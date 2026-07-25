كانت اللفة السريعة المتأخرة لنوريس بزمن قدره دقيقة واحدة و18.939 ثانية أسرع بأكثر من عشر ثانية بقليل من لويس هاميلتون ومتصدر البطولة أندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس على حلبة هنغارورينغ ذات المسار الملتوي.

وشهدت المرحلة الأولى من التجارب الحرة الثالثة هدوءًا حيث احتفظ السائقون بقوتهم لطلعات محاكاة التصفيات في نهاية الحصة، عندما تكون الحلبة في أكثر حالاتها تمثيلًا لظروف التصفيات.

بعد 16 دقيقة، كان أوسكار بياستري سائق مكلارين أول سائق يكسر حاجز الدقيقة الواحدة و20 ثانية على الإطارات اللينة (سوفت)، قبل أن يسجل نوريس زميله في الفريق دقيقة واحدة و19.062 ثانية ليحدد الهدف المبكر، بينما فصل إسحاق حجار سائق ريد بُل بين سائقي مكلارين.

تسبب سيرجيو بيريز في رفع العلم الأحمر بعد 20 دقيقة عندما توقفت سيارته كاديلاك مع تصاعد الدخان من قسمها الخلفي، والذي يبدو أنه ناتج عن المكابح، وهي نقطة ضعف متكررة حاليًا في الفورمولا 1.

تمت إعادة الاستئناف في منتصف الحصة التي استغرقت ساعة واحدة، طارد كل من فيراري ومرسيدس الزمن القياسي لنوريس.

وكان جورج راسل الأقرب لكنه بقي متأخرًا بعشرين، بينما كان لوكلير متأخرًا بعُشر آخر. لكن هاميلتون وجد وقتًا كافيًا في المقطعين الأول والثالث ليتفوق على نوريس بفارق 0.009 ثانية فقط، حيث فصلت بين الفرق الأربعة الأولى ثلاثة أجزاء من الثانية قبل الطلعات الأخيرة من محاكاة التصفيات.

قدم لوكلير لفة أكثر نظافة في محاولته الثانية وسجل دقيقة واحدة و18.668 ثانية، مع صعود أنتونيللي إلى المركز الثاني.

وطلب السائق الإيطالي من فريقه التحقق من وجود أضرار محتملة في الأرضية بعد خروجه على حُفف المنعطف الرابع. ولكن بينما قال الفريق أنه "رأى شيئًا ما في بيانات الانسيابية"، فإن ذلك لم يمنع أنتونيللي من تسجيل زمن أسرع قدره دقيقة واحدة و18.254 ثانية.

ردّ نوريس بسرعة بلفة زمنها دقيقة واحدة و18.206 ثانية، متقدمًا بنصف عشر، قبل أن يتفوق عليه هاميلتون لفترة وجيزة، ثم يستعيد نوريس الصدارة بلفة زمنها دقيقة واحدة و17.939 ثانية. ولكن مع تأخر هاميلتون وأنتونيللي بفارق عشر واحد فقط، تتشكل التصفيات في حلبة هنغارورينغ لتكون منافسة محتدمة وقريبة جدًا.

حل لوكلير في المركز الرابع بعد أن خرج بشكل واسع في المنعطف الأول في محاولته الأخيرة، تلاه بياستري، الذي أُفسدت لفته بسبب اختصار المنعطف السادس المزدوَج.

وكان راسل متأخرًا بفارق ستة أجزاء من الثانية في المركز السادس، يليه ثنائي ريد بُل فيرستابن وحجار، واللذين لم يبدُ أي منهما مسرورًا من تماسك سيارة أر بي 22 على مطبات الحلبة الكثيرة.

تقدم نيكو هلكنبرغ على زميله في فريق آودي غابرييل بورتوليتو حيث أكمل السائق الألماني المخضرم المراكز العشرة الأولى، مع ظهور الصانع الألماني وهو يفرض سيطرته هذا الأسبوع في معركة الوسط المحتدمة لبطولة 2026.

إلى جانب بيريز، كان أرفيد لينبلاد السائق الآخر الذي تعرض لمشكلة ميكانيكية. حيث أضاع سائق فريق ريسينغ بولز البريطاني الناشئ معظم الحصة بسبب تغيير وحدة الطاقة، لكنه خرج من المرآب في النهاية ليحتل المركز الثالث عشر.