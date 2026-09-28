نوريس يقدم اعتذاره إلى كولابينتو بعد تصريحاته المطالبة بمنعه من المشاركة في السباقات
تراجع لاندو نوريس عن مطالبته بفرض عقوبة الإيقاف على فرانكو كولابينتو بعد تسبّبه في حادث تصادم تضررت منه ثلاث سيارات في باكو.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: مايكل بوتس
اعتذر بطل العالم الحالي لاندو نوريس إلى فرانكو كولابينتو، بعدما طالب بفرض عقوبة الإيقاف عن أحد السباقات على سائق ألبين إثر حادث التصادم الذي وقع خلال جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1.
وتسبّب كولابينتو في حادث تصادم جماعي عند استئناف السباق في اللفة 36، بعدما أغلق المكابح وفقد السيطرة عند المنعطف الأول على حلبة شوارع باكو الزلقة، ما أدى إلى خروجه من السباق، إلى جانب زميله في الفريق بيير غاسلي وسائق مكلارين نوريس.
وأثار الحادث غضب نوريس، الذي رأى أن القيادة المتهورة من كولابينتو تستوجب عقوبة قاسية من حكّام سباقات الفورمولا 1.
حيث قال نوريس غاضبًا: "لم أشاهد الحادث. لقد أُخرجت من السباق فحسب. أعتقد أن الاتحاد الدولي للسيارات يجب أن يكون أكثر صرامة وأن يبدأ بفرض عقوبات الإيقاف عن السباقات بسبب مثل هذه الأمور".
"إنها قيادة غير مسؤولة من بعض السائقين. وهذا يكلّف الكثير من المال. جميع قطع السيارة الآن في سلة المهملات. يجب إيقاف السائقين عن المشاركة في السباقات، لأن هذه ليست قيادة تستحق أن تكون موجودة في الفورمولا 1".
فرانكو كولابينتو، ألبين ولاندو نوريس، مكلارين وبيير غاسلي، ألبين
الصورة من قبل: Michael Potts / LAT images via Getty Images
وعندما سُئل عما إذا كانت هناك ظروف مخففة لما حدث على حلبة باكو الزلقة، أضاف نوريس: "في الفورمولا 1، أعتقد أنك تتوقع من السائقين استباق الأمور.
"يكون التماسك منخفضًا. درجات حرارة الإطارات منخفضة، لكنها لم تكن منخفضة إلى هذه الدرجة أصلًا. في الفورمولا 1، نريد التنافس أمام أفضل السائقين في العالم، وعندما تحدث أمور كهذه، فذلك لأن هؤلاء السائقين لا ينبغي أن يكونوا هناك".
"لم أشاهد الحادث، لكن إذا تسببت في حادث تصادم عند استئناف السباق بهذه الطريقة، فيجب أن تُفرض عليك عقوبة إيقاف عن المشاركة في سباق واحد على الأقل".
وبعد مرور يومين أتاحا له فرصة التفكير في الحادث، تراجع نوريس الآن عن تصريحاته، مؤكدًا أنه اعتذر شخصيًا إلى كولابينتو، بعدما تسببت تصريحاته في موجة إضافية من الإساءات عبر الإنترنت، وهي إساءات ظل السائق الأرجنتيني يعاني منها طوال مسيرته في الفورمولا 1.
ونشر نوريس عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة عمومًا في باكو، وبالطبع كانت نهاية السباق مبكرة ومخيبة للآمال".
"بعد السباق، أرسلت رسالة إلى فرانكو أعتذر فيها عن التصريحات التي أدليت بها، والتي لم يكن ينبغي لي ببساطة أن أقولها".
"أعرف جيدًا أنني كان ينبغي أن أتصرف بشكل أفضل، لكن المشاعر كانت محتدمة، وهذا ليس عذرًا، فقد كان ما قلته خطأ. لقد ارتكبت أخطاء من جانبي على مر السنين، وأعرف أن هذا جزء لا يتجزأ من السباقات والتنافس عند الحدود القصوى".
"توصلت أنا وفرانكو إلى تفاهم جيد، وما زلنا صديقين جيدين، ونحن متحمسان للعودة إلى السباقات هذا الأسبوع".
وتحمّل كولابينتو مسؤولية "خطئه الكبير"، الذي أثار غضب مدير فريق ألبين فلافيو برياتوري أيضًا، بعدما حرم الفريق من إنهاء السباق بسيارتَيه ضمن مراكز النقاط.
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