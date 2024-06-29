نوريس يعلّق على أداء فيرستابن بعد تصفيات النمسا ويوضح أهدافه للسباق

سجّل ماكس فيرستابن الزمن الأسرع في التصفيات بفارق ضخم تجاوز 4 أعشار من الثانية عن لاندو نوريس الذي يعتقد بأن الهولندي "كان يحلق في عالمه الخاص".

سينطلق نوريس من المركز الثاني غدًا للمرة الثانية نهاية هذا الأسبوع بعد تأهله ثانيًا كذلك للسباق القصير الذي تصدره لوهلة قبل أن يتقدم عليه فيرستابن ويفوز أمام زميله أوسكار بياستري، فيما اكتفى البريطاني بالمركز الثالث.

وضمن معرض حديثه عقب التصفيات، اعترف نوريس بأن فيرستابن كان بعيد المنال.

حيث قال: "كانت تصفيات جيدة، أعتقد بأنها كانت بقدر ما كان باستطاعتنا تقديمه اليوم، ماكس كان يحلق في عالمه الخاص وأسرع بكثير منا".

وأضاف: "أنا سعيد بما قدمناه اليوم، الأجواء بدت اليوم أصعب من الأمس من حيث تحقيق الأزمنة وإتقانها، لكن الأداء كان جيدًا كفاية وأنا راض بهذه النتجية".

في المقابل، أبدى نوريس تفاؤله حيال فرصه بمنافسة فيرستابن على الفوز غدًا، إذ يرى بأن وتيرة مكلارين الأفضل في السباق من التصفيات قد تساعده في ذلك.

فقال: "تتوقع وضعًا صعبًا عندما ترى الوتيرة اليوم، حيث من الواضح أنه سيتعين علينا القيام بالكثير من أجل المنافسة غدًا".

وأكمل: "سنحتاج لشيء إضافي غدًا من أجل التفوق على وتيرة ريد بُل. أتطلع للسباق، سيكون طويلًا وكل الأمور واردة الحدوث، ونحن عادة ما نكون أفضل في السباقات من التصفيات. سننتظر ونرى".