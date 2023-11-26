نوريس يعترف بأنه يقوم "بعمل سيء للغاية" في التصفيات
قال لاندو نوريس أنه يقوم بعمل "سيء للغاية" خلال التصفيات، وذلك بعد الخطأ الذي كلفه فرصة التقدم إلى صف الانطلاق الأول في تصفيات جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لموسم 2023 في الفورمولا واحد.
كان سائق مكلارين يبدو أهم منافسي ماكس فيرستابن في المعركة على قطب الانطلاق الأول، لكنه انزلق في لفته السريعة ما أضاع فرصه.
وتكلم نوريس حول هذه اللحظة التي كلفته 4 أعشار الثانية، والتي أطاحت بفرصته في منافسة فيرستابن خلال آخر تصفيات لهذا الموسم، ما أفسح المجال أمام شارل لوكلير ليقتنص المركز الثاني على متن فيراري وأمام أوسكار بياستري زميل نوريس.
وضمن معرض كلامه بعد الحصة، ألقى نوريس باللوم على نفسه لإضاعة هذه الفرصة.
فقال: "إن كنت ترتكب الأخطاء في التصفيات أثناء المنافسة على مركز تأهل جيد، فذلك محبط".
وأكمل: "لكن، أنا أرتكب الكثير من الأخطاء في التصفيات. بين لفة وأخرى وفي أفضل لفاتي".
وأردف: "قدمت في القسم الأول والثاني مجموعة من أفضل لفاتي، لفتي الأولى من القسم الثالث كانت قوية جداً. لكن مع خطأ واحد صغير".
وتابع: "لا أعلم ما حصل. ذلك محبط، لأنني أقوم بعمل سيء للغاية في التصفيات".
وحين سُئِل إن كان ربما يقسو على نفسه، رد نوريس: "كلا. أنا أنافس على المركز الثاني لأنهي خامساً بسبب خطأ سخيف. بالعكس أنا لست قاسياً على الإطلاق على نفسي".
يشار إلى أن بياستري تأهل ثالثاً في التصفيات خلف لوكلير وأمام جورج راسل سائق مرسيدس ومن ثم زميله نوريس.
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