نوريس يعترف بعدم قدرته على قيادة سيارة مكلارين على النحو الذي يريد

في ظل معاناة دانيال ريكاردو من أجل التأقلم مع سيارة مكلارين "ام.سي.ال35.ام"، اعترف أندرياس سيدل مدير الفريق على هامش جائزة موناكو الكبرى بأن السيارة الحالية تحتاج أسلوب قيادة "خاص".

وبينما تجلّت الصعوبة التي يواجهها ريكاردو في تقديم أداء جيّد مع تأخّره في السباقات الأولى لموسم 2021، لم يكن وضع زميله نوريس واضحًا للغاية.

اقرأ أيضاً: مواعيد عرض جائزة أذربيجان الكبرى لموسم 2021

لكن وبالرُغم من صعوده إلى منصّة التتويج في إيمولا وموناكو، أوضح نوريس أنه واجه صعوبة كذلك في استخلاص الأداء الأفضل من السيارة الحالية، وأنّه ليس قادرًا على الضغط بها بالطريقة التي اتّبعها مع سابقاتها.

"السيارة مختلفة هذا العام، وهنالك جوانب متباينة تضطرّك إلى قيادتها بطريقة مختلفة" قال نوريس على هامش جائزة أذربيجان الكبرى.

وأضاف: "ما أزال أتعلّم الكثير الآن حول السيارة مع كل سباق نخوضه. يُمكنني القول بأن موناكو كانت أفضل تصفيات لي، لكنني ارتكبت الأخطاء في التصفيات والسباقات الماضية بسبب عدم معرفتي القدر الكافي عن السيارة".

وتابع: "في البحرين والسباقات الأولى من هذا الموسم كنت أقود السيارة بشكل كبير مثل سيارة العام الماضي، وتعيّن عليّ التأقلم كثيرًا مع سيارة هذا العام. لذا فإنّ هنالك بالتأكيد الكثير من الاختلافات، ولم يكن من السهل الانتقال من أسلوب العام الماضي، العامين الماضيين، إلى هذا العام".

هذا وأضوح نوريس بأن مرجع إعدادات السيارة الذي تعلّمه في فئات الناشئين لن يعمل مع سيارة مكلارين الحالية، ولهذا فإنّه ما يزال يحاول إيجاد الوضع المثالي مع السيارة.

فقال: "لا يُمكنني أن أقود السيارة بذات الطريقة ومن ثم أنتظر أن أكون سائقًا أفضل. تعيّن عليّ التأقلم مع الكثير من الأمور المختلفة، وما يزال لا يُمكنني بالضرورة قيادة السيارة بالطريقة التي أريدها".

واختتم: "لا يُمكنني القيادة على النحو الذي أريد، لذلك يتعلّق الأمر حول أنّه يتعيّن عليك التأقلم، وكل السيارة في الفورمولا واحد مختلفة وعليك الاعتياد عليها".