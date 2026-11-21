فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

نوريس يصف أداء مكلارين على الخطوط المستقيمة بـ"الكارثي" رغم انطلاقه ثالثًا في لاس فيغاس

أكد لاندو نوريس أن سيارته مكلارين "إم سي إل 40" تعاني من أداء "كارثي على الخطوط المستقيمة"، رغم تأهله للانطلاق من المركز الثالث في جائزة لاس فيغاس الكبرى.

راهان ماجومدار فيليب كليرين

منشور: 21-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أليستير ستالي

موتورسبورت بابايا



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سينطلق لاندو نوريس من المركز الثالث على شبكة انطلاق جائزة لاس فيغاس الكبرى لعام 2026، بعدما سجل زمنًا قدره دقيقة واحدة و34.244 ثانية في القسم الثالث من التصفيات التأهيلية، بفارق 0.093 ثانية فقط عن ماكس فيرستابن، الذي ورث مركز الانطلاق الأول، و0.020 ثانية خلف جورج راسل سائق مرسيدس.

وعلى الورق، يبدو ضمان الانطلاق من الصف الثاني بمثابة تعافٍ جيد لمكلارين. لكن نوريس خرج من قمرة القيادة ليوجه أحد أشد انتقاداته لسيارة "إم سي إل 40" طوال الموسم.

وبعد تسجيل رابع أسرع زمن في التصفيات، خلف بطل العالم كيمي أنتونيللي الذي تلقى عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق، وكان قد سجل زمنًا قدره دقيقة واحدة و33.893 ثانية، أكد نوريس أن محاولته الأخيرة في القسم الثالث كانت "بسهولة أفضل لفة له"، لكن افتقار مكلارين إلى السرعة القصوى بدد جهوده على الخط المستقيم، الذي يبلغ طوله 1.9 كيلومتر.

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Jim Watson / AFP via Getty Images

وقال نوريس: "أداؤنا صادم ببساطة على الخطوط المستقيمة، بل كارثي للغاية، لذلك كانت لفتي جيدة جدًا. لقد خسرنا ثمانية أعشار من الثانية أمام كيمي في المقطع الأخير. لقد استفاد من سحب هوائي مثالي وقدم أداءً جيدًا جدًا، لكن حتى عند مقارنتنا بمعظم السائقين الآخرين، فإننا متأخرون بفارق كبير للغاية".

وقد منح عامل السحب الهوائي الذي استفاد منه أنتونيللي على الخط المستقيم الخلفي زيادة في السرعة وصلت إلى 16 كلم/ساعة، وأوضح نوريس أن محاولته الاستفادة من تأثير مماثل أجبرته على تقديم تنازل مكلف، إذ بدأ لفّته بفارق 1.5 ثانية خلف السيارة التي أمامه، بينما تسبب الهواء المضطرب في خسارته "ما لا يقل عن نصف عُشر إلى عُشر من الثانية" في كل منعطف.

وأضاف: "نحن مضطرون إلى تعويض خسارة كبيرة جدًا في السرعة على الخطوط المستقيمة، ولذلك يتعين علينا التضحية بسرعة اجتياز المنعطفات".

نقاط الضعف في إعدادات الارتكازية المنخفضة تظهر مجددًا

وعندما سُئل عما إذا كانت الخطوط المستقيمة الطويلة في لاس فيغاس قد ضاعفت ببساطة تأثير نقطة ضعف موجودة أصلًا في السيارة، رفض نوريس تحميل الحلبة مسؤولية المشكلة.

وقال نوريس: "لا، أعني أنه لا يمكنك إلقاء اللوم على الخطوط المستقيمة. المشكلة ببساطة أن سيارتنا ليست جيدة. علينا تحسين هذا الجانب كثيرًا".

وأضاف: "لا يمكنك المنافسة بهذه الطريقة. في مونزا وهنا وفي باكو، نعاني لأن أداءنا كارثي على الخطوط المستقيمة، وعلينا تحسين ذلك للموسم المقبل".

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Alex Pantling / Getty Images

وتدعم نتائج مكلارين خلال موسم 2026 إحباط نوريس. فقد جاءت انتصاراته الثلاثة هذا الموسم على حلبات تتطلب مستويات أعلى من الارتكازية، وهي المجر وزاندفورت وساو باولو، حيث تكون أهمية التماسك في المنعطفات أكبر من تقليل مقاومة الهواء.

أما على الحلبات التي تعتمد بدرجة أكبر على قوة المحرك، فقد واجهت سيارات مكلارين البرتقالية صعوبات في المنافسة.

ففي مونزا، انطلق نوريس من المركز الثامن وأنهى السباق رابعًا بفارق تجاوز 19 ثانية خلف أنتونيللي، بينما غادر مكلارين باكو من دون أي نقطة، بعدما انسحب نوريس وأنهى أوسكار بياستري السباق في المركز الثالث عشر.

وتلقي نقطة الضعف هذه على الخطوط المستقيمة بظلالها على سباق مساء السبت، الذي يمتد لـ50 لفة. ومع تبقي ثلاث جولات على نهاية الموسم، يتأخر مكلارين بفارق 17 نقطة عن ريد بُل ريسينغ في المنافسة على المركز الثالث ببطولة الصانعين، إذ يمتلك ريد بُل 415 نقطة مقابل 398 لمكلارين، فيما سينطلق سائقا ريد بُل بالقرب من نوريس، مع وجود فيرستابن في المركز الأول وإسحاق حجار في المركز الرابع.

وفي الوقت نفسه، تأهل بياستري في المركز السابع بزمن قدره دقيقة واحدة و34.899 ثانية، لكنه سيتراجع إلى المركز السابع عشر بعد استخدام محرك الاحتراق الداخلي الخامس له هذا العام.

وحتى مع انطلاقه من المركز الثالث، سيضطر نوريس إلى القتال بقوة لمجرد الدفاع عن موقعه على الحلبة أمام منافسين يتمتعون بسرعة أعلى على الخطوط المستقيمة، بمن فيهم أنتونيللي الذي سينطلق من المركز السادس ويسعى للتقدم.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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