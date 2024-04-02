نوريس يقدم نظرة تشاؤمية حيال حقيقة المنافسة في الفورمولا واحد
عبّر لاندو نوريس سائق مكلارين عن وجهة نظره حيال طبيعة المنافسة الحالية ضمن منافسات الفورمولا واحد التي تخوض ضمن حقبة المؤثرات الأرضية.
لاندو نوريس، مكلارين
صور لات
واصل ماكس فيرستابن وفريقه ريد بُل الهيمنة التي سحقوا بها المنافسين، منذ النصف الثاني لموسم 2022، وهو الموسم الذي بدأ فيه تطبيق قوانين المؤثرات الأرضية.
وفي 2024، أحرز الهولندي الفوز بأول سباقين: البحرين وجدة، لكن في السباق الثالث على حلبة ملبورن تعرض لمشكلة في المكابح أجبرته على الانسحاب من اللفة الرابعة، بعد أن تجاوزه كارلوس ساينز في اللفة الثانية ليفوز بالسباق في ثنائية تاريخية لفريق فيراري.
لكن نوريس لا يبدو متفائلاً على الإطلاق، رغم بقاء موسم آخر حتى 2026، وهو العام الذي سيتم فيه تطبيق قوانين المحركات الجديدة والتي ستخلط الأوراق مجدداً.
حيث يرى البريطاني الشاب أن ريد بُل ستواصل هيمنتها، ولن يتمكن أحد من إيقاف زحف العلامة النمساوية حتى الحقبة الجديدة التالية في 2026.
حيث قال: "لا أعتقد أنه ستكون هناك تغييرات واضحة في ترتيب المنافسة، علينا الانتظار حتى 2026".
وأكمل: "أعتقد أنه وحينها ستكون هناك إمكانية حصول تغييرات كبيرة، تتضمن وحدات الطاقة كذلك، والتي ستكون إحدى أكبر التغييرات".
وأردف: "الآن، لا توجد فروقات بين وحدات الطاقة لدى الفرق، لكن الفوارق كبيرة بين السيارات نفسها. أتوقع أن ريد بُل وبسبب موقعها الحالي (المتفوق)، ستواصل الزخم وتمتلك الأفضلية لأنهم في المقدمة".
بالمقابل، أوضح نوريس أنه يأمل انتهاء "الأفكار" الإبداعية لدى ريد بُل قبل ذلك، خاصة وأن التقدم الهائل الذي حققته مكلارين هذا الموسم ليس كافياً لإغلاق الفارق خلف الفريق حامل اللقب.
حيث قال: "إنهم أذكياء ببساطة، أذكياء في الكثير من النواحي، وفي حال واصلوا العمل مثل أي فريق آخر، فإنهم سيمتلكون دوماً الأفضلية، لكننا نأمل أن تنتهي الأفكار الجيدة لديهم!".
وأكمل: "أعتقد أن كل فريق يتقدم. لكن حتى لو نظرنا لتقدمنا طوال 12 شهراً منذ العام الماضي، كنا أكثر فريق حقق تقدماً والأفضل على صعيد التطوير خلال الأشهر الـ 12 المنصرمة".
وأضاف: "حتى لو نظرنا من هذه الزاوية، أعتقد أننا مسرورون جداً بالعمل الذي نقوم به".
واختتم: "لكنه ليس كافياً، وليس جيداً بما يكفي كي نتحداهم".
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