نوريس يشرح المقاربة "الذكية" التي يتبعها في منافسة فيرستابن
شرح لاندو نوريس سائق مكلارين المقاربة الذكية التي يتبعها في منافسة ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات في الفورمولا واحد، رغم الصداقة التي تجمعهما.
تجمع نوريس علاقة جيدة مع فيرستابن، وبعد أن تمكنت مكلارين من التقدم سريعاً خلال النصف الثاني للموسم لتصبح أقرب منافسي ريد بُل، جمعت بين السائقين بعض المعارك على أرض الحلبة.
لكن الطريقة التي كان يجعل بها تجاوزات فيرستابن سهلة، بدلاً من الدفاع الشديد في مواجهته، أثارت بعض الأسئلة حيال المقاربة التي يتبعها.
خاصة وأنه أظهر رغبة كبيرة في منافسة سائقين آخرين بشكل شديد مثل لويس هاميلتون.
حتى أنه سُئِل لمَ يتعامل مع فيرستابن بشكل مختلف، وإن كانت الصداقة بينهما سبب ذلك.
لكن نوريس يدرك وجود هذه التكهنات، حيث شدد على أن الربط بين ذلك وبين صداقته مع فيرستابن، أمر خاطئ تماماً.
حيث أوضح بأنه هناك حالات لا جدوى فيها من التشبث والمنافسة الشديدة.
حيث قال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنه ومن بين النواحي التي تحسنت فيها هذا الموسم، هي القدرة على قراءة الوضع الذي أجد نفسي فيه، ومعرفة من أنافس ومن لا أنافس".
وأكمل: "أعلم أنه سباق في نهاية المطاف، لكن احتمال خسارة المركز لصالح ماكس في أوستن، وكيفية منافسة لويس بتلك الشدة.. في النهاية كنت أعلم أنني سأخسر المركز لكلَيهما".
وأردف: "ليس هناك حُكم سيء من قبلي، بل كنت واقعياً وصادقاً حيال الوضع الذي كنت فيه".
وتابع: "فرصة إبقاء ماكس خلفي هي صفر. كان سريعاً جداً، معدلات تآكل إطاراته كانت أفضل من الجميع".
بالمقابل، أوضح نوريس بأن دفاعه في مواجهة خصم تعلم أنه سيتجاوزك على أية حال، أمر غير مجدٍ، ويؤذي الإطارات.
فقال البريطاني الشاب: "ليست هناك ضرورة لمحاولة منافسة شخص واحد لديه فرصة 99 بالمئة لهزيمتك على متن سيارة سريعة".
وأردف: "حين تجاوزني لويس، كانت تلك اللفة السادسة أو شيء من هذا. كان على إطارات أجدد، بالتالي لم يكن ربما السائق الأفضل لمواجهته".
واستكمل: "كنت لأنافس ماكس لكنني سأخسر إطاراتي لأنه كان أسرع بكثير. بالتالي كنت لأضرّ بقدرتي على المواصلة لفترة أطول مع التأثير على سباقي دون الاستفادة".
وتعليقاً على تأثير صداقته مع ماكس في المنافسة بينهما، أكد نوريس أن ذلك الأمر لا علاقة له بالمنافسة.
فقال: "هل كنت أريد تقديم دفاع أقوى بكثير؟ بالتأكيد. أحب التسابق وهذا ما أريده. ولا أريد التخلي عن المركز لأي شخص! خاصة لـ ماكس!".
وأكمل: "الناس سريعون في أحكامهم. لكنني أريد هزيمة أصدقائي أكثر من غيرهم!".
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