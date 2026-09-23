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نوريس يرفض بشدة ادعاء راسل بشأن مكافأة سيارات 2026 "أسلوب قيادة بعينه"

وجّه لاندو نوريس ردًا حاسمًا على ادعاء حديث لجورج راسل بشأن سيارات الفورمولا 1 لعام 2026.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام باجنال

رفض لاندو نوريس ادعاء جورج راسل بأن السائقين الذين يمتلكون أساليب قيادة معينة يتفوقون في موسم 2026 من الفورمولا 1.

بالنسبة إلى عام 2026، خضعت السيارات لتغيير هائل في الهيكل، مع تغير طريقة توليد الارتكازية مقارنة بحقبة التأثيرات الأرضية الممتدة من 2022 إلى 2025.

وبدلًا من إحكام إغلاق أرضية السيارة على سطح الحلبة، تولد سيارات 2026 ارتكازيتها بطريقة انسيابية أقرب إلى أسلوب سيارات 2021، وهو ما ساعد بعض السائقين وأضر بآخرين.

ويُعد لويس هاميلتون أحد المستفيدين من ذلك، إذ أصبح الجزء الخلفي من السيارة قادرًا الآن على الحركة، وهو أمر يستمتع به هاميلتون، بدلًا من الجزء الخلفي الثابت الذي اعتادت عليه السيارات سابقًا.

وفي المقابل، عانى راسل وأوسكار بياستري من التصحيحات الدقيقة والمستمرة المطلوبة عبر المقود، ويتأخران بفارق 81 و66 نقطة على التوالي عن زميليهما في الفريق.

وعندما طرح راسل فكرة أن بعض السائقين يحققون نتائج أفضل من غيرهم بسبب التغيير في أساليب القيادة، رفض نوريس ذلك بشكل حاسم، قائلًا: "لا أعتقد حقًا أن أسلوب قيادتي يناسب هذه السيارة. أعتقد أن أسلوب قيادتي جيد لأنني قادر على التكيف بشكل أفضل".

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وأضاف: "لا أعتقد أن هناك أسلوبًا واحدًا ينجح. لا أعتقد أنني أقود بالطريقة نفسها التي يقود بها كيمي. من الواضح أنني لم أكن زميلًا لجورج أو لويس من قبل، لذلك ليست لدي أية فكرة".

وتابع: "ربما يستطيع هو رسم صورة أكبر وأفضل. لكنه أيضًا لم يكن زميلي في الفريق، لذلك لا أعتقد أنه يستطيع التحدث من واقع المعرفة. لكن أسلوب قيادتي لا يناسب هذه السيارة".

وأردف: "قدرتي على التكيف هي ما يسمح لي بقيادة السيارة التي أمتلكها. لذلك أعتقد أن قوتي تكمن في قدرتي على التكيف مع أساليب القيادة المختلفة، تمامًا كما لم يكن ذلك بالضرورة أفضل ما أمتلكه بالنسبة لي في العام الماضي. أعتقد أن بداية العام الماضي كانت تناسب أوسكار أكثر قليلًا، وكانت قوتي تتمثل في قدرتي على التكيف بشكل أفضل، ثم فهم كيفية قيادتها بطريقة أفضل في النهاية. ومن هنا بدأت أحقق أداءً أفضل في النصف الثاني من الموسم، والأمر نفسه حدث هذا العام".

هذا وفي شرح إضافي للتغييرات، أوضح نوريس أن ما يشعر به في سيارات 2025 و2026 لا يتطابق حتى بنسبة "1%".

فقال: "أنت لا تقود هذه السيارة بأي شكل قريب من طريقة قيادة سيارة العام الماضي، ولا حتى بنسبة 1% أشعر بأن هناك شيئًا متشابهًا بشكل حقيقي".

واختتم: "لذلك أعتقد أنه من الخطأ القول إن أسلوب قيادتي يناسبها ببساطة. أعتقد أن قدرتي على التكيف بشكل أفضل هي ما يمثل نقطة قوتي".

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