جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

نوريس: "يريدون افتعال المشاكل" في علاقتي مع فيرستابن

يرى لاندو نوريس سائق مكلارين أن المعركة على لقب موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد، ستكون مشتعلة.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

يمتلك نوريس نظرياً حظوظ المنافسة على لقب الموسم الجاري في مواجهة ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ومتصدر الترتيب العام الحالي.

وفي الحقيقة، فإن نوريس قادر على الاستفادة من مهاراته كسائق إضافة إلى سرعة سيارته مكلارين، حيث يبدو أنها السيارة الأسرع حالياً.

بالمقابل، من المعروف أن هناك علاقة صداقة قوية تجمع بين نوريس وفيرستابن.

وحين سُئِل عن المقاربة التي يتبعها فيما يتعلق بمنافسة صديقٍ مقرّب، ردّ نوريس في مقابلة مطولة مع "RacingNews365": "ذلك أمر لم أختبره من قبل، أعتقد أنها ستكون معركة صعبة جداً".

وأكمل: "هذه معركة على اللقب. لا أعلم إن كانت هناك أسئلة يجب أن أطرحها على نفسي".

اقرأ أيضاً:

وتابع: "حاولتُ سابقاً إكمال الكثير من التجاوزات، لكنها لم تسر كما كنتُ أخطط، وتصادمنا".

وأردف: "ذلك ليس لأنني أكثر أو أقل تحملاً للضغوطات، وليس لأننا التقينا سوية منذ أسبوعين (كصديقين)".

وأضاف: "لم يتغير شيء. يريد الناس الكلام وتضخيم الأمور وافتعال مشكلة مما يجري".

واستكمل: "مهما كانت استعداداتك، فإنك تواجه أوقاتاً صعبة. وما تختبره خلف المقود قد يكون مختلفاً جداً عما كنت تعتقده سابقاً". 

واختتم: "بوسعك التخطيط لكل شيء مسبقاً. لكن بوجود المشاعر المحتدمة والأدرينالين، لا يمكنك توقع ما سيحصل".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق حصري: ما الذي كان وراء تغيير قوانين المكابح غير المتماثلة في الفورمولا 1
المقال التالي القصص التي تجب متابعتها مع عودة الفورمولا 1 من العطلة الصيفيّة

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
ماركو: سيارة ريد بُل **** حالياً ووحده فيرستابن قادر على ترويضها

ماركو: سيارة ريد بُل **** حالياً ووحده فيرستابن قادر على ترويضها

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ماركو: سيارة ريد بُل **** حالياً ووحده فيرستابن قادر على ترويضها
فاسور يستوحي من ريد بُل في محاولته لتحسين أداء فيراري

فاسور يستوحي من ريد بُل في محاولته لتحسين أداء فيراري

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فاسور يستوحي من ريد بُل في محاولته لتحسين أداء فيراري
فيرستابن: آمل تحقيق الفوز في سباق هولندا

فيرستابن: آمل تحقيق الفوز في سباق هولندا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيرستابن: آمل تحقيق الفوز في سباق هولندا
ماكس فيرستابن
More from
ماكس فيرستابن
مواعيد جائزة هولندا الكبرى 2024

مواعيد جائزة هولندا الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
مواعيد جائزة هولندا الكبرى 2024
مكلارين: هدفنا هو الفوز ببطولة العالم هذا الموسم

مكلارين: هدفنا هو الفوز ببطولة العالم هذا الموسم

فورمولا 1
مكلارين: هدفنا هو الفوز ببطولة العالم هذا الموسم
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
مكلارين
More from
مكلارين
برياتوري: بياستري سيكون بطلًا للعالم في الفورمولا 1

برياتوري: بياستري سيكون بطلًا للعالم في الفورمولا 1

فورمولا 1
برياتوري: بياستري سيكون بطلًا للعالم في الفورمولا 1
مكلارين: من السذاجة تجاهل أي فريق ليس ضمن الأربعة الأوائل حاليًا

مكلارين: من السذاجة تجاهل أي فريق ليس ضمن الأربعة الأوائل حاليًا

فورمولا 1
مكلارين: من السذاجة تجاهل أي فريق ليس ضمن الأربعة الأوائل حاليًا
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

مرسيدس تمنح أنتونيللي أولى مشاركاته في الفورمولا 1 في التجارب الحرة في إيطاليا

مرسيدس تمنح أنتونيللي أولى مشاركاته في الفورمولا 1 في التجارب الحرة في إيطاليا

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
مرسيدس تمنح أنتونيللي أولى مشاركاته في الفورمولا 1 في التجارب الحرة في إيطاليا
مكلارين تهدف لاستغلال أفضليّة قيود الاختبارات الانسيابيّة

مكلارين تهدف لاستغلال أفضليّة قيود الاختبارات الانسيابيّة

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
مكلارين تهدف لاستغلال أفضليّة قيود الاختبارات الانسيابيّة
بيتر بونينغتون "بونو" لن ينتقل إلى فيراري مع هاميلتون

بيتر بونينغتون "بونو" لن ينتقل إلى فيراري مع هاميلتون

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
بيتر بونينغتون "بونو" لن ينتقل إلى فيراري مع هاميلتون
تايلاند تستضيف الجولة الافتتاحيّة للموتو جي بي في 2025 و2026

تايلاند تستضيف الجولة الافتتاحيّة للموتو جي بي في 2025 و2026

MGP موتو جي بي
تايلاند تستضيف الجولة الافتتاحيّة للموتو جي بي في 2025 و2026

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط