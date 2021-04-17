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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

نوريس يعتقد أنّ نقطة ضعف مكلارين الرئيسية قد تكلفهم في إيمولا

يعتقد سائق مكلارين لاندو نوريس بأنّ نقطة الضعف الرئيسية للحظيرة البريطانية قد تكلفهم خلال جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى على حلبة إيمولا.

نوريس يعتقد أنّ نقطة ضعف مكلارين الرئيسية قد تكلفهم في إيمولا

بالرغم من البداية القوية للموسم يرى نوريس بأنّ التجارب التأهيلية هي نقطة ضعف مكلارين الرئيسية، إذ اعترف بأنّ الفريق لن يتمكّن من الاستفادة بالكامل من سرعته في السباق إذا تأخر على شبكة الانطلاق.

وكان نوريس قد تأهّل سابعاً في الجولة الافتتاحية للموسم في البحرين وتقدّم للمركز الرابع في السباق الليلي، لكنّه أقرّ بصعوبة تكرار ذلك على حلبة إيمولا التي يصعب فيها التجاوز.

"أفكر بشكل رئيسي في أدائنا خلال التصفيات، على الأرجح أنّه لم يكن من بين نقاط قوّتنا في البحرين" قال البريطاني.

وأضاف: "أعتقد بأنّنا خرجنا بالعديد من الإيجابيات من عطلة نهاية الأسبوع ككُلّ، وبدأنا بشكل جيّد وحظينا بانطلاقة جيّدة للموسم، لكن في نفس الوقت أعتقد أنّ إحدى نقاط ضعفنا كانت تأديتنا في التصفيات".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا قمنا بعمل جيّد، ونحن سعداء جداً بأدائنا واستخرجنا أقصى ما في السيارة، لكن نتيجتنا في التجارب التأهيلية لم ترتقِ لحجم تطلعاتنا".

وتابع: "لذا، عندما تتواجد على مسار كهذا، يعتمد بشكل أكبر على التصفيات مقارنةً بالسباق، قد يضعنا ذلك في موقف لا نحسد عليه حيث لن يكون التجاوز سهلاً في سباق الأحد".

وأردف: "لن نستفيد من وتيرتنا خلال السباق، لذا هذه عطلة نهاية أسبوع مختلفة. نحن مسرورون بالكيفية التي بدأنا بها الموسم، لكننا في حاجة لمعرفة نقاط ضعفنا ولدينا الكثير من الأمور التي يجب العمل عليها، بعض الحلبات قد تقوم بتسليط الضوء عليها وأعتقد أنّ عطلة نهاية الأسبوع هذه قد تكون إحداها".

واستطرد: "لكن أعتقد بأنّه لا زال بإمكاننا التفاؤل بأنّه في وسعنا التحسّن مقارنةً بالبحرين".

 

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وعندما سُئِل حول الموقع الذي تحتله مكلارين حالياً في ترتيب المنافسة، أجاب نوريس: "الأمر معقّد. أعتقد بأنّه يختلف قليلاً بين التصفيات والسباق".

واستدرك: "نحن متفائلون أكثر بوتيرتنا في السباق، وبإمكاننا أن نكون واثقين بعض الشيء بالقول بأنّنا أحد أقوى الفرق على صعيد وتيرة السباق".

واسترسل: "نتراجع قليلاً في الترتيب خلال التصفيات، لكننا خضنا عطلة نهاية أسبوع واحدة فقط".

وواصل حديثه: "لا أعلم، من الصعب تحديد موقعنا الحالي. وأعتقد أنّنا بحاجة لثلاثة، أو أربعة أو حتّى خمسة سباقات لندرك تماماً موقعنا على مختلف المسارات، سواءٌ كانت منخفضة أو عالية الارتكازية أو في ظروف مبلّلة أو جافة وما إلى ذلك".

واختتم: "لذا، لا أريد قول أيّ شيء الآن. أعتقد بأنّه يجب علينا الانتهاء من عطلة نهاية الأسبوع هذه. وعلينا العمل جاهدين وسنرى أين سنُنهي وسيمنحنا ذلك فكرة أوضح عن الموقع الذي نحتلّه".

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