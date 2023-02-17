نوريس يرغب سلوكًا أفضل لسيارة مكلارين أكثر من الأداء الأقصى

صرّح نوريس لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن زميله السابق دانيال ريكاردو قد تمتع بتأقلم أكثر سلاسة مع الجيل الجديد من سيارات التأثيرات الأرضية في المراحل الأولى من موسم 2022.

وأضاف البريطاني أنه اضطرّ لتغيير أسلوب قيادته بشكل كبير من أجل التأقلم مع سيارة العام الماضي، لكن مشاكل تبريد المكابح في تجارب البحرين قد حدّت كثيرًا من اختباره للسيارة.

وعليه اعترف نوريس أنه استغرق ثلث موسم 2022 في بلوغ راحة فعلية في قيادة السيارة، فيما واصل خلال باقي الموسم تطوير قيادته والتعديل على الإعدادات.

لذلك ضغط على فريقه لتكون سيارة هذا الموسم أفضل من ناحية القيادة ولتوفّر توازنًا ثابتًا عوضًا عن ملاحقة الأداء الأقصى.

حيث قال خلال إطلاق السيارة الجديدة: "كان هنالك بالتأكيد بعض الضغط من جهتي من العام الماضي وبالتوجه إلى هذا العام من أجل عدم محاولة صنع أسرع سيارة وحسب".

وأضاف: "أعتقد أننا كنا بحاجة لتغيير بعض الأمور الأساسية، أمور أعتقد بأن الفريق قد عانى معها في الأعوام الثلاثة أو الأربعة الأخيرة التي تواجدت فيها هنا".

وتابع: "ذلك أمر ضغطت بقوة من أجله الموسم الماضي، تلك التفاصيل الصغيرة التي تظهر مع كل سيارة مختلفة، سواء كان ذلك مع الجيل السابق أو الحالي من السيارات، إذ أن هنالك بعض الأمور المتشابهة للغاية والتي لم نتمكن من فهمها أو تغييرها كثيرًا".