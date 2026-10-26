فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

نوريس يقرّ بواقع قاسٍ مع استمرار معاناة مكلارين في الفورمولا 1

أقرّ لاندو نوريس بأن مكلارين باتت الآن رابع أسرع فريق في الفورمولا 1.

منشور: 26-10-2026

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أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: كولن ماكماستر

اعترف بطل العالم الحالي لاندو نوريس بأنه "من الواضح تمامًا" أن مكلارين تراجعت من صدارة المنافسة على الألقاب إلى المركز الرابع بين أسرع فرق الفورمولا 1، وذلك بعدما أنهى سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى في المركز الخامس.

وأنهى نوريس السباق على حلبة الأمريكيتين خلف كيمي أنتونيللي وشارل لوكلير وماكس فيرستابن ولويس هاميلتون، فيما حلّ زميله أوسكار بياستري في المركز السابع، متأخرًا عنه بمركزين. ورغم أن هذه النتيجة مخيبة للآمال لفريق كان ينافس على الألقاب قبل أقل من عام، أكد نوريس أن التحديثات التي أدخلها الفريق تحقق النتائج المرجوة.

وقال نوريس: "نعم، آمل دائمًا أن نضيف شيئًا إلى السيارة فيكون تأثيره سحريًا، فنصبح أسرع بكثير ونجد أنفسنا فجأة ننافس على منصّة التتويج. كل شيء يعمل كما ينبغي، لكن جميع الفرق الأخرى أدخلت تحديثات، وفيراري أيضًا جلبت تحديثات، وما زالت الفرق تواصل تطوير سياراتها، وهذه التحديثات تحقق نتائجها. لكن المشكلة، على ما أعتقد، أنها لا تحقق التحسن في جميع الجوانب التي نحتاج إليها، مثل المنعطفات البطيئة، حيث لا نقترب إطلاقًا من المستوى المطلوب".

وأردف: "نحتاج إلى مزيد من الارتكازية في الجزء الخلفي من السيارة وتحسين الأداء في المنعطفات البطيئة. هذه مشكلة نعاني منها منذ فترة طويلة، ويبدو أن معالجتها صعبة للغاية".

وعندما سُئل عمّا إذا كان ذلك يعني أن مكلارين أصبحت صاحبة رابع أسرع سيارة، أجاب نوريس سريعًا: "نعم، أعتقد أن ذلك واضح تمامًا".

وفي ظل افتقار مكلارين إلى السرعة اللازمة لمنافسة الفرق في المقدمة، راهن الفريق على استراتيجية التوقف مرة واحدة، على أمل أن تمنحه سيارة الأمان الافتراضية أو سيارة الأمان فرصة لتحسين موقعه.

وقال نوريس: "نعم، حاولنا ذلك. لم نكن نملك السرعة اللازمة للمنافسة، لذا كان علينا خوض هذه المجازفة. ولو دخلت سيارة الأمان الافتراضية أو سيارة الأمان إلى الحلبة، لكنا في قلب المنافسة على منصّة تتويج جيدة، بل وحتى على المركز الثاني خلال جزء كبير من السباق".

ثمّ تابع: "أشعر بأنني خضت سباقًا جيدًا اليوم، وأن سرعتنا كانت قوية، وأنني استخرجت كل ما كان ممكنًا من السيارة. لذلك، عليّ أن أكون راضيًا، حتى إن كان المركز الخامس لا يبدو نتيجة رائعة".

وأبقت الاستراتيجية نوريس على إطارات قاسية مستهلكة في المراحل الأخيرة من السباق، حيث نجح في صد محاولات فيرستابن لعدة لفات، قبل أن يجد سائق ريد بُل، الذي كان قد أجرى توقفين بالفعل، طريقه لتجاوزه.

وأوضح نوريس: "كان من الحتمي أن يتجاوزني بسهولة بمجرد أن أصبح بإمكانه استخدام وضع التجاوز، بينما اضطررت أنا إلى استخدام وضع التعزيز للدفاع عن موقعي. وهذا ما حدث بالفعل. وبمجرد أن أصبحت عالقًا وسط حركة السيارات الأخرى بإطارات قديمة، انتهى الأمر عمليًا، وأصبح التجاوز سهلًا بالنسبة إلى الجميع".

وأجرى فريق مكلارين أيضًا تبديلًا بين سائقيه خلال السباق، إذ أوضح نوريس أنه كان "أسرع بكثير طوال عطلة نهاية الأسبوع" من بياستري، ولذلك كان التبديل "الخطوة المنطقية الواضحة".

وتحمل النتيجة تداعيات مهمة على ترتيب بطولة الصانعين. فقد وصل فريق مكلارين إلى أوستن متقدمًا بفارق سبع نقاط على ريد بُل في الصراع على المركز الثالث، لكن الفريقين سيغادران أوستن وهما متعادلان في النقاط، مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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