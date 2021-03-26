نوريس يُقلّل من أداء مكلارين بعد التجارب الحرّة في البحرين

أنهى السائق البريطاني التجارب الحرّة الثانية في المركز الثاني بفارق 0.095 ثانية فقط عن المتصدّر ماكس فيرشتابن. وعلى الرغم من المستوى المشجع لفريقه، إلّا أنّ نوريس قلّل من التهكنات حيال قدرة مكلارين على المنافسة على المراكز الأولى.

وعوضًا عن ذلك، أوضح نوريس بأنه لم يشعر بالثقة الكاملة داخل سيارته "أم.سي.آل35.أم" إذ قال "أنا مندهش قليلاً من اليوم، ولكن أعتقد بأننا أظهرنا أكثر عن سرعتنا مقارنةً بالبقية".

وأضاف "هذا ما حدث بمُنتهى السهولة. سنرى السيارات الأربع التي اعتدنا على رؤيتها في المقدمة بالغد. ولكنك لا تعلم أبدًا ما قد يحدث، إذ من الممكن أن تحدث بعض المفاجآت. لم تكن سيارتنا رائعة اليوم".

كما أشار نوريس بأنّ سيارته لم تكن جيدة بما فيه الكفاية عند الانعطاف حيث افتقرت إلى الثبات مع اختلاف كميات الوقود خلال فترتَي التجارب.

وتابع قائلاً "لم أمتلك الثقة التي احتجتها، لا سيما على المنعطفات المتوسطة والسريعة على غرار المنعطفين السادس والسابع. لقد أخطأتُ خلال لفتي الأولى واضطررت إلى التخلي عنها لأنني انعطفتُ وفقدت السيطرة على الجزء الخلفي من السيارة".

وأكمل "ثقتي بالسيارة ليست كما أريد وهي ليست بمستوى العام الماضي. ولكن هناك الكثير من التحسينات في أماكن أخرى مقارنةً بالموسم الماضي. لذلك ليس بالضرورة أن يكون كُلّ شيء أفضل هذا العام، إذ لا تزال هناك مجالات علينا العمل عليها".