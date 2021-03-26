نوريس يُقلّل من أداء مكلارين بعد التجارب الحرّة في البحرين

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
التجارب الحرّة الثالثة خلال
11 ساعات
:
12 دقيقة
:
01 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
30 أبريل
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
39 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
53 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
67 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
88 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
95 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
151 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
158 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
165 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
179 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
186 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
193 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
207 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
214 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
222 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
239 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
250 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
259 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / فيتيل: لا يزال هناك الكثير من الأداء المتاح بعد تجارب الجمعة الضعيفة التالي / بيريز يفتقر للوتيرة على مدار اللفّة الواحدة في سيارة ريد بُل
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار

نوريس يُقلّل من أداء مكلارين بعد التجارب الحرّة في البحرين

من قبل:
, رئيس التحرير

قلّل لاندو نوريس من أداء فريقه مكلارين مع نهاية فترتَي التجارب الحرّة لسباق جائزة البحرين الكبرى، الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2021، زاعمًا بأنه يفتقر إلى الثقة داخل سيارته حيث يعتقد بأنّ المُنافسين الآخرين لم يظهروا وتيرتهم الحقيقيّة بعد.

نوريس يُقلّل من أداء مكلارين بعد التجارب الحرّة في البحرين

أنهى السائق البريطاني التجارب الحرّة الثانية في المركز الثاني بفارق 0.095 ثانية فقط عن المتصدّر ماكس فيرشتابن. وعلى الرغم من المستوى المشجع لفريقه، إلّا أنّ نوريس قلّل من التهكنات حيال قدرة مكلارين على المنافسة على المراكز الأولى.

وعوضًا عن ذلك، أوضح نوريس بأنه لم يشعر بالثقة الكاملة داخل سيارته "أم.سي.آل35.أم" إذ قال "أنا مندهش قليلاً من اليوم، ولكن أعتقد بأننا أظهرنا أكثر عن سرعتنا مقارنةً بالبقية".

وأضاف "هذا ما حدث بمُنتهى السهولة. سنرى السيارات الأربع التي اعتدنا على رؤيتها في المقدمة بالغد. ولكنك لا تعلم أبدًا ما قد يحدث، إذ من الممكن أن تحدث بعض المفاجآت. لم تكن سيارتنا رائعة اليوم".

كما أشار نوريس بأنّ سيارته لم تكن جيدة بما فيه الكفاية عند الانعطاف حيث افتقرت إلى الثبات مع اختلاف كميات الوقود خلال فترتَي التجارب.

وتابع قائلاً "لم أمتلك الثقة التي احتجتها، لا سيما على المنعطفات المتوسطة والسريعة على غرار المنعطفين السادس والسابع. لقد أخطأتُ خلال لفتي الأولى واضطررت إلى التخلي عنها لأنني انعطفتُ وفقدت السيطرة على الجزء الخلفي من السيارة".

وأكمل "ثقتي بالسيارة ليست كما أريد وهي ليست بمستوى العام الماضي. ولكن هناك الكثير من التحسينات في أماكن أخرى مقارنةً بالموسم الماضي. لذلك ليس بالضرورة أن يكون كُلّ شيء أفضل هذا العام، إذ لا تزال هناك مجالات علينا العمل عليها".

المشاركات
التعليقات
فيتيل: لا يزال هناك الكثير من الأداء المتاح بعد تجارب الجمعة الضعيفة

المقال السابق

فيتيل: لا يزال هناك الكثير من الأداء المتاح بعد تجارب الجمعة الضعيفة

المقال التالي

بيريز يفتقر للوتيرة على مدار اللفّة الواحدة في سيارة ريد بُل

بيريز يفتقر للوتيرة على مدار اللفّة الواحدة في سيارة ريد بُل
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى
قائمة السائقين لاندو نوريس
قائمة الفرق مكلارين
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

براون: على الفورمولا واحد تقبّل رخصة نتفليكس الفنيّة حتى وإن أزعجت البعض

11س
2
فورمولا 1

فيرشتابن يُحافظ على صدارته في التجارب الثانية الصعبة في البحرين

3
فورمولا 1

رينو ملتزمة بالبقاء في الفورمولا واحد "إلى الأبد" عبر ألبين

4
فورمولا 1

بينوتو: ساينز يجلب هواءً نقيًا تحتاجه فيراري بشدّة

أحدث الأخبار
فريق مرسيدس يتوقّع معركة محتدمة مع ريد بُل في البحرين
فورمولا 1

فريق مرسيدس يتوقّع معركة محتدمة مع ريد بُل في البحرين

بيريز يفتقر للوتيرة على مدار اللفّة الواحدة في سيارة ريد بُل
فورمولا 1

بيريز يفتقر للوتيرة على مدار اللفّة الواحدة في سيارة ريد بُل

نوريس يُقلّل من أداء مكلارين بعد التجارب الحرّة في البحرين
فورمولا 1

نوريس يُقلّل من أداء مكلارين بعد التجارب الحرّة في البحرين

فيتيل: لا يزال هناك الكثير من الأداء المتاح بعد تجارب الجمعة الضعيفة
فورمولا 1

فيتيل: لا يزال هناك الكثير من الأداء المتاح بعد تجارب الجمعة الضعيفة

مرسيدس: تصميم زاوية الانحناء المنخفضة الأكثر تأثّرًا بقوانين الانسيابيّة الجديدة
فورمولا 1

مرسيدس: تصميم زاوية الانحناء المنخفضة الأكثر تأثّرًا بقوانين الانسيابيّة الجديدة

أحدث ملفات الفيديو
توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد 13:33
فورمولا 1
15س

توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة 05:39
فورمولا 1
22-03-2021

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة

أهم 10 حقائق من تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد 08:16
فورمولا 1
22-03-2021

أهم 10 حقائق من تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد

لفة مع سيارة مكلارين حول حلبة البحرين الدولية 01:51
فورمولا 1
21-03-2021

لفة مع سيارة مكلارين حول حلبة البحرين الدولية

تفاصيل سيارة مرسيدس 2021 08:03
فورمولا 1
16-03-2021

تفاصيل سيارة مرسيدس 2021

خضر الراوي More from
خضر الراوي
يزيد الراجحي يغادر المستشفى ويطمئن محبيه بتماثله للشفاء باها الشرقية
كروس كانتري / أخبار عاجلة

يزيد الراجحي يغادر المستشفى ويطمئن محبيه بتماثله للشفاء

إطلاق سيارة أستون مارتن لموسم 2021
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

إطلاق سيارة أستون مارتن لموسم 2021

علامة مرسيدس غائبة عن سيارة مكلارين في 2021 الكشف عن سيارة مكلارين 2021
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

علامة مرسيدس غائبة عن سيارة مكلارين في 2021

More from
لاندو نوريس
نوريس بدأ "يتعلم بالفعل" من ريكاردو على جهاز المحاكاة
فورمولا 1 / أخبار

نوريس بدأ "يتعلم بالفعل" من ريكاردو على جهاز المحاكاة

نوريس "تعافى تمامًا" بعد إصابته بفيروس كورونا خلال العطلة الشتوية الكشف عن سيارة مكلارين 2021
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس "تعافى تمامًا" بعد إصابته بفيروس كورونا خلال العطلة الشتوية

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

More from
مكلارين
ريكاردو يسعى للتأقلم بشكل كامل مع مكابح مكلارين للعودة إلى تجاوزاته المثيرة
فورمولا 1 / أخبار

ريكاردو يسعى للتأقلم بشكل كامل مع مكابح مكلارين للعودة إلى تجاوزاته المثيرة

مكلارين "متفاجئة" لعدم تبني مقاربتها في تصميم الناشر من قبل الفرق الأخرى التجارب الشتوية في البحرين
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين "متفاجئة" لعدم تبني مقاربتها في تصميم الناشر من قبل الفرق الأخرى

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة برايم
فورمولا 1 / تحليل

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

الأكثر شعبية اليوم

براون: على الفورمولا واحد تقبّل رخصة نتفليكس الفنيّة حتى وإن أزعجت البعض
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

براون: على الفورمولا واحد تقبّل رخصة نتفليكس الفنيّة حتى وإن أزعجت البعض

فيرشتابن يُحافظ على صدارته في التجارب الثانية الصعبة في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

فيرشتابن يُحافظ على صدارته في التجارب الثانية الصعبة في البحرين

رينو ملتزمة بالبقاء في الفورمولا واحد "إلى الأبد" عبر ألبين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو ملتزمة بالبقاء في الفورمولا واحد "إلى الأبد" عبر ألبين

بينوتو: ساينز يجلب هواءً نقيًا تحتاجه فيراري بشدّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: ساينز يجلب هواءً نقيًا تحتاجه فيراري بشدّة

أحدث الأخبار

فريق مرسيدس يتوقّع معركة محتدمة مع ريد بُل في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق مرسيدس يتوقّع معركة محتدمة مع ريد بُل في البحرين

بيريز يفتقر للوتيرة على مدار اللفّة الواحدة في سيارة ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز يفتقر للوتيرة على مدار اللفّة الواحدة في سيارة ريد بُل

نوريس يُقلّل من أداء مكلارين بعد التجارب الحرّة في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

نوريس يُقلّل من أداء مكلارين بعد التجارب الحرّة في البحرين

فيتيل: لا يزال هناك الكثير من الأداء المتاح بعد تجارب الجمعة الضعيفة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: لا يزال هناك الكثير من الأداء المتاح بعد تجارب الجمعة الضعيفة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.