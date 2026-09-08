تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

من نام أسوأ بعد سباق مونزا 2026؟ - جورج راسل

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من نام أسوأ بعد سباق مونزا 2026؟ - جورج راسل

من نام أفضل بعد سباق مونزا 2026؟ - ماركو أنتونيللي

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من نام أفضل بعد سباق مونزا 2026؟ - ماركو أنتونيللي

لماذا كان توتو وولف يعرف مسبقًا أن كيمي أنتونيللي "سيحقق المعجزة" في جائزة إيطاليا الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
لماذا كان توتو وولف يعرف مسبقًا أن كيمي أنتونيللي "سيحقق المعجزة" في جائزة إيطاليا الكبرى

لماذ يجب على رؤساء فيراري أن يتدخلوا بعد صدام لويس هاميلتون وشارل لوكلير في مونزا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
لماذ يجب على رؤساء فيراري أن يتدخلوا بعد صدام لويس هاميلتون وشارل لوكلير في مونزا

كيمي أنتونيللي يوجه رسالة مؤثرة إلى الجماهير بعد فوزه "الذي لا يوصف" في جائزة إيطاليا الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
كيمي أنتونيللي يوجه رسالة مؤثرة إلى الجماهير بعد فوزه "الذي لا يوصف" في جائزة إيطاليا الكبرى

تقارير عن اعتقال إكليستون رئيس الفورمولا 1 السابق إثر حيازته بندقية خلال سفره في البرتغال

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تقارير عن اعتقال إكليستون رئيس الفورمولا 1 السابق إثر حيازته بندقية خلال سفره في البرتغال

نوريس يعترف: التذمّر من تحرك بياستري جاء "في خضم اللحظة" خلال سباق مونزا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
نوريس يعترف: التذمّر من تحرك بياستري جاء "في خضم اللحظة" خلال سباق مونزا

حجار يتغيب عن ثالث سباق له على التوالي في مدريد مع بقاء تسونودا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
حجار يتغيب عن ثالث سباق له على التوالي في مدريد مع بقاء تسونودا
فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

نوريس يعترف: التذمّر من تحرك بياستري جاء "في خضم اللحظة" خلال سباق مونزا

قلل لاندو نوريس من أهمية تصريحاته الغاضبة عبر الراديو خلال جائزة إيطاليا الكبرى، بعدما دخل في معركة مع زميله في مكلارين أوسكار بياستري.

منشور:
أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون

أقر لاندو نوريس سائق مكلارين بأن معركته مع زميله في الفريق أوسكار بياستري خلال جائزة إيطاليا الكبرى، والتي اضطر خلالها إلى وضع عجلتين على العشب، كانت "عادلة".

واقترب بياستري ونوريس جنبًا إلى جنب مع نهاية السباق المكون من 53 لفة، بعدما لم يتمكن بياستري من إبقاء ماكس فيرستابن خلفه في المركز الرابع، بينما شق نوريس طريقه متجاوزًا سائق فيراري لويس هاميلتون نحو المركز الخامس، وبدأ في الاقتراب من زميله في الفريق.

وتجاوز نوريس السائق الأسترالي للمرة الأولى في اللفة 48، لتبدأ معركة طويلة ومتبادلة بينهما، شكلت جزءًا من مشهد التجاوزات المثير الذي يعتمد على البطاريات حول "معبد السرعة" في مونزا.

واستعاد بياستري المركز الرابع في اللفة التالية، قبل أن يحاول نوريس تجاوز زميله مجددًا قبل ثلاث لفات من النهاية عند المنعطف الثاني في مونزا. وأغلق بياستري المسار من الجهة الداخلية، لكن نوريس لم يتراجع، ليتجه نحو الفجوة المتقلصة على الجانب الأيسر. ومع نفاد المساحة أمامه، وضع بطل العالم عجلتين على العشب، مشيرًا إلى أن بياستري "دفعني إلى الخارج".

اقرأ أيضاً:

لكن بعد السباق، ومع الاستفادة من هدوء الأعصاب والنظر إلى الواقعة بأثر رجعي، سارع نوريس إلى الإقرار بأن بياستري لم يرتكب أي خطأ.

وقال نوريس موضحًا: "لا، كان الأمر جيدًا. ما زلت بحاجة إلى مراجعة الأمور، لكنني أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالطريقة التي ترى بها الموقف عندما تكون داخل السيارة، عندما يفتح شخص ما الفجوة قليلًا ثم يواصل السير بشكل مستقيم. تحصل على هذا الانطباع عندما تكون تسير بسرعة 200 ميل في الساعة، وهذا كل ما في الأمر".

وأضاف: "لكنني أعتقد أن ما فعله كان عادلًا، فالأمر يتعلق فقط بكونك في خضم اللحظة، وعندما تكون نصف سيارتك على العشب تدرك مدى السرعة التي يمكن أن تنتهي بها الأمور بشكل سيئ، لذلك كان الأمر مجرد رد فعل في خضم اللحظة. لكن لا، من هذه الناحية كان كل شيء على ما يرام، وكانت معركة جيدة ونتيجة جيدة من سباق صعب".

واستمرت المعركة الداخلية بين سائقي مكلارين حتى اللفة الأخيرة، بعدما تلقى السائقان تعليمات من خط الحظائر بضمان "سباق نظيف".

وبدا أن نوريس تعمد انتظار اللحظة المثالية للتجاوز، مع الحرص على ألا يمنح بياستري فرصة لاستعادة المركز، كما استفاد من وجوده خلف زميله في الفريق للحفاظ على مستويات بطاريته أعلى، قبل أن ينجح أخيرًا في تثبيت التجاوز عند فارينتي أسكاري.

وباستخدام عامل السحب، حاول بياستري الرد على نوريس في الطريق إلى العلم الشطرنجي، لكنه اضطر إلى تصحيح انزلاق كبير عند الخروج من منعطف بارابوليكا الأخير، ليستقر في المركز الخامس، فيما عبرت سيارتا مكلارين خط النهاية جنبًا إلى جنب.

وقال بياستري عقب السباق: "كانت معركة جيدة. شهدت الكثير من الأخذ والرد، وفي اللفة الأخيرة لا تعرف حقًا ما الذي يجب فعله بالطاقة. أعتقد أننا اتبعنا استراتيجيات مختلفة في ذلك، وتمكن هو من التجاوز، واعتقدت أن لدي فرصة لاستعادة المركز مجددًا، لكن في النهاية لم أتمكن من الوصول إليه تمامًا".

خط انطلاق

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
موكب للمركبات العسكرية ومركبات الشرطة

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
مشجعو فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل (مرسيدس)، بيير غاسلي (ألبين)

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
مشجعو فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
راكيل سترول

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
راكيل سترول

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
راكيل سترول

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
ليام لوسون، راسينغ بولز، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيارة الأمان

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
كيلي بيكيه، راكيل سترول

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
موكب السائقين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
مشجعو فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
ماتيا بينوتو، فريق ساوبر

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيارة فيراري F2002 الخاصة بمايكل شوماخر

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيباستيان فيتيل، فيراري F2002

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيباستيان فيتيل

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيباستيان فيتيل

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيباستيان فيتيل

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيباستيان فيتيل

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيباستيان فيتيل

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيباستيان فيتيل

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيباستيان فيتيل

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيباستيان فيتيل

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيباستيان فيتيل

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فيراري F2002

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيباستيان فيتيل في حفل الاحتفاء بإرث مايكل شوماخر

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيباستيان فيتيل في حفل تكريم إرث مايكل شوماخر

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيباستيان فيتيل يقود سيارة فيراري تاريخية

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيباستيان فيتيل يقود سيارة فيراري تاريخية

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
المعجبون

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
دان توريس، الرئيس التنفيذي لفريق كاديلاك للفورمولا 1، وكاسيدي توريس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورجيو كيليني

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
ماركو بيززيكي، سائق موتو جي بي، وماسيمو ريفولا، المدير الرياضي لفريق أبريليا موتو جي بي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
ماركو بيززيكي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لورنس سترول، مالك فريق أستون مارتن لسباقات الفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جان أليسي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
ماركو بيززيكي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جان أليسي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جان أليسي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، فريديريك فاسور، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فريدريك فاسور، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، فريديريك فاسور، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فريدريك فاسور، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، فريدريك فاسور، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، فريديريك فاسور، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، حادث سيارة فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، حادث فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، حادث فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، حادث فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، حادث سيارة فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، حادث فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لوكا ماريني، سيارة أستون مارتن للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لوكا ماريني، سيارة أستون مارتن للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
وودي جونسون، أحد المساهمين في شركة أستون مارتن

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لورا مولر، مهندسة السباق في فريق هاس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
راكيل سترول، يائيل شيلبيا

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيارة الإسعاف التابعة للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لورانس سترول، مالك شركة أستون مارتن، راكيل سترول

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تحليق العلم الإيطالي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لورانس سترول، مالك شركة «أستون مارتن»، وودي جونسون، أحد المساهمين في شركة «أستون مارتن»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وستيفانو دومينيكالي، رئيس الفورمولا 1 ومديرها التنفيذي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تحليق العلم الإيطالي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تحليق العلم الإيطالي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جون إلكان

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فلافيو برياتوري، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فرناندو ألونسو، أستون مارتن، فلافياو برياتوري، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فرناندو ألونسو، أستون مارتن، فلافياو برياتوري، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لايتنينغ ماكوين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لايتنينغ ماكوين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فلافيو برياتوري، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فلافيو برياتوري، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فريدريك فاسور، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
راكييل سترول تتجول في منطقة البادوك.

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
راكيل سترول، يائيل شيلبيا

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
يوكي تسونودا، فريق «رايسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1، كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
مانديب ديلون

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
مانديب ديلون

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
مانديب ديلون

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لايتنينغ ماكوين في منطقة الاستعداد

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
سيارات «كروكس» في منطقة الاستراحة

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فرانكو كولابينتو، ألبين، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز، أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات، لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري، ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس، بيير غاسلي، ألبين

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جورج راسل، مرسيدس

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، لويس هاميلتون، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
لويس هاميلتون، فيراري، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
فورمولا 1
200

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق حجار يتغيب عن ثالث سباق له على التوالي في مدريد مع بقاء تسونودا
المقال التالي تقارير عن اعتقال إكليستون رئيس الفورمولا 1 السابق إثر حيازته بندقية خلال سفره في البرتغال

أبرز التعليقات
المزيد من
لاندو نوريس

بياستري يسترجع أوامر الفريق في مونزا 2025: "لن أغيّر طريقة تعاملي مع الموقف"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بياستري يسترجع أوامر الفريق في مونزا 2025: "لن أغيّر طريقة تعاملي مع الموقف"

راسل في صدارة تجارب مونزا الحرة الثانية وسط منافسة فيراري ومرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
راسل في صدارة تجارب مونزا الحرة الثانية وسط منافسة فيراري ومرسيدس

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
المزيد من
مكلارين

بياستري يعترف: "لم تكن لدينا الوتيرة الكافية لتحقيق البول بوزيشن"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بياستري يعترف: "لم تكن لدينا الوتيرة الكافية لتحقيق البول بوزيشن"

غاسلي يفاجئ الجميع ويخطف قطب الانطلاق الأول من راسل في مونزا 

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
غاسلي يفاجئ الجميع ويخطف قطب الانطلاق الأول من راسل في مونزا 

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

من نام أسوأ بعد سباق مونزا 2026؟ - جورج راسل

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من نام أسوأ بعد سباق مونزا 2026؟ - جورج راسل

من نام أفضل بعد سباق مونزا 2026؟ - ماركو أنتونيللي

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من نام أفضل بعد سباق مونزا 2026؟ - ماركو أنتونيللي

لماذا كان توتو وولف يعرف مسبقًا أن كيمي أنتونيللي "سيحقق المعجزة" في جائزة إيطاليا الكبرى

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
لماذا كان توتو وولف يعرف مسبقًا أن كيمي أنتونيللي "سيحقق المعجزة" في جائزة إيطاليا الكبرى

لماذ يجب على رؤساء فيراري أن يتدخلوا بعد صدام لويس هاميلتون وشارل لوكلير في مونزا

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
لماذ يجب على رؤساء فيراري أن يتدخلوا بعد صدام لويس هاميلتون وشارل لوكلير في مونزا

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
من قبل أوليغ كاربوف
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
لماذا يبدو موسم الانتقالات في الفورمولا 1 لموسم 2027 خاملاً إلى هذا الحد؟

كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل فيليب كليرين
كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته
شاهد المزيد