نوريس يعترف: التذمّر من تحرك بياستري جاء "في خضم اللحظة" خلال سباق مونزا
قلل لاندو نوريس من أهمية تصريحاته الغاضبة عبر الراديو خلال جائزة إيطاليا الكبرى، بعدما دخل في معركة مع زميله في مكلارين أوسكار بياستري.
أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون
أقر لاندو نوريس سائق مكلارين بأن معركته مع زميله في الفريق أوسكار بياستري خلال جائزة إيطاليا الكبرى، والتي اضطر خلالها إلى وضع عجلتين على العشب، كانت "عادلة".
واقترب بياستري ونوريس جنبًا إلى جنب مع نهاية السباق المكون من 53 لفة، بعدما لم يتمكن بياستري من إبقاء ماكس فيرستابن خلفه في المركز الرابع، بينما شق نوريس طريقه متجاوزًا سائق فيراري لويس هاميلتون نحو المركز الخامس، وبدأ في الاقتراب من زميله في الفريق.
وتجاوز نوريس السائق الأسترالي للمرة الأولى في اللفة 48، لتبدأ معركة طويلة ومتبادلة بينهما، شكلت جزءًا من مشهد التجاوزات المثير الذي يعتمد على البطاريات حول "معبد السرعة" في مونزا.
واستعاد بياستري المركز الرابع في اللفة التالية، قبل أن يحاول نوريس تجاوز زميله مجددًا قبل ثلاث لفات من النهاية عند المنعطف الثاني في مونزا. وأغلق بياستري المسار من الجهة الداخلية، لكن نوريس لم يتراجع، ليتجه نحو الفجوة المتقلصة على الجانب الأيسر. ومع نفاد المساحة أمامه، وضع بطل العالم عجلتين على العشب، مشيرًا إلى أن بياستري "دفعني إلى الخارج".
لكن بعد السباق، ومع الاستفادة من هدوء الأعصاب والنظر إلى الواقعة بأثر رجعي، سارع نوريس إلى الإقرار بأن بياستري لم يرتكب أي خطأ.
وقال نوريس موضحًا: "لا، كان الأمر جيدًا. ما زلت بحاجة إلى مراجعة الأمور، لكنني أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالطريقة التي ترى بها الموقف عندما تكون داخل السيارة، عندما يفتح شخص ما الفجوة قليلًا ثم يواصل السير بشكل مستقيم. تحصل على هذا الانطباع عندما تكون تسير بسرعة 200 ميل في الساعة، وهذا كل ما في الأمر".
وأضاف: "لكنني أعتقد أن ما فعله كان عادلًا، فالأمر يتعلق فقط بكونك في خضم اللحظة، وعندما تكون نصف سيارتك على العشب تدرك مدى السرعة التي يمكن أن تنتهي بها الأمور بشكل سيئ، لذلك كان الأمر مجرد رد فعل في خضم اللحظة. لكن لا، من هذه الناحية كان كل شيء على ما يرام، وكانت معركة جيدة ونتيجة جيدة من سباق صعب".
واستمرت المعركة الداخلية بين سائقي مكلارين حتى اللفة الأخيرة، بعدما تلقى السائقان تعليمات من خط الحظائر بضمان "سباق نظيف".
وبدا أن نوريس تعمد انتظار اللحظة المثالية للتجاوز، مع الحرص على ألا يمنح بياستري فرصة لاستعادة المركز، كما استفاد من وجوده خلف زميله في الفريق للحفاظ على مستويات بطاريته أعلى، قبل أن ينجح أخيرًا في تثبيت التجاوز عند فارينتي أسكاري.
وباستخدام عامل السحب، حاول بياستري الرد على نوريس في الطريق إلى العلم الشطرنجي، لكنه اضطر إلى تصحيح انزلاق كبير عند الخروج من منعطف بارابوليكا الأخير، ليستقر في المركز الخامس، فيما عبرت سيارتا مكلارين خط النهاية جنبًا إلى جنب.
وقال بياستري عقب السباق: "كانت معركة جيدة. شهدت الكثير من الأخذ والرد، وفي اللفة الأخيرة لا تعرف حقًا ما الذي يجب فعله بالطاقة. أعتقد أننا اتبعنا استراتيجيات مختلفة في ذلك، وتمكن هو من التجاوز، واعتقدت أن لدي فرصة لاستعادة المركز مجددًا، لكن في النهاية لم أتمكن من الوصول إليه تمامًا".
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
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جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
جائزة ايطاليا الكبرى2026- السباق
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