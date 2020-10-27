نوريس يعتذر عن تعليقاته "الطائشة" تجاه سترول وهاميلتون

هاجم نوريس منافسه سترول على إثر الاحتكاك الذي جمعهما في سباق الأحد ما تسبّب في إلحاق ضرر بسيارته وإنهاء آماله في تحقيق النقاط.

وجاء ذلك على إثر حادثة مشابهة بين سترول وماكس فيرشتابن في التجارب الحرّة، وهو ما دفع نوريس للقول عبر اللاسلكي في السباق: "من الواضح أنّه لم يتعلّم من يوم الجمعة، لكن لا يبدو أنّه يتعلّم أيّ شيء".

وأكمل: "يحدث ذلك كثيرًا، لذا أحتاج للتأكّد من بقائي بعيدًا".

واعتذر نوريس في البداية ضمن محادثاته اللاسلكيّة مع فريقه خلال لفّة العودة إلى خطّ الحظائر مع نهاية السباق.

وقال حينها: "أعتذر عمّا قلته حول لانس، لم يكن عليّ قول ذلك، لكنّني كنت منزعجًا في تلك اللحظة".

وسُئل البريطاني إثر ذلك عن بلوغ مواطنه هاميلتون لـ 92 انتصارًا وانفراده بالرقم القياسي، لكنّه واجه الكثير من الانتقادات حول تعليقاته.

وقال: "أنا سعيدٌ من أجل، لا شيء إضافي".

وأكمل: "ذلك لا يعني أيّ شيء بالنسبة لي حقًا. إنّه يتواجد في سيارة يجب أن تفوز بكلّ سباقٍ ببساطة. تفوّق على سائقٍ أو اثنين آخرين، فقط".

وأردف: "لا يزال يقوم بالعمل الذي عليه القيام به، لكن أجل، هذا مجرّد فوزٍ جديد بالنسبة إليه".

وضمن رسالة نشرها على حسابه في تويتر اليوم الثلاثاء، تقدّم نوريس باعتذار لقاء تلك التعليقات.

وكتب البريطاني الشاب: "عليّ الاعتذار. كنت غبيًا وطائشًا على صعيد بعض ما قلته في وسائل الإعلام، ولم أُظهر الاحترام الذي كان عليه إظهاره لبعض الناس".

وأردف: "لست ذلك الشخص، لذا عليّ الاعتذار منهم، وكذلك من كلّ شخص قرأ أو سمع تلك التعليقات. آسف".