تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

مرسيدس "تُخفي سرعتها" وسط جدل المحرّكات في الفورمولا 1 وفيرستابن يؤكّد ذلك

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مرسيدس "تُخفي سرعتها" وسط جدل المحرّكات في الفورمولا 1 وفيرستابن يؤكّد ذلك

نوريس يرد على فيرستابن: "يمكنه الاعتزال إذا أراد!"

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
نوريس يرد على فيرستابن: "يمكنه الاعتزال إذا أراد!"

أين ترى مكلارين نفسها متأخرة في اختبارات البحرين لموسم 2026 في الفورمولا 1؟

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
أين ترى مكلارين نفسها متأخرة في اختبارات البحرين لموسم 2026 في الفورمولا 1؟

إصدار الإعلان التشويقي للموسم الثامن من سلسلة "قُد للنجاة" 

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
إصدار الإعلان التشويقي للموسم الثامن من سلسلة "قُد للنجاة" 

تجارب ما قبل الموسم في البحرين: راسل أولاً أمام هاميلتون في الفترة الصباحية

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تجارب ما قبل الموسم في البحرين: راسل أولاً أمام هاميلتون في الفترة الصباحية

هاميلتون: على "فيا" أن "تتولّى الأمر" بشأن حيلة محرّك مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
هاميلتون: على "فيا" أن "تتولّى الأمر" بشأن حيلة محرّك مرسيدس

فيرستابن يهاجم سيارات 2026 ويصفها بأنّها "مضادّة للسباقات" و"غير ممتعة"

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
فيرستابن يهاجم سيارات 2026 ويصفها بأنّها "مضادّة للسباقات" و"غير ممتعة"

أستون مارتن تزيد فتحات التبريد على سيارة "آي.ام.آر-26" مع ظهور مشاكل محرّك هوندا

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
أستون مارتن تزيد فتحات التبريد على سيارة "آي.ام.آر-26" مع ظهور مشاكل محرّك هوندا
فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

نوريس يرد على فيرستابن: "يمكنه الاعتزال إذا أراد!"

لا يتفق بطل العالم الحالي لاندو نوريس مع الانتقادات القاسية التي وجّهها ماكس فيرستابن للجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

في ظل القوانين التقنية الجديدة، أصبحت السيارات تعتمد بشكل أكبر بكثير على الطاقة الكهربائية، ما يفرض على السائقين والفرق التركيز المكثف على إدارة الطاقة.

وبالتالي فإن ماكس فيرستابن، غير الراضي عن هذا الوضع، وبصراحته المعهودة، تكلم عن رأيه مشيرًاإلى أن السيارات الجديدة "ليست ممتعة" و"تشبه سيارات فورمولا إي ’معزّزة’". 

واشتكى السائق الهولندي من عدم قدرته على القيادة بأقصى سرعة بدافع المتعة الخالصة في القيادة، ملمّحاً إلى أن القوانين الجديدة تجعل من الصعب عليه التفكير في مستقبله الطويل الأمد في الفورمولا 1.

وعندما سُئل عن تعليقات فيرستابن، أكد لاندو نوريس أنه استمتع بالتحديات التي جلبها الجيل الجديد من السيارات.

حيث قال سائق مكلارين: "أعتقد أنها كانت ممتعة جداً، لقد استمتعت بها حقاً".

وأكمل: "إذا كان فيرستابن يريد الاعتزال، فيمكنه ذلك!".

وأردف: "الفورمولا 1 تتغير باستمرار. أحياناً يكون ذلك التغيير أفضل لناحية قيادة السيارات، وأحياناً لا يكون جيداً إلى هذا الحد".

وتابع: "نحن نجني مبالغ مالية هائلة من هذه الوظيفة، لذلك لا أعتقد أنه يحق لنا الشكوى". 

واسترسل: "بوسع كل سائق الخروج والقيام بشيء آخر. لا أحد مُجبر على التواجد هنا، ولا واحد منا".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

من جهة أخرى، أشار البريطاني إلى أن الحقبة الجديدة تمثل تحديًا للجميع، سواء السائقين أم المهندسين.

فقال: "إنه تحدٍ، لكنه تحدٍ ممتع للمهندسين والسائقين. عليك أن تقود بطريقة مختلفة، وأن تفهم وتدير أشياء مختلفة".

وتابع: "لكنني ما زلت أقود سيارات سباق، وأسافر حول العالم وأستمتع. لا يوجد ما يمكن الشكوى منه".

وأردف: "بالتأكيد لا تبدو السرعة كما كانت في السنوات الأخيرة، وتجربة القيادة ليست بنفس السلاسة. ولكن لو أن ماكس بدأ مسيرته في الفورمولا 1 مع هذه السيارة، لقال على الأرجح أنها رائعة". 

وتابع: "مقارنة بالسيارات القديمة، لا تشعر بنفس الإحساس الجيد، لكنها لا تزال جيدة جداً".

واستكمل: "نحن في المراحل الأولى من تطبيق هذه القوانين، ومن الطبيعي أن تكون الأمور أبطأ. لكن بحلول نهاية العام ومع دخول العام المقبل، سنكون أسرع بكثير".

واختتم: "يمكن للجميع أن يكون لهم رأيهم الخاص. لا ينبغي لأحد أن يغضب من ذلك. هو لم يعجبه الأمر، لكنني أنا أعجبني".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق أين ترى مكلارين نفسها متأخرة في اختبارات البحرين لموسم 2026 في الفورمولا 1؟
المقال التالي مرسيدس "تُخفي سرعتها" وسط جدل المحرّكات في الفورمولا 1 وفيرستابن يؤكّد ذلك

أبرز التعليقات

المزيد من
خلدون يونس

باتريزي: بوسع أنتونيللي منافسة راسل

فورمولا 1
فورمولا 1
باتريزي: بوسع أنتونيللي منافسة راسل

بينوتو يلقي الضوء على موضوع يتم تجاهله: قوانين الوقود

فورمولا 1
فورمولا 1
بينوتو يلقي الضوء على موضوع يتم تجاهله: قوانين الوقود

مكلارين "تشعر" أنها ستكون تنافسية في موسم 2026 المقبل

فورمولا 1
فورمولا 1
مكلارين "تشعر" أنها ستكون تنافسية في موسم 2026 المقبل
المزيد من
ماكس فيرستابن

وولف يكشف تدخل "مرسيدس-إيه إم جي" لتغيير موعد سباق تمهيدي في نوربورغرينغ كي يشارك فيرستابن

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
وولف يكشف تدخل "مرسيدس-إيه إم جي" لتغيير موعد سباق تمهيدي في نوربورغرينغ كي يشارك فيرستابن

"قد تخسر فيرستابن": هيربرت يحذّر ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
"قد تخسر فيرستابن": هيربرت يحذّر ريد بُل

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
المزيد من
مكلارين

لوكلير يُنهي اليوم الثاني من تجارب البحرين في الصدارة ونوريس يقطع أكبر عدد من اللفات

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
لوكلير يُنهي اليوم الثاني من تجارب البحرين في الصدارة ونوريس يقطع أكبر عدد من اللفات

مكلارين تكشف رسميًا عن كسوة سيارتها بألوان البابايا لموسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
إطلاق مكلارين
مكلارين تكشف رسميًا عن كسوة سيارتها بألوان البابايا لموسم 2026

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

مرسيدس "تُخفي سرعتها" وسط جدل المحرّكات في الفورمولا 1 وفيرستابن يؤكّد ذلك

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مرسيدس "تُخفي سرعتها" وسط جدل المحرّكات في الفورمولا 1 وفيرستابن يؤكّد ذلك

نوريس يرد على فيرستابن: "يمكنه الاعتزال إذا أراد!"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
نوريس يرد على فيرستابن: "يمكنه الاعتزال إذا أراد!"

أين ترى مكلارين نفسها متأخرة في اختبارات البحرين لموسم 2026 في الفورمولا 1؟

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
أين ترى مكلارين نفسها متأخرة في اختبارات البحرين لموسم 2026 في الفورمولا 1؟

إصدار الإعلان التشويقي للموسم الثامن من سلسلة "قُد للنجاة" 

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
إصدار الإعلان التشويقي للموسم الثامن من سلسلة "قُد للنجاة" 

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد