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نوريس يرفض مقترح ساينز: "تقسيم التصفيات إلى مجموعتين سيزيد من الشكاوى"

أثارت أزمة الازدحام المتوقعة في القسم الأول من التصفيات في موناكو، مع اتساع شبكة الانطلاق إلى 22 سيارة بعد انضمام كاديلاك، انقسامًا في آراء السائقين.

منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: إريك جونيوس

أدى اتساع شبكة انطلاق الفورمولا 1 إلى 22 سيارة هذا الموسم مع دخول فريق كاديلاك إلى مخاوف من ظهور مشكلة ازدحام كبيرة على حلبة مونتي كارلو، الأضيق في روزنامة الموسم.

وأشعل اقتراح كارلوس ساينز، مدير رابطة سائقي الجائزة الكبرى، بتقسيم القسم الأول من التصفيات إلى مجموعتين تضم كل منهما 11 سيارة، نقاشًا جديدًا بين السائقين.

وقبل جائزة موناكو الكبرى، تعامل كل من لاندو نوريس وشارل لوكلير مع هذا الحل الجذري من زاويتين مختلفتين.

فبينما دعم لوكلير اقتراح ساينز بتقسيم الحصة إلى مجموعتين، رأى نوريس أن هذا الحل سيؤدي إلى مزيد من الجدل والشكاوى بين السائقين.

وأوضح كارلوس ساينز سائق ويليامز أنه طرح فكرة تقسيم الحصة مرارًا خلال اجتماع السائقين يوم الجمعة.

وشبّه القسم الأول من التصفيات في موناكو بـ"اليانصيب"، معتبرًا أن نظام المجموعتين المنفصلتين ضروري لضمان العدالة.

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كما أبدى شارل لوكلير، سائق فيراري، دعمه لزميله السابق، مؤكدًا أن الوضع الحالي ليس مثاليًا.

حيث قال: "وجود 22 سيارة على حلبة قصيرة وضيقة بهذا الشكل في الوقت نفسه قد يخلق مشاكل كبيرة، خاصة إذا أخذنا عرض السيارات في الاعتبار".

وأضاف: "حتى عندما نكون متأخرين بثلاث أو أربع ثوانٍ عن السيارة التي أمامنا، فإن التماسك يتراجع بسبب تأثير الهواء المضطرب ونخسر وقتًا. هذا ليس وضعًا مثاليًا للقسم الأول من التصفيات، لكن الظروف متساوية للجميع وعلينا التأقلم معها بطريقة ما".

أما بطل العالم لاندو نوريس، فاعتبر أن تقسيم الحصة قد يزيد من الفوضى بدلًا من تهدئة السائقين. إذ أوضح سائق مكلارين أن فكرة تقسيم السائقين إلى مجموعتين ستقود إلى اتهامات بعدم العدالة.

فقال: "في اللحظة التي تقوم فيها بتقسيم الحصة إلى مجموعتين، سيشعر أحدهم بعدم الرضا على أية حال".

وتابع: "السائقون في المجموعة الأولى سيشتكون من ظروف الحلبة مقارنة بالمجموعة الثانية، أو العكس. لذلك فإن تقسيم الحصة لا يفعل شيئًا سوى زيادة عدد الأشخاص الذين يشتكون".

وأردف: "بدلًا من ذلك، لو نظر السائقون في مراياهم واستخدموا أجهزة الراديو بالطريقة التي ينبغي استخدامها، أي للحصول على معلومات حول السيارات السريعة القادمة من الخلف، فلن تكون هناك أية مشكلة. إذا أفسح الجميع المجال لبعضهم البعض في المكان المناسب، فلن تكون هناك مشكلة خلال الحصة".

واختتم: "لكن إذا لم يلتزم أحد بالتعليمات، فقد يتحول الأمر إلى مشكلة كبيرة".

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