نوريس يرغب بتصفيات الفرصة الواحدة في الجولات ذات صيغة السباقات القصيرة

أكملت الفورمولا واحد سباق التصفيات القصير الثالث في جولة البرازيل، حيث تعزّز العرض على حلبة إنترلاغوس بتقدّم لويس هاميلتون من الخلف.

ومع اتّجاه القائمين على الفورمولا واحد الآن لخوض محادثات مع الفرق حول إمكانيّة تعديل الصيغة وتوسيعها لتشمل ستّ جولات في 2022، انتقل التركيز على ما يجب فعله حيال حصة التجارب الحرّة الثانية صباح السبت.

وانتُقدت تلك الحصّة بالنظر إلى عدم أهميّتها للمشجّعين، بالرغم من أنّها مفيدة للفرق لجمع البيانات حول الإطارات.

ويعتقد نوريس أنّه يجب التخلّص من حصّة التجارب الحرّة تلك، وتعويضها بتصفيات ذات فرصة واحدة تُحدّد ترتيب شبكة انطلاق السباق القصير.

وقال البريطاني الشاب: "ما أودّ إضافته هو تغيير التجارب التأهيليّة يوم الجمعة لتُحدّد ترتيب انطلاق سباق الأحد".

وأضاف: "حينها تحصل على تصفيات ذات فرصة واحدة صباح السبت لتحديد ترتيب انطلاق السباق القصير".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك قد يكون حماسيًا، عوضًا عن التجارب الحرّة الثانية التي لدينا الآن. بالتالي يكون السبت منفصلًا نوعًا ما. لن يكون للسباق القصير أيّ علاقة بالسباق الرئيسي نتيجة لذلك".