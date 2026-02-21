نوريس يكشف سبب تأخّره في الخروج إلى الحلبة في اليوم الأخير من تجارب البحرين
أوضح لاندو نوريس أن "مشكلة بسيطة في الهيكل" كانت السبب وراء تأخره في الخروج إلى الحلبة في البحرين بعد ظهر الجمعة.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: جو بورتلوك
اكتشف فريق مكلارين مشكلة في سيارة "إم.سي.إل40" بعد قيادة أوسكار بياستري صباح اليوم الأخير من التجارب، ما أثّر على برنامج نوريس.
وتمكّن بطل العالم من الخروج إلى الحلبة بعد ساعتين من انطلاق الحصة المسائية، ما وضع ضغطًا عليه لجمع أكبر قدر ممكن من البيانات خلال وقت قصير.
ونتيجة لذلك، أكمل السائق البريطاني 47 لفة، وبلغ أفضل أزمنته دقيقة و32.871 ثانية. وفي نهاية اليوم، أظهر اختبار الانطلاق القوي جدًا أن مكلارين وجدت أفضل طريقة للانطلاق من خط البداية.
بشكل عام، كانت التجارب إيجابية إلى حد كبير لمكلارين، لكن نوريس أكد أن برنامج الفترة المسائية لم يكتمل بسبب المشكلة.
حيث قال: "كان لدينا يوم أخير جيد في البحرين. وجدنا مشكلة صغيرة في الهيكل عند منتصف اليوم، ما تسبب في تأخير برنامجنا بعد الظهر".
وتابع: "لذلك لم نتمكن من تنفيذ محاكاة السباق الكاملة التي خططنا لها، لكننا ما زلنا حققنا عدد لفات مهم، خاصة مع اختبار الانطلاقة في نهاية اليوم".
وأردف: "بشكل عام، كانت عملية التجارب التي استمرت تسعة أيام قوية، وتعلمنا الكثير عن السيارات في ظل القوانين الجديدة، وخاصة كيفية استخراج الأداء من وحدات الطاقة الجديدة".
واختتم: "شكر كبير للفريق على كل عمله، ما يضعنا في موقع جيد قبل أستراليا. أنا متحمس لبدء السباقات".
شارك أو احفظ هذه القصّة
نوريس: نحن متأخرون قليلاً
مكلارين: الفرق متقاربة أكثر مما توقعنا
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فريقًا بفريق: كيف سارت تجارب البحرين المزدوجة ما قبل موسم 2026
بياستري يعلّق على التغييرات في فريقه الإداري بعد تراجع دور ويبر
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
فيراري لم تحسم بعد إذا كانت ستعتمد الجناح الخلفي الجديد في ملبورن
فيرستابن: سيارة "آر.بي22" تتمتع بكفاءة عالية لكنها بحاجة إلى تحسين
نوريس يكشف سبب تأخّره في الخروج إلى الحلبة في اليوم الأخير من تجارب البحرين
فيرستابن يودّ التسابق مع فيتيل في سباق لومان 24 ساعة
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات