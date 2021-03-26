نوريس يُقلّل من أداء مكلارين بعد التجارب الحرّة في البحرين

قلّل لاندو نوريس من أداء فريقه مكلارين مع نهاية فترتَي التجارب الحرّة لسباق جائزة البحرين الكبرى، الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2021، زاعمًا بأنه يفتقر إلى الثقة داخل سيارته حيث يعتقد بأنّ المُنافسين الآخرين لم يظهروا وتيرتهم الحقيقيّة بعد.
وعوضًا عن ذلك، أوضح نوريس بأنه لم يشعر بالثقة الكاملة داخل سيارته "أم.سي.آل35.أم" إذ قال "أنا مندهش قليلاً من اليوم، ولكن أعتقد بأننا أظهرنا أكثر عن سرعتنا مقارنةً بالبقية".
وأضاف "هذا ما حدث بمُنتهى السهولة. سنرى السيارات الأربع التي اعتدنا على رؤيتها في المقدمة بالغد. ولكنك لا تعلم أبدًا ما قد يحدث، إذ من الممكن أن تحدث بعض المفاجآت. لم تكن سيارتنا رائعة اليوم".
كما أشار نوريس بأنّ سيارته لم تكن جيدة بما فيه الكفاية عند الانعطاف حيث افتقرت إلى الثبات مع اختلاف كميات الوقود خلال فترتَي التجارب.
وتابع قائلاً "لم أمتلك الثقة التي احتجتها، لا سيما على المنعطفات المتوسطة والسريعة على غرار المنعطفين السادس والسابع. لقد أخطأتُ خلال لفتي الأولى واضطررت إلى التخلي عنها لأنني انعطفتُ وفقدت السيطرة على الجزء الخلفي من السيارة".
وأكمل "ثقتي بالسيارة ليست كما أريد وهي ليست بمستوى العام الماضي. ولكن هناك الكثير من التحسينات في أماكن أخرى مقارنةً بالموسم الماضي. لذلك ليس بالضرورة أن يكون كُلّ شيء أفضل هذا العام، إذ لا تزال هناك مجالات علينا العمل عليها".