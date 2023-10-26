نوريس يستهدف التفوق على فيراري بعد اللحاق بأستون مارتن "المتراجعة"

بعد بداية بطيئة للموسم، نجحت مكلارين بقلب الكفة لصالحها وإغلاق الفارق خلف أستون مارتن منذ العطلة الصيفية بأداء مثير للإعجاب توجته بعدة منصات تتويج في السباقات الأخيرة أما أستون مارتن فتراجعت بشكل متواصل.

وكان مركز نوريس الثاني في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى كافياً لدفع مكلارين أمام أستون مارتن ضمن ترتيب البطولة العام.

حيث أوضح نوريس بأنه محتار من سبب تراجع أستون مارتن في الجولات الأخيرة، مشيراً إلى أن مكلارين ما زال بوسعها استهداف التفوق على فيراري، التي تتقدم بفارق 80 نقطة.

فقال: "هذا هو هدفنا. أعتقد أننا نمتلك إيقاعاً جيداً. من الواضح أن أستون مارتن… لا أعلم، يبدو أن سيارتهم تتراجع أكثر وأكثر حتى مع التحديثات".

وأكمل: "كانوا ينافسون ريد بُل في بداية الموسم، ومن ثم بدؤوا يعانون،لذا لا أعلم ما هي مشاكلهم".

وكان فرناندو ألونسو قد حقق ست منصات تتويج في السباقات السبعة الأولى، ولم ينجح منذ ذلك الحين إلا بتحقيق منصة تتويج واحدة فقط.

أما نوريس فكانت مسيرته معاكسة، حيث انقلب موسم مكلارين رأساً على عقب بعد تحديثات أضافت الكثير للسيارة من ناحية الوتيرة.

"كانت أستون قوية جداً وسجلوا الكثير من النقاط في القسم الأول للموسم، لكنهم كانوا يعانون كثيراً في النصف الثاني، الوضع معكوس (مقارنة معنا)" قال البريطاني.

وأضاف: "عند النظر إلى موقعنا السابق وسوء تنافسيتنا في البحرين، ومقدار ابتعادنا عن المنافسين، وغير ذلك من المشاكل.. تلك كانت معوقات صعّبت من مهمتنا".

وأكمل: "ضمن موقعنا الحالي نحن ننافس ريد بُل، الأمر الذي كان هدفاً غير واقعي مطلقاً وكذلك منافسة مرسيدس…".

واختتم: "بقدر إحباطي لعدم قدرتنا على الفوز بسباق بعد، لكن وعند وضع الأمور ضمن نصابها، يمكن أن نلاحظ مقدار التحسن. أعتقد أن السباق ما زال رائعاً بالنسبة لنا".