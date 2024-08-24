نوريس يسحق الجميع في تصفيات زاندفورت لينطلق أولاً أمام فيرستابن بفارق 0.356 ثانية
كشف لاندو نوريس عن سرعة مرعبة لسيارته مكلارين، حيث سجل الزمن الأسرع في تصفيات جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد متقدماً بفارق كبير أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الذي بذل جهداً هائلاً ليضع سيارته على صف الانطلاق الأول أمام أوسكار بياستري.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
لم تهطل الأمطار في تصفيات جائزة هولندا الكبرى وهذا ما سمح للسائقين بالضغط الكامل لمحاولة استخراج أقصى ما يمكن لسياراتهم تقديمه.
ورغم آمال ماكس فيرستابن بإحراز قطب الانطلاق الأول على أرضه وأمام جمهوره، لكن مكلارين كانت سريعة للغاية، ولم يكن بوسع البطل المحلي سوى الاكتفاء بالمركز الثاني خلف نوريس الذي قدم لفة مذهلة.
وبالتالي سينطلق فيرستابن ثانياً وأمام أوسكار بياستري سائق مكلارين.
مجريات الحصة
القسم الأول
بدأت التجارب التأهيلية مع مسار جاف وسماء صافية، حيث انطلق السائقون في القسم الأول مستعملين إطارات سوفت.
وكانت الصدارة المؤقتة من نصيب لويس هاميلتون سائق مرسيدس أمام ثنائي مكلارين: لاندو نوريس وأوسكار بياستري، وبفارق 0.002 ثانية فقط، قبل أن يفصل ماكس فيرستابن سائقي مكلارين.
وكان من الملاحظ أن كارلوس ساينز يحاول التأقلم مع سيارته فيراري ومع الإطارات خاصة وأنه لم يُكمل ما يكفي من اللفات في التجارب الحرة الثانية والظروف المتنوعة التي منعت السائقين من إكمال برامجهم المقررة في التجارب الحرة الأولى والثالثة.
لانس سترول بدا مرتاحاً على متن أستون مارتن، حيث تقدم نحو المركز الرابع أمام بياستري وبيير غاسلي سائق ألبين مع بقاء أربع دقائق حتى نهاية القسم الأول.
تحسّن المسار ومجموعات الإطارات الجديدة
مع انتقال بعض السائقين لاستعمال مجموعات جديدة من إطارات سوفت، وتحسّن حالة المسار، بدأت الأزمنة بالتحسّن.
حيث قفز ساينز من المركز 16 حتى الصدارة المؤقتة وكذلك حال زميله شارل لوكلير الذي تقدم للمركز الثاني، قبل أن يحسن جورج راسل من زمنه ليضع مرسيدس بالمركز الأول المؤقت أمام سيارتي فيراري.
لكن سيرجيو بيريز وضع سيارته ريد بُل مع نهاية القسم الأول في الصدارة (مع مجموعة إطارات جديدة)، بينما اكتفى فيرستابن بالمركز السابع خلف نوريس.
وخرج: دانيال ريكاردو (آربي)، إستيبان أوكون (ألبين - الذي سُمع وهو يتذمر بشدة من السيارة)، وسائقي ساوبر: فالتيري بوتاس وجو غوانيو، وكذلك لوغان سارجانت الذي لم يشارك بسبب تضرر سيارته من الحادثة العنيفة خلال التجارب الحرة الثالثة.
القسم الثاني: سرعة مكلارين وفشل هاميلتون بالتأهل
افتتح سائقا فيراري القسم الثاني ليسجلا أسرع الأزمنة المبدئية مع لوكلير وساينز توالياً.
لكن مباشرة مع خروج بقية السائقين على إطارات سوفت جديدة، تحسنت الأزمنة بشكل كبير، حيث سجل بياستري الزمن الأسرع، قبل أن يتفوق عليه نوريس بفارق 0.009 ثانية مع دقيقة و10.496 ثانية.
وكان من الملاحظ أن فيرستابن متأخر بأكثر من 3 أعشار الثانية عن نوريس. أما راسل فكان الأقرب لسائقي مكلارين حيث سجل ثالث أسرع الأزمنة بفارق 0.056 ثانية.
ومجدداً كما حصل في القسم الأول، عاد السائقون من الخلف لمحاولات تحسين الأزمنة، ومع تقدم سترول للمركز الرابع وبيريز للخامس ولوكلير حتى السادس، وكذلك ألبون للسابع، دُفع ساينز للمركز 11 وهاميلتون حتى 12.
وهكذا فشل كل من ساينز وهاميلتون بالتأهل للقسم الثالث والأخير، ليخرجا مع يوكي تسونودا (آربي) وسيارتي هاس: هلكنبرغ وماغنوسن.
القسم الثالث: لفة نوريس المذهلة
افتتح بياستري الطلعات الأولى من القسم الثالث بلفة ممتازة، قبل أن يتفوق عليه زميله نوريس وينتزع الصدارة المبدئية مع دقيقة و10.074 ثانية بفارق 0.119 ثانية.
فيرستابن وضع سيارته ريد بُل بالمركز الثالث بفارق 0.148 ثانية أمام راسل ولوكلير.
ورغم محاولة فيرستابن الأخيرة لتحسين زمنه وتقدمه للمركز الأول المؤقت، لكن ردّ نوريس جاء سريعاً حيث سجل أسرع مقطع أول في الحلبة وأكمل لفة ممتازة للغاية كسب فيها 0.356 ثانية إضافية مع دقيقة و09.673 ثانية، ليكسر حاجز الدقيقة و10 ثوانٍ، نحو قطب الانطلاق الأول.
محاولات بياستري فشلت بالتفوق على فيرستابن ليتأهل ثالثاً، وأمام راسل الذي اكتفى بالمركز الرابع.
بيريز أنهى الحصة خامساً أمام لوكلير، ألونسو، ألبون وسترول، بينما أكمل غاسلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.
التصفيات
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|6
|
1:09.673
|220.062
|2
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.356
1:10.029
|0.356
|218.943
|3
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.499
1:10.172
|0.143
|218.497
|4
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.571
1:10.244
|0.072
|218.273
|5
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.743
1:10.416
|0.172
|217.740
|6
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.909
1:10.582
|0.166
|217.228
|7
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|3
|
+0.960
1:10.633
|0.051
|217.071
|8
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|3
|
+0.980
1:10.653
|0.020
|217.009
|9
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|3
|
+1.184
1:10.857
|0.204
|216.385
|10
|ب. غاسلي ألبين
|10
|Alpine
|Renault
|6
|
+1.304
1:10.977
|0.120
|216.019
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