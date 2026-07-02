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نوريس يرد على تصريحات ألونسو: "السائقون يتحدثون أكثر مما ينبغي"

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نوريس يرد على تصريحات ألونسو: "السائقون يتحدثون أكثر مما ينبغي"
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نوريس يرد على تصريحات ألونسو: "السائقون يتحدثون أكثر مما ينبغي"

أكد لاندو نوريس أن "السائقين يتحدثون أكثر مما ينبغي"، وذلك ردًا على تصريحات فرناندو ألونسو التي شكك فيها بوتيرة تطوير الفرق المنافسة في الفورمولا 1.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: كلايف ماسون / صور جيتي

شهد موسم 2026، مع دخول اللوائح التقنية الجديدة حيز التنفيذ، سباقًا محمومًا بين الفرق لتطوير سياراتها من أجل تجنب فقدان المزيد من الأداء أمام المنافسين.

ويعيش فريق أستون مارتن بداية موسم صعبة، إذ لم يُدخل حتى الآن أية حزمة تحديثات رئيسية على سيارة "إيه إم آر26"، ليتراجع إلى مؤخرة الترتيب.

وبينما يخطط الفريق لتقديم تحديث رئيسي واحد فقط مع اقتراب العطلة الصيفية، تواصل فرق أخرى تقديم تحديثات بصورة متتالية من سباق إلى آخر، وهي الاستراتيجية التي شكك فيها فرناندو ألونسو، مستشهدًا بقيود سقف الميزانية.

ورد نوريس على تلك التصريحات، مؤكدًا أن السائقين ليسوا على دراية بالجوانب المالية الخاصة بالفرق، قائلًا: "أعتقد أن السائقين يتحدثون أكثر مما ينبغي".

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وأضاف: "هم لا يعرفون شيئًا عن هذا الأمر. ليسوا محاسبين، ولا يعرفون حقًا كيف تسير الأمور".

وأوضح نوريس أن لكل فريق استراتيجيته الخاصة في تطوير السيارة، ولذلك فإن التعليق على عمل الفرق الأخرى لا يحمل قيمة كبيرة.

حيث قال: "لا أشعر بأية مفاجأة على الإطلاق. الأمر يعتمد على مدى سرعة استيعابك للأمور. كما يعتمد على مقدار الوقت الذي تخصصه لكل قطعة، والوقت الذي تقضيه في نفق الهواء، وكل هذه التفاصيل الصغيرة".

واختتم: "هناك أيضًا كفاءة تصنيع القطع وسرعة إنتاجها. لذلك لا أعتقد أن أحدًا يستطيع الحكم على الفرق الأخرى. كل فريق يحاول أن يكون أفضل من منافسيه، وعليك أن تتفوق عليهم بكل الطرق الممكنة".

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