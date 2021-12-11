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نوريس يشعر بالتوتّر لانطلاقه من خلف المتنافسين على اللقب في أبوظبي

اعترف لاندو نوريس بأنّه يشعر ببعض "التوتّر" حيال انطلاقه في سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد خلف المتنافسين على اللقب ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون.

نوريس يشعر بالتوتّر لانطلاقه من خلف المتنافسين على اللقب في أبوظبي

قدّم سائق مكلارين أداءً قويًا مفاجئًا ليحجز المركز الثالث على شبكة انطلاق سباق مرسى ياس، وهو ما يضعه مباشرة خلف المتنافسين على اللقب.

وفي حين أنّه ليس لنوريس أيّ ولاء لأيٍ منهما، لذا يملك حريّة منافستهما في حال قدّم انطلاقة قويّة، إلّا أنّه يعلم أنّ الوضع ليس بتلك البساطة.

ويعي البريطاني اليافع أنّه لا يريد التسبّب في أيّة حوادث غير ضروريّة والمجازفة بالإطاحة بأيٍ منهما خارج السباق وتدمير آمال أيٍ منهما بتحقيق اللقب.

وقال سائق مكلارين: "أنا متوتّرٌ بعض الشيء، لأنّني أريد البقاء في موقعي، ومشاهدة ما يحدث خلال اللفّات القليلة الأولى، أو حتّى السباق بأكمله".

وأضاف: "لا أريد الانخراط كثيرًا لأنّ ذلك قد يتسبّب في الكثير من الجدل. لذا لا أعلم. لا أعلم إن كنت سأقدم على المحاولة أم لا. لكنّني سأبذل كلّ ما في وسعي، وفي حال برزت فرصة فسأقدم عليها".

وكانت عطلة نهاية أسبوع نوريس خافتة إلى حين الوصول إلى التصفيات التي حقّق فيها تقدّمًا كبيرًا ليتفوّق على سيرجيو بيريز وفالتيري بوتاس سائقَي ريد بُل ومرسيدس على التوالي.

وعندما سُئل عن زمنه الباهر في القسم الثالث من التصفيات، أجاب نوريس: "لا أعلم من أين أتى حقًا! جاء منذ المحاولة الأولى في القسم الثالث. حقّقت بعض التقدّم، لكنّني ارتكبت بعض الأخطاء كذلك".

وأضاف: "من ثمّ حظيت بلفّة نظيفة في النهاية. حاولت تحقيق قطب الانطلاق الأوّل، لكنّ ذلك لم يُفلح كوننا لا نزال متأخّرين بعض الشيء. لكن كلّا، كانت لفّة رائعة لتحقيق المركز الثالث. كانت مفاجأة بعض الشيء".

ولا تزال مكلارين بصدد خوض معركة حامية مع فيراري على المركز الثالث في بطولة الصانعين، بالرغم من أنّها تتأخّر بـ 38.5 نقطة عن الحصان الجامح في الترتيب العام، وستحتاج لأن يُحالفها الحظّ بقوّة كي تقبل تأخّرها.

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