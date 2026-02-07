نوريس يردّ على شركات المراهنات مع تحوّل راسل إلى المرشّح الأبرز لعام 2026

قلّل لاندو نوريس بطل العالم الحالي في الفورمولا 1 من حظوظه في الفوز بلقب عام 2026، مازحًا بأن شركات المراهنات محقّة في تصنيف جورج راسل سائق سيارة مرسيدس بوصفه المرشّح الأبرز.

وحقّق نوريس لقبه العالمي الأوّل في الموسم الماضي بعد أن قدّمت مكلارين سيارة قوية له ولزميله أوسكار بياستري. وبينما يأتي هذا الموسم بعد إحراز مكلارين لقب بطولة الصانعين مرتين متتاليتين، يُتوقّع أن تتصدّر مرسيدس سباق التطوير هذا العام مع دخول لوائح تنظيمية جديدة تحمل تغييرات كبيرة على مستوى وحدة الطاقة.

ويُنتظر أن يكون راسل، الذي يتفوّق على زميله أندريا كيمي أنتونيللي بست سنوات من حيث الخبرة، قادرًا على تحويل هذه الإمكانات إلى نتائج ملموسة.

وبدا أسلوب نوريس الساخر المحبّب، والذي يميل إلى التقليل من الذات، وكأنّه علامة على الثقة بالنفس، وذلك خلال حديثه عن الموسم المقبل مع كريغ سلايتر من سكاي سبورتس اف1.

وقال نوريس ضاحكًا عندما سُئل عن تصدّر راسل ترشيحات المراهنات: "إنّه المرشّح الأوفر حظًا بصراحة. أنا أتفق تمامًا مع شركات المراهنات".

ورغم أنّ مرسيدس أظهرت بالفعل مؤشرات قوية في حدود ما أمكن استخلاصه من اختبارات برشلونة، فإنّ مكلارين تستخدم وحدة الطاقة نفسها، حيث تُعد مرسيدس-ايه ام جي هاي بيرفورمانس باورترينز مزوّد الفريق.

وأضاف نوريس: "قدّمت اتش.بي.بي عملًا مذهلًا في تجهيز المحرّك. إنّها مهمّة ضخمة، فعندما ترى ما يدخل في صناعة سيارة، فإنّ الأمر نفسه ينطبق على المحرّك، وربما أكثر".

وتابع: "لقد عملوا على هذا لسنوات بالفعل. ستكون هناك أشياء سيتعلّمونها، وأشياء سنتعلّمها نحن أيضًا، لكننا لا نزال جزءًا من العائلة نفسها، ومزوّد المحرّكات نفسه".

وأنهت مرسيدس بطولة الصانعين في المركز الثاني، بعدما جمع راسل 319 نقطة لفريقه ليحتل المركز الرابع في بطولة السائقين. أمّا أنتونيللي، ففي موسمه الأوّل، فقد أنهى الموسم في المركز السابع برصيد 150 نقطة. وتفوّقت مكلارين على سيارة مرسيدس في الترتيب، رغم استخدامها لوحدة الطاقة نفسها.

وأضاف نوريس: "نعمل معًا كوحدة واحدة. لدينا متعة العمل معهم، وسيستمر ذلك لسنوات عديدة مقبلة".

ولن يتّضح ترتيب الأداء الحقيقي بين الفرق إلا مع انطلاق جائزة أستراليا الكبرى في 8 مارس.