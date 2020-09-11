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فورمولا 1 / جائزة توسكانا الكبرى / أخبار عاجلة

نوريس يعترف بأنّ الحادث في موجيللو كان أسوأ بكثير ممّا بدا على الشاشة

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نوريس يعترف بأنّ الحادث في موجيللو كان أسوأ بكثير ممّا بدا على الشاشة
من قبل:
, رئيس التحرير

اعترف سائق مكلارين لاندو نوريس بأنّ الحادث الذي تعرّض له خلال التجارب الحرّة الثانية في جائزة توسكانا الكبرى كان أسوأ بكثير ممّا بدا على الشاشة إذ تمكّن من الخروج سالمًا من سيارته من دون إلحاق أضرار كبيرة بها.

كان نوريس أوّل سائق يتعرّض لحادث خلال التجارب الحرّة في موجيللو اليوم الجمعة عندما خرج عن حدود الحلبة واصطدم بالحواجز الجانبية.

وقد أعلم نوريس مباشرةً فريقه بأنه بخير، إلّا أنه لم يتمكّن من إعادة السيارة إلى مرآب الفريق ليتمّ اعتماد العلم الأحمر لبعض الوقت.

ونتيجةً لذلك انتهت الحصة باكرًا للسائق البريطاني إذ أنهى يومه في المركز الـ 14 بعدما أكمل 9 لفات فقط.

وقال نوريس "كان الشعور أسوأ بكثير داخل السيارة ممّا بدا عليه الحادث. أعتقد أنّ هناك بعض الأضرار لحقت بالمقود وربما الجزء الخلفي ولكن لا شيء كبير لحسن الحظّ. لا أعتقد بأنّ الضرر كان كبيرًا بالأرضية أو الأجنحة، بخلاف الجناح الأمامي بالطبع".

وأضاف "الأمر ليس فظيعًا إذ كان من الممكن أن يكون أسوأ، لذلك أنا محظوظ. ولكن الخطأ كان صغيرًا من قبلي ولكن التكلفة كانت مرتفعة، إذ كلّفني اختبار السيارة على كمية كبيرة من الوقود خلال التجارب الثانية".

وتابع قائلاً "هذا ما هو عليه الحال، إذ عليّ محاولة التعويض في الغد".

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على الرغم من هذا الحادث، بيد أنّ نوريس أوضح بأنه يُفضّل حلبات مثل موجيللو مع مساحات قليلة للخروج عن الحلبة إذ سيُؤدي أيّ خطأ صغير إلى خسارة السائقين للكثير.

وقال "بقدر ما أكره وجود الحصى كون ذلك أدّى إلى تعرّضي للحادث ولكن الأمر أفضل بهذا الشكل. أعتقد بأنّ المسألة أكثر صعوبة وتنافسية وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر".

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الكاتب خضر الراوي

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