نوريس: "يريدون افتعال المشاكل" في علاقتي مع فيرستابن
يرى لاندو نوريس سائق مكلارين أن المعركة على لقب موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد، ستكون مشتعلة.
يمتلك نوريس نظرياً حظوظ المنافسة على لقب الموسم الجاري في مواجهة ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ومتصدر الترتيب العام الحالي.
وفي الحقيقة، فإن نوريس قادر على الاستفادة من مهاراته كسائق إضافة إلى سرعة سيارته مكلارين، حيث يبدو أنها السيارة الأسرع حالياً.
بالمقابل، من المعروف أن هناك علاقة صداقة قوية تجمع بين نوريس وفيرستابن.
وحين سُئِل عن المقاربة التي يتبعها فيما يتعلق بمنافسة صديقٍ مقرّب، ردّ نوريس في مقابلة مطولة مع "RacingNews365": "ذلك أمر لم أختبره من قبل، أعتقد أنها ستكون معركة صعبة جداً".
وأكمل: "هذه معركة على اللقب. لا أعلم إن كانت هناك أسئلة يجب أن أطرحها على نفسي".
وتابع: "حاولتُ سابقاً إكمال الكثير من التجاوزات، لكنها لم تسر كما كنتُ أخطط، وتصادمنا".
وأردف: "ذلك ليس لأنني أكثر أو أقل تحملاً للضغوطات، وليس لأننا التقينا سوية منذ أسبوعين (كصديقين)".
وأضاف: "لم يتغير شيء. يريد الناس الكلام وتضخيم الأمور وافتعال مشكلة مما يجري".
واستكمل: "مهما كانت استعداداتك، فإنك تواجه أوقاتاً صعبة. وما تختبره خلف المقود قد يكون مختلفاً جداً عما كنت تعتقده سابقاً".
واختتم: "بوسعك التخطيط لكل شيء مسبقاً. لكن بوجود المشاعر المحتدمة والأدرينالين، لا يمكنك توقع ما سيحصل".
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