نوريس يطالب بعقوبات أقسى وسط شكوك بتعمّد خرق القوانين

يرى سائق مكلارين بأنه "من السخف" غياب عقوبات رادعة تعالج خرق تلك القوانين أفضل من مجرد منح 5 ثوانٍ لقاء تجاوز السيارات الأبطأ ومن ثم الابتعاد بسهولة في الأمام.

وجاءت تعليقات نوريس على ضوء خسارة زميله أوسكار بياستري مركزاً لصالح جورج راسل في سباق أوستن القصير، حيث شعر الأسترالي بأن سائق مرسيدس تجاوزه "بوقاحة" من خارج المسار وتلقى عقوبة لقاء ذلك.

وضمن معرض كلامه على هامش جولة الولايات المتحدة، أكد نوريس أن السائقين حاولوا لفت انتباه "فيا" لمسألة كسب مركز عبر تجاوز من خارج المسار، وأن العقوبة لقاء ذلك غير رادعة بما يكفي، لكنه يرى بأن الرسالة لم تصل.

فقال: "المشكلة أنني أجد الوضع سخيفاً، لقد تكلمنا في هذه الحالات مرات كثيرة خلال اجتماعات السائقين".

وأكمل: "إنها مسألة نتطرق لها في كل مرة، وهي مسألة تكلم فيها جورج نفسه في برشلونة، وهي أنه بوسعك التجاوز من خارج المسار في المنعطف الأول، وبوسعك كسب مركزين ومن ثم الانطلاق للأمام".

وأردف: "ذلك أمر يمكنك تجهيز نفسك لفعله وبكل سهولة. أنا واثق أنه بوسعنا الاستنتاج بأن السائقين سيقومون بذلك عن عمد".

واسترسل: "قمنا بمناقشة هذه المسألة بالذات. وقمنا بمناقشة مدى سهولتها. إن كنت سريعاً يمكنك تجاوز سائق ما ومن ثم الابتعاد بسهولة لأكثر من 5 ثوانٍ. كما هو الحال في موناكو على سبيل المثال حين تختصر المنعطف".

واستكمل: "قالت ’فيا’: ’حسناً، سنقوم بالحل، بالتالي عليكم إعادة المركز’. لكن الآن، بدأت تحصل حالات لم تتم المطالبة بإعادة المركز حتى".

وأضاف: "أعتقد أنه هناك نوع من عدم الثبات مجدداً، أنا متفاجئ من ذلك حقاً. كان هناك بروتوكول واضح لما يجب عليهم (فيا) القيام به في حال حصلت حالة كهذه. لكن من الواضح أنهم لم يلتزموا…".

ويرى نوريس بأن الحل الأفضل لهذه المشكلة هو مطالبة السائقين بإرجاع المراكز التي كسبوها بشكل غير قانوني، أو أن تقوم ’فيا’ بتشديد العقوبة.

فقال: "إن كان ذلك خطأك، فيجب أن تعيد المركز. تخاطر بمثل هذه الحركة، بالتالي يجب أن تعيد المركز بنفسك مباشرة".

واختتم: "يجب أن تكون العقوبات أكثر قسوة بشكل عام. السائقون يفلتون بالكثير من الأمور حالياً (دون عقوبات رادعة)".