستري صباح اليوم الأخير من التجارب، ما أثّر على برنامج نوريس.

وتمكّن بطل العالم من الخروج إلى الحلبة بعد ساعتين من انطلاق الحصة المسائية، ما وضع ضغطًا عليه لجمع أكبر قدر ممكن من البيانات خلال وقت قصير.

ونتيجة لذلك، أكمل السائق البريطاني 47 لفة، وبلغ أفضل أزمنته دقيقة و32.871 ثانية. وفي نهاية اليوم، أظهر اختبار الانطلاق القوي جدًا أن مكلارين وجدت أفضل طريقة للانطلاق من خط البداية.

بشكل عام، كانت التجارب إيجابية إلى حد كبير لمكلارين، لكن نوريس أكد أن برنامج الفترة المسائية لم يكتمل بسبب المشكلة.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "كان لدينا يوم أخير جيد في البحرين. وجدنا مشكلة صغيرة في الهيكل عند منتصف اليوم، ما تسبب في تأخير برنامجنا بعد الظهر".

وتابع: "لذلك لم نتمكن من تنفيذ محاكاة السباق الكاملة التي خططنا لها، لكننا ما زلنا حققنا عدد لفات مهم، خاصة مع اختبار الانطلاقة في نهاية اليوم".

وأردف: "بشكل عام، كانت عملية التجارب التي استمرت تسعة أيام قوية، وتعلمنا الكثير عن السيارات في ظل القوانين الجديدة، وخاصة كيفية استخراج الأداء من وحدات الطاقة الجديدة".

واختتم: "شكر كبير للفريق على كل عمله، ما يضعنا في موقع جيد قبل أستراليا. أنا متحمس لبدء السباقات".

