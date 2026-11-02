فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

نوريس يرى أن على أنتونيللي الاحتفال بلقب الفورمولا 1 "كما ينبغي" بعد موسمه الاستثنائي

أكّد بطل العالم السابق أن سائق مرسيدس "يستحق اللقب عن جدارة كبيرة"، بعدما أصبح أصغر سائق في تاريخ الفورمولا 1 يتوّج باللقب، عقب حسمه البطولة في المكسيك.

منشور: 02-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: مايكل بوتس

أنهى أنتونيللي سباق جائزة المكسيك الكبرى في المركز الثالث، خلف ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون، على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، ليحسم اللقب قبل أربع جولات من نهاية الموسم، ويصبح أصغر بطل في تاريخ الفورمولا 1، بعمر 20 عامًا و68 يومًا فقط.

وقال نوريس، الذي أحرز لقبه الأول مع مكلارين العام الماضي، وأنهى سباق المكسيك في المركز الخامس، إنه سعيد للغاية من أجل السائق الإيطالي.

وأضاف عقب السباق: "أعني أنه يستحق ذلك. ما قدمه هذا العام كان مذهلًا، وهذه عبارة لا تفيه حقه. لذا، أهنئه، خصوصًا في مثل سنه. إن الفوز باللقب يُعد إنجازًا مثيرًا للإعجاب بشكل لا يُصدق".

وأعرب السائق البريطاني عن أمله في أن يحتفل أنتونيللي بهذه اللحظة الاستثنائية كما تستحق، رغم صغر سنه.

وقال: "أنا سعيد جدًا جدًا من أجله. إنه شخص رائع للغاية. يستحق اللقب عن جدارة كبيرة، وآمل أن يخرج ويحتفل به كما ينبغي، رغم صغر سنه".

وأضاف: "لقد قدم موسمًا استثنائيًا. لذا، نعم، أنا سعيد جدًا من أجله".

وأشاد نوريس بأداء أنتونيللي مرارًا خلال الأسابيع الماضية. ففي حديثه في أوستن، تطرق إلى السرعة التي تمكن بها السائق الإيطالي من إتقان قيادة سيارة مرسيدس، حتى بالمقارنة مع زميله المخضرم جورج راسل.

وقال: "أعتقد أن ما تمكن من تحقيقه في مثل سنه، وخلال موسمه الثاني فقط في الفورمولا 1، أمر مثير للإعجاب للغاية. وسيصبح أصغر بطل للعالم على الإطلاق. إنه أمر مذهل حقًا".

وأكمل: "أقدّر جورج وأعتقد أنه سائق جيد جدًا. لكن كيمي كان متفوقًا على جورج بمستويين طوال الموسم. لذا، كما تعلمون، لقد قدم عملًا استثنائيًا".

وحقق أنتونيللي تسعة انتصارات هذا الموسم، ويتصدر ترتيب السائقين برصيد 380 نقطة، متقدمًا بفارق 119 نقطة عن فيرستابن. أما راسل، الذي بدأ الموسم باعتباره المرشح الأبرز للفوز باللقب، فيحتل المركز الرابع.

في المقابل، واجه نوريس صعوبات في الدفاع عن لقبه، ولم يحقق سوى انتصارين، في جائزتي المجر وهولندا الكبرى.

وكان نوريس قد أكد قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع في المكسيك أنه لا يمانع التخلي عن صفته بطلًا للعالم.

وقال: "لا أكنّ لكيمي سوى الاحترام. إنه شخص لطيف للغاية، ولدينا علاقة جيدة جدًا، وأنا سعيد تمامًا بتسليمه الرقم واحد".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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