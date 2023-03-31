نوريس يدعم قرارات مكلارين "الصعبة" التي اضطر الفريق لاتخاذها

بعد مراجعة الأداء من قبل أندريا ستيلا مدير الفريق بناء على طلب زاك براون المدير التنفيذي، تم التخلي عن خدمات جايمس كي المدير التقني.

وقدّم الفريق بنية جديدة برئاسة ثلاثة مدراء تقنيين: بيتر برودرومو (قسم الانسيابية)، دايفيد سانشيز (قسم تصميم المركبة والأداء)، ونيل هاولدي (قسم الهندسة والتصميم).

وأوضح نوريس أنه يثق بالكامل بكل من ستيلا وبراون، ويدعم قراراتهما، مشيراً إلى أن التغييرات كانت ضرورية حيث يحاول الفريق انتشال نفسه من الوضع الحالي للتقدم إلى الأمام.

فقال البريطاني في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كسائق، وكشخص يقود السيارة التي تنتج عن العمل الجماعي للفريق، أشعر بالثقة الكاملة فيمن وراء كل ذلك".

وأكمل: "ألا وهما زاك وأندريا، وما زالت لدي الثقة الكبيرة بهما. أندريا حديث العهد نوعاً ما ضمن مركزه الجديد، لكنني شخصياً لم أختبر العمل تحت أشخاص حديثي العهد بمثل هذا المركز، لكنني أعتقد أن مؤهلاته ممتازة للغاية".

وأردف: "لا بدّ من القول أنني معجب حقاً بعمله. أنا أقدره وأكن له الاحترام الكبير جداً. وكذلك للكثير من أفراد طاقم العمل. أثق به وأعتقد أنه مناسب جداً. وأنا بالتالي واثق بالتغييرات التي يرى أنها ضرورية".

وأضاف: "من الواضح أننا قمنا بعمل جيد، وقمنا بما يتوجب علينا القيام به كفريق، أو كفريق يجب أن ينافس على الانتصارات أو في المقدمة".

واسترسل: "نحن بعيدون كثيراً عن المستوى الذي نستطيع تحقيقه. لذا تم إجراء بعض التغييرات".

ويعي نوريس أنه ليس من السهل اتخاذ مثل تلك القرارات الجريئة التي أدت إلى رحيل كي.

فقال: "أنا ممتن لأنني لست في موقع اتخاذ القرار. إنه عمل صعب للغاية. أعتقد أن القرارات يجب أن تتخذ في مرحلة ما، ومن الواضح أن زاك هو الرئيس".

وأكمل: "هذا عمل في نهاية المطاف. ويتعلق الأمر دائماً بتحقيق الأفضل وما نحتاجه للوصول إلى الهدف".

واختتم: "ذلك أمر يتوجب عليك القيام به بشكل ’عديم الرحمة’ نوعاً ما. وذلك يحصل في كل فريق وليس فقط في مكلارين".