في ظل القوانين التقنية الجديدة، أصبحت السيارات تعتمد بشكل أكبر بكثير على الطاقة الكهربائية، ما يفرض على السائقين والفرق التركيز المكثف على إدارة الطاقة.

وبالتالي فإن ماكس فيرستابن، غير الراضي عن هذا الوضع، وبصراحته المعهودة، تكلم عن رأيه مشيرًاإلى أن السيارات الجديدة "ليست ممتعة" و"تشبه سيارات فورمولا إي ’معزّزة’".

واشتكى السائق الهولندي من عدم قدرته على القيادة بأقصى سرعة بدافع المتعة الخالصة في القيادة، ملمّحاً إلى أن القوانين الجديدة تجعل من الصعب عليه التفكير في مستقبله الطويل الأمد في الفورمولا 1.

وعندما سُئل عن تعليقات فيرستابن، أكد لاندو نوريس أنه استمتع بالتحديات التي جلبها الجيل الجديد من السيارات.

حيث قال سائق مكلارين: "أعتقد أنها كانت ممتعة جداً، لقد استمتعت بها حقاً".

وأكمل: "إذا كان فيرستابن يريد الاعتزال، فيمكنه ذلك!".

وأردف: "الفورمولا 1 تتغير باستمرار. أحياناً يكون ذلك التغيير أفضل لناحية قيادة السيارات، وأحياناً لا يكون جيداً إلى هذا الحد".

وتابع: "نحن نجني مبالغ مالية هائلة من هذه الوظيفة، لذلك لا أعتقد أنه يحق لنا الشكوى".

واسترسل: "بوسع كل سائق الخروج والقيام بشيء آخر. لا أحد مُجبر على التواجد هنا، ولا واحد منا".

من جهة أخرى، أشار البريطاني إلى أن الحقبة الجديدة تمثل تحديًا للجميع، سواء السائقين أم المهندسين.

فقال: "إنه تحدٍ، لكنه تحدٍ ممتع للمهندسين والسائقين. عليك أن تقود بطريقة مختلفة، وأن تفهم وتدير أشياء مختلفة".

وتابع: "لكنني ما زلت أقود سيارات سباق، وأسافر حول العالم وأستمتع. لا يوجد ما يمكن الشكوى منه".

وأردف: "بالتأكيد لا تبدو السرعة كما كانت في السنوات الأخيرة، وتجربة القيادة ليست بنفس السلاسة. ولكن لو أن ماكس بدأ مسيرته في الفورمولا 1 مع هذه السيارة، لقال على الأرجح أنها رائعة".

وتابع: "مقارنة بالسيارات القديمة، لا تشعر بنفس الإحساس الجيد، لكنها لا تزال جيدة جداً".

واستكمل: "نحن في المراحل الأولى من تطبيق هذه القوانين، ومن الطبيعي أن تكون الأمور أبطأ. لكن بحلول نهاية العام ومع دخول العام المقبل، سنكون أسرع بكثير".

واختتم: "يمكن للجميع أن يكون لهم رأيهم الخاص. لا ينبغي لأحد أن يغضب من ذلك. هو لم يعجبه الأمر، لكنني أنا أعجبني".