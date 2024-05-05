نوريس يكسر لعنة الانتصارات ليفوز في سباق ميامي أمام فيرستابن ولوكلير

تحديث: بعد السباق تلقى كارلوس ساينز عقوبة زمنية من خمس ثوانٍ ونقطة عقوبة على رخصته لتسببه بالحادثة مع أوسكار بياستري سائق مكلارين.

شهد السباق محطة محورية تمثلت بدخول سيارة الأمان، والتي تسبب بها مخروط بلاستيكي ارتطم به ماكس فيرستابن ودفعه إلى خط التسابق.

وكان نوريس حينها في الصدارة المؤقتة مع بداية وقفات الصيانة، ليحصل على وقفة مجانية ويحافظ على الصدارة حتى النهاية.

كارلوس ساينز أنهى السباق خلف زميله بالمركز الرابع، بينما أكمل سيرجيو بيريز ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات السباق

الانطلاقة

قرر سائقو المراكز الأولى الانطلاق على إطارات ميديوم (ما عدا لويس هاميلتون على هارد).

وحافظ سائقا المقدمة: ماكس فيرستابن وشارل لوكلير على مركزيهما بينما قدم أوسكار بياستري انطلاقة رائعة من المركز السادس.

حيث استفاد من قفل مكابح سيرجيو بيريز في المنعطف الأول ليتقدم حتى المركز الثالث ليصبح أمام كارلوس ساينز سائق فيراري. بينما تراجع زميله لاندو نوريس حتى المركز السادس، ليصبح خلف بيريز.

ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى نجح بياستري بتجاوز لوكلير (الذي بدا أنه يعاني من التماسك) متقدماً للمركز الثاني خلف فيرستابن دافعاً أصيل موناكو للمركز الثالث.

وبدا أن بياستري قادر نسبياً على مجاراة فيرستابن بعد مرور 11 لفة، حيث لم يتجاوز الفارق بينهما حينها 2.7 ثانية واستمر الحال على ذلك مع مرور المزيد من اللفات ليبقى ضمن فلك 3 ثوانٍ.

وقفات الصيانة

في هذه الأثناء سُمع فريق فيراري وهو يقول لـ لوكلير بأنهم سيتبعون استراتيجية معاكسة لـ مكلارين في التوقفات.

وفي اللفة 18 دخل بيريز إلى منصة الصيانة من المركز الخامس حيث كان تحت ضغط من نوريس خلفه، وخرج بإطارات هارد.

بينما سُمعت مكلارين وهي تطلب من نوريس السعي للضغط على ساينز أمامه بالمركز الرابع.

لوكلير، دخل في اللفة 20 من المركز الثالث منتقلاً لإطارات هارد بدوره ليخرج بين سيارتي مرسيدس ومن ثم يتقدم عليهما.

وشوهد فيرستابن وهو يرتطم بمخروط بلاستيكي دافعاً إياه إلى منتصف المسار ما أدى لتطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية لإزالة القطع البلاستيكية عن خط التسابق.

ألونسو استغل ذلك ودخل للانتقال إلى ميديوم.

ومن ثم مع استئناف السباق مباشرة، حيث دخل فيرستابن للمنصة في اللفة 24 منتقلاً لإطارات هارد بدوره، تاركاً الصدارة المؤقتة بين يدي بياستري الذي دخل في اللفة 28 منتقلاً إلى هارد.

لكن وبسبب حادثة لوغان سارجنت ونيكو هلكنبرغ، دخلت سيارة الأمان في اللفة 29 حين كان نوريس في الصدارة المؤقتة، ما بدا أنه سيحصل على وقفة صيانة مجانية.

سيارة الأمان وتغير الصدارة

مع تطبيق سيارة الأمان، دخل بيريز مجدداً (توقف ثانٍ) وانتقل إلى ميديوم. ومن ثم تلاه نوريس المتصدر المؤقت، حيث خرج في الصدارة أمام فيرستابن، لوكلير، بياستري، ساينز وبيريز.

في اللفة 32 تم استئناف السباق، وسرعان ما بدأ لوكلير بمحاولة اقتناص مركز فيرستابن أمامه، بينما بدأ نوريس بمحاولة الابتعاد عن الهولندي في المركز الأول.

من جهته، كان ساينز يحاول تجاوز بياستري نحو المركز الرابع، بينما كان نوريس متمسكاً بالصدارة موسعاً الفارق لأكثر من ثانيتين بحلول اللفة 37.

وسُمع فيرستابن وهو يشتكي من صعوبة الانعطاف بسيارته، بينما انتظر ساينز حتى اللفة 40 ليتجاوز بياستري ويصبح رابعاً خلف لوكلير بعد معركة جميلة بينهما.

لكن بيريز على إطارات ميديوم، استغل ما يجري أمامه ليتقدم حتى الخامس أمام هاميلتون وبياستري، الذي يبدو أنه تعرض لتضرر في الجانح الأمامي واضطر لدخول المنصة والعودة على ميديوم وبالمراكز الأخيرة.

اللفات العشر الأخيرة

وصولاً لآخر عشر لفات كان نوريس قد وسع فارق الصدارة لأكثر من خمس ثوانٍ أمام فيرستابن وثنائي فيراري: لوكلير وساينز.

بينما كان بيريز وهاميلتون ضمن معركة أخرى على المركز الخامس حيث كان كلاهما على إطارات ميديوم، لكنها انتهت لصالح المكسيكي.

وهكذا اجتاز نوريس العلم المرقط أولاً أمام فيرستابن بفارق تجاوز 7 ثوانٍ، ومن ثم سائقا فيراري: لوكلير وساينز.

سيرجيو بيريز حقق المركز الخامس أمام هاميلتون، بينما سجل يوكي تسونودا نتيجة ممتازة لصالح آربي بالمركز السابع.

وأحرز جورج راسل المركز الثامن، بينما أكمل فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون (ألبين) ترتيب المراكز العشرة الأولى بعد معركة بينهما انتهت لصالح الإسباني على متن أستون مارتن.

نتيجة سباق ميامي