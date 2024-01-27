نوريس يفصح عن محادثات مع فرق أخرى سبقت تجديد عقده مع مكلارين

تم الإعلان عن تجديد عقد البريطاني مع مكلارين بصفقة لعدة سنوات تتخطى 2026، وهو الموسم الذي ستبدأ فيه حقبة المحركات الجديدة، وذلك رغم وجود عامَين في عقده السابق بالفعل، الذي كان ينتهي في 2025.

وجاءت هذه الخطوة المبكرة وسط تكهنات باهتمام جدي من قبل فرق أخرى، فيراري وريد بُل من بينها.

ورغم أن نوريس لم ينفِ هذه التكهنات ومحادثاته مع الفرق الأخرى - وهو أمر وصفه بالاعتيادي - لكنه أوضح بأن يرى مستقبله الحقيقي في الفورمولا واحد مع مكلارين فقط.

حيث قال على هامش توقيع العقد الجديد: "الجميع يتكلم مع الجميع وكل سائق يتكلم مع جميع الفرق".

وأكمل: "المسألة لا تتعلق فقط بإتمام العقود، بل بما يمكن للفريق أن يقدم لك، وما يمكن لفريق آخر تقديمه، أمور من هذا القبيل".

وتابع: "المسألة نفسها لجميع السائقين. الجميع يتكلم مع كل فريق حيال ما قد يحمله المستقبل، لكن لا شيء يتطور لأبعد من ذلك. لذا نعم، لقد توقفت تلك المحادثات (بيني وبين الفرق الأخرى) بسرعة كبيرة".

وأردف: "بالطبع، حالما تبدأ بطرح بعض الأسئلة، وأرى الكثير منها، حينها فإن المحادثات تبدأ داخلياً مع أندريا (ستيلا) وزاك (براون) ومع المدراء هنا في مكلارين".

واسترسل: "من ثم تتكلم حول النقاط التي تهمك، وبعدها فإن بعض الشائعات تنتهي، لأن ذلك قد لا يكون جيداً للفريق".

وفي الحقيقة يبدو توقيع عقد مبكر مع نوريس مثيراً للاهتمام، لأن عقده السابق ينتهي بنهاية 2025، وبالتالي كان بوسعه الانتظار ليرى مستوى مكلارين التنافسي قبل الالتزام بعقد آخر.

لكن نوريس وتفسيراً لذلك، أكد أنه كان من البديهي بالنسبة له البقاء مع "العائلة" خاصة مع مستوى التطوير الذي أظهره الفريق مؤخراً.

وحين سُئِل عن سبب التوقيع المبكر، بدلاً من الانتظار، أجاب نوريس: "لأنني قادر على ذلك، لأنني في موقع جيد. لم يعد ذلك أمراً يقلقني لعدة سنوات مقبلة".

وأكمل: "ستكون هناك نقاشات حيال المستقبل. أعتقد أنه ستكون هناك مواسم مقبلة قد نشهد فيها مزيداً من عقود جنونية للسائقين وربما تحصل انتقالات وغير ذلك".

وأردف: "مع التوجه لـ 2026، والقوانين الجديدة، أعتقد أنني لا أريد لذلك - وكذلك الفريق - أن يعكّر صفو تركيزنا أو إضاعة الوقت في مسألة كهذه".

واختتم: "أنا مرتاح، ومسرور في موقعي الحالي، والفريق مسرور مني. لذلك كان قراراً سهلاً".