نوريس يشرح سبب صعوبة سباق جائزة قطر الكبرى
تكلم لاندو نوريس سائق مكلارين عن الصعوبات التي واجهها السائقون خلال سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد، والذي أنهاه ثالثاً خلف زميله أوسكار بياستري، والفائز بالسباق ماكس فيرستابن.
تم إلزام كل سائق في سباق قطر بعدم تجاوز 18 لفة على مجموعة الإطارات الواحدة، وذلك خوفاً من فشل تلك الإطارات.
وهذا ما كان يعني 3 توقفات على الأقل لكل سائق، ما سمح لهم بالضغط بأقصى ما يمكن بين وقفات الصيانة دون الحاجة للحفاظ على الإطارات كما كان يجري عادة.
وبسبب خصائص حلبة قطر السريعة ذات الارتكازية المرتفعة، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة مع الرطوبة العالية، تعرض السائقون لإنهاك شديد أثناء القيادة.
حيث كشف نوريس بعد السباق أن عدة سائقي أغمي عليهم ضمن المركز الطبي بسبب الإعياء الشديد.
لكن البريطاني يرى بالمقابل أن هذا السباق ربما "كان الأفضل له" حيث نجح بشق طريقه صعوداً ضمن الترتيب، بعد انطلاقه عاشراً، بسبب حذف لفته السريعة في التصفيات.
فقال: "لقد كان سباقاً مذهلاً منذ البداية حتى النهاية. انطلاقة ممتازة، وتيرة جيدة طوال الوقت، ربما كانت أفضل وتيرة لنا، لذا أنا مسرور".
وأكمل: "كان مرهقاً، حرارة عالية، تعرّق شديد، تعب قليلاً، لكن الفريق قام بعمل رائع، مع 3 منصات تتويج على التوالي".
ويتفق نوريس مع فكرة أن إلزام السائقين بعدم تجاوز 18 لفة على مجموعة الإطارات الواحدة، صعّب من السباق بشكل كبير.
حيث أكد أن الحرارة، والارتكازية المرتفعة لحلبة لوسيل جميعها عوامل صعّبت من التحدي.
فقال: "أعتقد أن التوقفات الثلاث صعّبت من السباق كثيراً، من الناحية البدنية".
وأكمل: "حتى القسم الأخير، كان بوسعك الضغط بشكل متواصل، ربما كان أصعب سباق خضته في حياتي".
وأضاف: "لكنه كان تحدياً جميلاً".
واختتم: "تهانينا إلى أوسكار، جولة أخرى دون أخطاء. بالطبع، تهانينا لـ ماكس مجدداً".
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